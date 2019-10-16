Рабы лизинга. Как остаться без машины и с миллионными долгами

Более 400 судебных разбирательств, сотни людей с огромными долгами, десятки арестованных и изъятых машин. По мнению Лайфа, всероссийская сеть микрофинансовых организаций вгоняет заёмщиков в долговую яму и отбирает автомобили, чтобы перепродать их с выгодой для себя.

"Надёжное решение финансовых проблем" — так компания "Победа финанс" определяет свою деятельность. Фирма даёт деньги под залог паспорта транспортного средства (ПТС) и за эту услугу берёт проценты. Обещает "занять" клиенту денег "быстро и разумно", но использует для этого несколько схем. В 2015 году компании доверился Владимир Гальцев из Сочи.

Схема: сверх процентной ставки

Из-за проблем с работой Владимир не мог платить по кредитам. Единственный вариант, который ему подходил, — оформить заём под залог машины. Рыночная цена автомобиля Chevrolet Klan Владимира — 400 тысяч рублей, в компании её оценили в 80 тысяч. ПТС на свой автомобиль он оставил у заимодателя, подписал документы и взял необходимые ему 50 тысяч рублей у компании. Но ситуация с работой не улучшилась: в течение полугода Владимир вносил платежи за пользование займом — заплатил 72 тысячи рублей, а затем начала формироваться просрочка.

Как только возникла просрочка, молодому человеку пришло письмо с "приглашением" в суд. Оказалось, он должен "Победе финанс" несколько сотен тысяч рублей.

— В исковом заявлении указано, что задолженность составляла 224 350 рублей. В соответствии с Указаниями Банка РФ № 3249 значение полной стоимости потребительского кредита для микрозайма в сумме 50 тысяч рублей с обеспечением в виде залога автомобиля — 53,4% годовых. Но мы пересчитали и выяснили, что стоимость микрозайма Владимира составляла 472,7%, — рассказала юрист Елена Тулупова.

В Центральном районном суде Сочи иск был удовлетворён в пользу финансовой организации. Встречные иски Владимира отклонялись. Судебные приставы наложили арест на машину. Мужчина не мог пользоваться своим автомобилем, а хранить его он должен был только во дворе своего дома.

— То есть вот она стояла под окнами, а поехать на ней я никуда не мог. Мне предлагали поставить машину на стоянку компании, я отказался: кто бы за ней там следил? И опять же — за стоянку кто-то же должен платить, — говорит Владимир. — Менеджеры говорили, что всё будет нормально, "только бумаги подпишите". Я сказал, что без юриста этого делать не буду. Они психанули со словами: "Не будете подписывать — идите отсюда".

Спустя год и восемь месяцев судебных разбирательств Владимир всё-таки смог доказать свою правоту: организация взыскивала с него больше, чем предусматривает российское законодательство. Удалось сохранить машину, "отвязаться" от долгов и даже отсудить 53,5 тысячи с компании за судебные издержки, хотя, по словам Владимира, на юристов, оформление бумаг и пошлины он потратил более 300 тысяч рублей за всё это время.

— Сейчас у "Победы финанс" — совсем другие схемы, с помощью которых они загоняют людей в долги, — отметил Владимир.

Схема: "пилим" договор

Марии С. по семейным обстоятельствам в мае 2016 года срочно потребовались деньги. Она обратилась в лизинговую компанию "Юг-Автозайм". При оформлении Марии дали на подпись документы: два договора займа по 30 тысяч рублей. Под залог ПТС девушка получила 60 тысяч рублей. На руки документы ей предоставлены не были. Через несколько месяцев Мария получила письмо: компания подала на неё в суд из-за образовавшейся задолженности.

Когда Маше и её адвокату удалось через суд получить свой пакет документов, они выяснили, что в договорах совпадают только суммы займа, а остальные условия стали причиной долга, судебных разбирательств и траты нервов Марии.

По одному договору данные были следующими: сумма займа — 30 тысяч рублей, срок действия договора — 15 дней, стоимость микрозайма — 78,214% годовых, залог — автомобиль. По второму договору заём в 30 тысяч стоил 782,143% годовых, залога нет. То есть из-за одной запятой по второму договору Мария должна была переплатить более 230 тысяч рублей за год пользования деньгами лизинговой компании.

— По данным Банка России, за период с 1 апреля по 30 июня 2016 года на потребительские микрозаймы с залогами процентная ставка составляла 63,038% (предельное значение — 84%), а без залога — 613,177% (предельное значение — 817%), — объясняет Елена Тулупова. — Если заём свыше 30 тысяч, то максимальное значение процентной ставки было 153,068%.

