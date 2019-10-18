Воры в законе. Как каршеринги наживаются на водителях

Одного использования каршеринга достаточно, чтобы у злоумышленников появилась возможность испортить жизнь обычному человеку навсегда.

Не при делах

История с клиентами, чьи данные попадают в Интернет и потом используются для поездок нечистых на руку злоумышленников, не единственное, чем грешат современные сервисы каршеринга. Нередкими становятся случаи, когда компании просто обирают своих клиентов.

Как и везде, в нише каршерингов существует конкуренция. Более крупные игроки сначала выдавливают с рынка небольших конкурентов, а затем покупают их, как на распродаже.

Последствия банкротства сервисов аренды автомобилей могут быть гораздо более неприятными, чем может показаться на первый взгляд. К примеру, банкротство (или, как они это называют, временные каникулы для обновления автопарка) оборачивается потерей денег не только для самой компании, но и для её клиентов.

На профильных форумах и внутри общедоступных групп уже достаточно таких историй. Пользователи отмечают, что доступ к мобильному приложению после начала "каникул" прекращается, а что происходит с деньгами на счёте (если такая форма расчёта предусмотрена каршерингом), никто не знает. Деньги, само собой, обратно владельцу не возвращаются.

А теперь ты будешь отвечать

Другая схема "развода" пользователей каршеринга — ответственность предыдущего клиента. Работает в 90 процентах случаев, поскольку операторы не могут видеть всего, что происходит внутри автомобиля. Добросовестный водитель оставляет машину, а спланировавший "нарубить баллов" пользователь сразу после него обращается в поддержку и сообщает о наличии бутылок в салоне, спущенного колеса и других неприятных вещах.

В большинстве случаев техподдержка не разбирается в тонкостях, а просто списывает у предыдущего клиента определённую сумму — от 150 рублей за спущенное колесо (хотя, казалось, кто за этим следит) до 2500 рублей за мусор в салоне или "повреждения" интерьера.

Доказать нормальное отношение к прокатному автомобилю невозможно. И даже тот факт, что автомобиль могли повредить жильцы дома, возле которого он припаркован, или кто-нибудь ещё, не спасёт от наказания.

Трудно сказать, сколько в действительности денег списывают с карт ничего не подозревающих пользователей, но подавляющее большинство транзакций проходят по безакцептному принципу, то есть пользователь никак не может их отменить или приостановить до выяснения обстоятельств. Самый верный способ застраховать себя от подобного — заблокировать и перевыпустить карту, привязанную к аккаунту сервиса.

Важно понимать и другое. Деньги, списанные с карты добросовестного владельца, в большинстве случаев не удерживаются компанией. Если речь идёт о мусоре, царапинах или спущенных колёсах, то списанные с одной карточки деньги возвращаются на аккаунт "стукачу" в виде баллов из расчёта 1 балл — 1 рубль. И не исключено, что за день или вечер такие "умельцы" зарабатывают более внушительные деньги, чем 150 рублей.

Докажи, что не жираф

Однако любимая забава каршерингов — штрафы. Здесь с самого начала стоит сказать, что в удивительное время, когда обычные сервисы резко трансформируются под Интернет, поле для манипуляций просто огромно. Ещё одна важная аксиома — нарушения НИКОГДА не толкуются в пользу сбоев в работе сервиса. Не то чтобы к этому нужно привыкать, но взывать к совести каршерингов в спорных ситуациях тоже не стоит.

Однако поговорки "Лох — не мамонт, лох не вымрет" и "Без лоха и жизнь плоха", похоже, распечатаны и повешены на самых видных местах в офисах крупнейших прокатчиков страны. К примеру, вряд ли кто-нибудь из обычных водителей на своей машине получит от ГИБДД штраф за превышение скорости и ещё сто процентов неустойки якобы "за хранение". А вот каршеринги этим грешат. Причём массово. Пользователи, понятное дело, в ярости.

Без лоха и жизнь плоха?

Но это ещё цветочки. Настоящие ягодки там, где к хранению персональных данных относятся наплевательски. Как итог — кражи денег со счетов и неправомерные списания. Ближайший пример — пользователь зарегистрировался в системе, привязал карту и улетел на отдых. Вернулся — на карте минус, в техподдержке каршеринга говорят: "Мы не в курсе, но вы ездили". Две недели разбирательств — результат нулевой.

Истории с неправомерными списаниями у сервисов каршеринга — сплошь и рядом. И дело в первую очередь в безалаберном хранении данных. Представители крупнейших каршеринг-сервисов на конференциях и встречах с журналистами признаются, что ничего с утечками сделать не могут. Слишком, говорят, большой объём данных. Складывается впечатление, что в затягивании проблемы есть своя, совершенно мошенническая логика.

К примеру, "подержать" без оплаты несколько штрафов, чтобы потом снять с карты клиента дополнительные деньги. Такими грязными приёмами не пользуются даже коллекторы.

Универсальный совет для избавления себя и близких от подобных проблем таков — не пользоваться каршерингами. Никогда. Даже если нужно срочно уехать за пирогами в Рязань или за арбузами в Астрахань, лучше воздержаться от использования сервисов. Такси, друзья или родственники — эти варианты куда-то доехать сильно проще и куда безопаснее, чем передавать собственные паспортные данные тем, кто совершенно не умеет их хранить и позднее наживается на этом.

И ещё один совет от юристов. Не стоит бояться судов. Не стоит бояться потратить время впустую, обращаясь в полицию с заявлением о хищении средств. Да, это не такой быстрый процесс, да, вероятность затягивания дела со стороны каршерингов высока. Но личная безопасность и финансовое благополучие стоят того, чтобы указывать каршеринг-сервисам на их очевидные проблемы с защитой интересов клиентов.