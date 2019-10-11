Позор или прорыв? АвтоВАЗ представил Lada Vesta с вариатором

Не прошло и пяти лет с момента выхода Lada Vesta, как у автомобиля появился долгожданный вариатор. Но этот тип трансмиссии можно назвать нормальным лишь номинально, да и завод не сильно торопился с выходом полноценных автомобилей на рынок.

Догоняющие

Несмотря на то что АвтоВАЗ на протяжении нескольких лет остаётся лидером продаж на российском рынке, не стоит забывать, что массовый сегмент, в котором (не без поддержки государства) доминирует тольяттинский завод, по-прежнему редко балует потребителей качественными автомобилями. К заводу, к слову, было много претензий не только по качеству автомобилей, которые покрывались естественной патиной раньше своих зарубежных коллег и отказывали потребителям в минимальном, но доступном для конкурентов наборе опций.

К примеру, кондиционеры на вазовских машинах начали появляться лишь в 2008−2010 годах. Получить автомобиль в базовой комплектации с кондиционером было почти невозможно. В это время японские и корейские автомобили поставляли в Россию седаны и хетчбэки, в которых простая, но надёжная климатическая установка уже была в базе. Странное отношение к клиенту, который "и так купит" машину, продолжалось вплоть до 2010−2012 годов, когда тольяттинский завод начал переживать не лучшие времена. Конкуренты стали давить по всем фронтам, продажи упали, пришлось срочно всё менять.

Наконец-то дошло

Про автоматические трансмиссии, или, точнее, про их отсутствие на отечественных автомобилях, ходят легенды. То Министерство промышленности СССР не хотело давать народу автомат, то времени не было в период перестройки, то лихие 90-е связали инженерный отдел АвтоВАЗа по рукам и ногам и при помощи ректального детектора правды заставляли отказаться от разработки нормальных АКПП. Прозрение к заводу пришло не сразу. Лишь в рамках Московского автосалона в 2012 году, ровно через 365 дней после выхода на рынок Lada Granta, публике показали "гранту" с автоматом.

Правда, прибегать к собственным разработкам в целях экономии не стали. И здесь АвтоВАЗ стоит похвалить: собственные решения сильно дороже уже готовых и, если речь идёт об отечественных машинах, не всегда отличаются надёжностью в работе. Правда, очень быстро продажи этих автомобилей повергли завод в шок — дилеры постоянно заказывали по 20−30 автомобилей сверх квоты, потому что люди, уставшие от постоянной работы с вазовской механикой, охотно пересаживались на удобные четырёхдиапазонные автоматы японской фирмы JATCO.

Когда результаты продаж машин с АКПП дошли до головного офиса, стало очевидно, что на автоматы нужно переводить практически весь модельный ряд. В итоге автомобили Granta с видами кузова хетчбэк, лифтбэк и универсал получили не только вменяемые силовые агрегаты, но и удобные коробки передач, которые не ломаются. Единственной "палочной" моделью (на удивление) осталась модель Lada Kalina Cross, производство которой началось ещё в 2014 году. Если она не получит весь спектр автоматических трансмиссий в ближайшем будущем, то, скорее всего, её либо сразу снимут с производства, либо сделают это в ближайшие пару лет.

Плоды трудолюбия и большой вопрос

Вообще, надо отдать должное топ-менеджменту АвтоВАЗа. Долгие годы стагнации завода показали, что нужно адаптироваться под рынок либо откатиться в сторону и лечь медленно умирать. Альянс с Renault-Nissan принёс свои плоды. Выход на рынок принципиально новой для тольяттинского завода линейки автомобилей X-RAY и Vesta показал, что фанаты отечественного автопрома охотно покупают более дешёвые, но почти равноценные импортным автомобили.

Единственный вопрос относительно моделей Vesta и X-RAY появился в тот момент, когда на новые автомобили стали предлагать роботизированную коробку передач, от которой все вменяемые автопроизводители давно отказались. Стоит напомнить, что конструктивно любой робот — это та же механическая КПП. Вместо левой ноги водителя всю работу в ней делает автоматика, а электроника анализирует обороты двигателя и текущую скорость и вовремя "подтыкает" нужную передачу.

Справедливости ради стоит заметить, что плевались от езды на роботе только те водители, которые с самого начала не понимали, как всё работает. Коробки с индексом АМТ работают точно так же, как и механические, и ездить на них в режиме автомата нельзя. Если постоянно давить педаль газа в пол и забывать сбрасывать обороты, робот будет пинаться и дёргаться, а сцепление на такой машине износится к 20 тыс. пробега. Ремонт сцепления в роботах — удовольствие не из дешёвых: снять трансмиссию, заменить сцепление и провести адаптацию.

В роботизированной коробке АМТ АвтоВАЗ реализовал собственные наработки. Тольяттинский робот конструктивно был построен вокруг тросиковой механики 2180 — эта коробка передач устанавливалась на "гранты", "калины" и "приоры" с 16-клапанными моторами. Если робота сломать сразу и насовсем, то покупка нового и его установка взамен старого влетает в 60 тыс. рублей. Бюджетно ли это, если речь идёт об отечественном авто? Вряд ли.

Опыт Toyota, Opel, Peugeot и Ford, владельцы которых в своё время сильно пострадали от моды на роботов, тольяттинских инженеров, видимо, ничему не научил.

На чужие грабли

С вариатором — похожая история. Новый автомобиль Vesta c вариатором будет комплектоваться вариаторами Jatco, которые активно в последние несколько лет использовали в Renault. На "французах" вариаторы ломались редко. В основном неисправности касались замены шестерни планетарной передачи. Однако главная проблема вариаторов — недостаточная эффективность и непонятная передача тяги от двигателя к трансмиссии, а затем на колёса. Поскольку вариатор своей конструкцией отличается от АКПП, появляется ощущение валкости и небольших провалов при старте.

Специалисты по сервису таких трансмиссий утверждают, что их главная проблема — перегрев и масляное голодание, вызванное повреждениями или износом подшипников шкивов. Цена ремонта — от 50 тыс. и выше. Всё зависит от того, как ездил на машине водитель и насколько исправно обслуживался автомобиль. И здесь к АвтоВАЗу снова возникает вопрос. Двигатели Renault-Nissan и вариаторы будут ставить на автомобили Vesta с видами кузова седан и универсал, а выпуск и установка робота на модель Lada Vesta будет прекращён.

Впрочем, мучения кончатся не для всех. Роботы по-прежнему будут устанавливать на автомобили Lada Granta. Зачем в 2019 году оставлять хотя бы сотые доли процента производственных мощностей под коробку передач, которая раздражает, не совсем понятно. Впрочем, очевидно, что вскоре от робота тольяттинцы откажутся совсем. Догонят, так сказать, коллег по цеху, которые давно прошли этот путь.