То есть для того, чтобы применить большую ставку, организация разбила заём на две части и обеспечила залогом только одну из них. Запятую кредиторы перенесли, допустим, случайно.

Как сказала Лайфу генеральный директор ООО "Юг-автозайм" Юлия Амасева, законодательством Российской Федерации не установлено каких-либо запретов относительно количества заключаемых между сторонами договоров, в том числе и в отношении микрокредитных организаций.

— Заключение нескольких договоров микрозайма в один день обусловлено разными программами микрокредитования, в частности с обеспечением, без обеспечения, по каждой из которых предусмотрены определённые условия: минимальная и максимальная сумма займа, процентная ставка и так далее, в том числе для удобства погашения займа самим заёмщиком, — добавила Амасева.

Микрокредитные организации могут дробить сумму и договоры на несколько частей. Лайф нашёл в судебных делах четыре, пять и даже восемь договоров, по которым начислялись проценты. Автомобиль шёл в залог только по одному из них. В некоторых случаях стоимость микрозайма могла достигать 810% годовых.

Как отмечают обманутые заёмщики, в офисах компании специально создавалась суматоха, чтобы внимательно прочесть все данные договора, вникнуть и заметить ту самую запятую было сложно.

— Так организация вводит в заблуждение, пользуется неопытностью, невнимательностью и юридической неграмотностью заёмщиков. Незаметно с кипой документов им подсовывают на подпись договоры с процентами, в несколько раз превышающими ранее оговорённые, — добавляет юрист.

Схема: возвратный лизинг

Эдуард в Воронеже обратился в лизинговую компанию, чтобы получить заём в 80 тысяч рублей под залог автомобиля, рыночная цена которого — 1 млн 200 тысяч рублей. Когда оформлял документы, менеджер фирмы быстро перелистывала все бумаги, указывая, где нужно ставить подписи. Как выяснилось позже, в пачке документов были договор-купли продажи автомобиля и договор лизинга. То есть Эдуард продал, сам того не подозревая, свою машину МФО, а затем взял её у компании в аренду (лизинг).

Как только возникла просрочка, молодому человеку пришло письмо с "приглашением" в суд. Оказалось, он должен компании несколько сотен тысяч рублей, а машина ему официально больше не принадлежит.

— Для клиентов всё выглядит как бы безопасно: приехал и уехал на своём автомобиле, получил деньги, подписал документы и должен оплачивать платежи. Но юридически он больше не собственник. А проценты за пользование машиной — огромные, потому что лизинговые компании не ограничены Федеральным законом "О микрофинансовых организациях", — отмечает Елена Тулупова.

Что такое "Победа финанс"?

Это бренд, под которым работают ООО "МФО "Юг-автозайм", ООО "Таксфин", ООО "Ломбард фаворит" и ООО "ЛК Победа финанс". Все эти организации в разных долях принадлежат предпринимателям Юлии Амасевой, Александру Кокшарову, Павлу Бессмертных и Алексею Кривову.

У Амасевой и Кривова есть ещё одна организация — ООО "ЛК Автоэкспресс", где также предоставляются займы под залог ПТС. Сам Алексей Кривов выступает заимодателем в 152 сделках вышеназванных компаний.

Кроме того, существует "Первый федеральный инвестиционный центр" (ПФИЦ), учредителем которого выступает индивидуальный предприниматель Оксана Шамитова. ПФИЦ на своём сайте заявляет, что не является микрофинансовой организацией и деньги не выдаёт, якобы это брокер — посредник между заёмщиком и МФО, который работает в Воронежской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областях и в Краснодарском крае.

В числе партнёров на сайте указан популярный банк, сервисы "Ваш инвестор", "Быстроденьги", "Взаимно", ломбард "Фаворит", "Победа финанс" и "Национальный кредит", о пострадавших клиентах которого Лайф писал ранее . Как сообщил собственный источник Лайфа, через ПФИЦ в "Национальный кредит" и "Ваш инвестор" ни одной заявки не поступало, ссылки на партнёров центра не активны.

Если же оставить заявку на получение денег под ПТС через сайт ПФИЦ, то звонки и СМС будут поступать от компании "Победа финанс".

В договорах заёмщиков указано, что все споры должны решаться в Центральном районном суде города Сочи. С декабря 2015 года по март 2019 года в этом суде рассматривалось более 550 дел, в которых участвовала компания "Юг-автозайм". К 482 гражданам были поданы иски о взыскании задолженности по договору микрозайма. Из них только четыре иска "Юг-автозайма" остались без удовлетворения по причинам истечения срока исковой давности или несоблюдения досудебного порядка решения.

