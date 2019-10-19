Липучка или шипы? Какой резиной надёжнее предохраняться от зимы

Споры между сторонниками шипованной резины и всесезонной разгораются с новой силой после наступления холодов. И тех и других можно понять, но комфортно ездить — далеко не на всякой резине и далеко не везде.

Для начала стоит сказать, что опираться на рейтинги продаж резины, лидеров и аутсайдеров таких списков не нужно. Подход к выбору зимней резины должен быть разумным. Поэтому важно с самого начала определиться, где именно автомобилю предстоит ездить.

В крупных городах острой необходимости в шипованной резине нет Большинство дорог зимой очищаются и обрабатываются химией, поэтому тратить деньги на дорогую резину с шипами нет никакого смысла Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Ключевое отличие всесезонки (так называемой липучки) от летней заключается в том, что она сделана из специальной резины, которая не дубеет на морозе и остаётся эластичной. За счёт этого она хорошо "цепляется" за дорогу и от неё гораздо меньше шума. Но есть и недостатки. Особенно внимательно к выбору "липучки" нужно подходить водителям, которые живут за городом.

На обледеневших участках справиться с управлением машиной будет тяжело Несмотря на свои достоинства, "липучка" практически бесполезна в глубоком снегу или на льду Фото © Zuma / TASS / Andrew Mccaren

Шипованные шины хороши на рыхлом снегу, льду или дорогах, которые не чистят и не обрабатывают реагентами. Если большая часть поездок приходится на сухие трассы, нужно быть готовым к тому, что за первую пару сезонов потеряется десять процентов шипов. Если водитель любит быструю езду и резкие торможения, потери возрастут.

Шипованные шины гораздо быстрее изнашиваются Шины на шипах производятся из более мягкой резины и подвержены влиянию дорожной соли или реагентов. Что понятно, ведь кругом зима Фото © Shutterstock

У шипованных шин есть и другие проблемы. Если температура постоянно "скачет" от минуса к плюсу, то к концу сезона владелец может "попасть" на дошиповку, хотя это касается только самых дешёвых шин на шипах, вроде тех, что продаются в неспециализированных гипермаркетах. Ну или на ремонт автомобиля после ДТП. Кроме того, шины с шипами самые шумные.

Главный нюанс шипованных шин — они "скользкие" Тормозной путь на мокром асфальте примерно на треть больше, чем у "липучки". Фото © Shutterstock

Всесезонная резина, несмотря на очевидные плюсы вроде тишины и сцепных свойств на сухом и чистом асфальте, очень не любит морозы.

На морозе "липучка" быстро лишается всех своих достоинств Уже при –15° сцепные свойства ухудшаются на треть, а на морозе –25° такие шины могут "съехать" с траектории движения Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Разница в стоимости шипованных шин не очень велика. Всё зависит от производителя и страны происхождения. В последние несколько лет российский рынок наводнили китайские шины от производителей с мировыми именами. Они на треть дешевле конкурентов, но при этом не хуже по качеству.