Часть договоров компании "Юг-автозайм" переуступает фирма "Заём за рулём", которая раньше называлась "Скорая финансовая помощь", до 2016 года одним из учредителей выступал Александр Кокшаров — совладелец "Победы финанс".

С октября 2018 года большинство судебных дел в Центральном суде Сочи касались переуступки долгов "Юг-автозайма" в пользу ИП Шамитовой. Только один иск Шамитовой из 37 не был удовлетворён по причине истечения срока исковой давности. 36 судов Оксана Шамитова выиграла. Общая сумма долгов, которую сейчас ИП пытается взыскать с заёмщиков, — более девяти миллионов рублей.

По данным, которые указаны в судебных решениях, большинство ответчиков не явились на слушания и о своём отсутствии заранее не уведомляли. Около половины решений выносились заочно. Елена Тулупова выигрывала дела своих клиентов только в других судах Краснодарского края, не в Центральном сочинском.

— "Победа финанс" работает во многих регионах, а суды проходят только в Сочи. Многие заёмщики по финансовым или каким-то другим причинам не могут приехать на суд либо вообще не знают заранее, что он будет, потому что уведомления приходят с опозданием. Некоторые же просто не верят в юридическую помощь и сдаются, выплачивая долги в пользу компании, — говорит юрист.

Схема: аренда с последующим долгом

В лизинговые компании можно обратиться не только за займом, но и за автомобилем. К примеру, в Сочи работает "Таксфин" под вывеской "Победа финанс", где можно взять автомобиль в аренду с последующим выкупом. В офисе компании источнику Лайфа рассказали, что пока фирма работает под названиями "Юг-Автозайм" и "Победа финанс", но скоро переименуется.

— ООО "Юг-автозайм" с 2018 года не занимается микрофинансовой деятельностью, в связи с чем самостоятельно вышло из Государственного реестра микрофинансовых организаций, переуступив право требования по договорам микрозайма третьему лицу в полном объёме, — сказала Лайфу Юлия Амасева.

В наличии у организации машин нет, они разбросаны по стране (Екатеринбург, Воронеж, Ростов, Краснодар, Саратов). Дорогие автомобили компания не сдаёт в лизинг, здесь только KIA, Skoda, Datsun, Hyundai и Lada. Аренда в сутки стоит от 800 рублей. Но за эти деньги можно взять только какой-нибудь старенький "солярис". Машина не старше пяти лет будет стоить 1600 рублей в день за механическую коробку передач и 1800 рублей в день за коробку-автомат. Лизинг предоставляется на 30 месяцев. То есть в среднем KIA-Rio 2015 года на механике с пробегом будет стоить 1 млн 440 тысяч рублей. Новый автомобиль той же марки в салоне стоит от 700 тысяч рублей.

После выбора автомобиля необходимо оставить 10 тысяч рублей в качестве первоначального взноса. Если машина находится не в том регионе, где оформляется договор, то у заёмщика есть только 24 часа, чтобы её привезти. По их истечении уже нужно платить ежедневные платежи.

Каждые 15 дней необходимо привозить автомобиль на осмотр, за сколы или другие повреждения — штрафы, их размер зависит от условий договора. Каждые 10 тысяч километров автомобиль должен проходить техосмотр у официального дилера. За непрохождение — штраф.

Во всех автомобилях установлены маячки, если заёмщик на два дня просрочил платёж, машину у него забирают, ранее выплаченные деньги не возвращаются, договор аннулируется.

Как рассказали Лайфу юристы, платежи очень часто просто "не проходят": не работает личный кабинет, "сбой" в системе, "ошибка банка" и так далее. Компания идёт на самые разные хитрости, чтобы вернуть машину себе, а заёмщику ничего не отдавать.

Вероятно, часть машин, которые "Победа финанс" отбирает у людей в счёт долгов по микрозаймам, потом перепродаётся через "Таксфин". А некоторые из них помогают предпринимателям вгонять в долги новых людей, предоставляя им "посуточную аренду" и "не пропуская" их платежи.

Эксперты отмечают, что доказать свою правоту можно, если не опускать руки и обращаться к грамотным и независимым юристам. И, прежде чем обращаться в МФО, изучите отзывы о компании, посоветуйтесь со специалистами по юридическим вопросам. Иначе рискуете попасть в лапы обманщиков, которые с вежливой улыбкой будут забирать ваши деньги, автомобиль и нервы.