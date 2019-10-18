Названы регионы с самым высоким транспортным налогом

Размер пошлины зависит от региона и технических характеристик автомобиля. Выяснилось, где владеть мощным авто выгоднее всего.

Аналитики "Авто.ру" выяснили, в каких регионах налог на автомобиль самый высокий и где больше всего мощных машин.

Средняя мощность

По данным сервиса, в среднем по России моторы легковых автомобилей выдают 117 лошадиных сил.

Выше всего этот показатель в Москве и Московской области — 145 л.с. На втором месте — Ингушетия (140 л.с.), а на третьем — Магаданская область (138 л.с.). Топ регионов с маломощными машинами — Курганская и Тамбовская области — по 105 л.с. в среднем на регион, а следом — Орловская область с показателем 104 л.с.

Где больше всего мощных автомобилей?

На первом месте Магаданская область — 13,2% от общего числа. На втором — Москва и Московская область с долей в 11,5%, третьем место делят Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область — по 10,1% мощных автомобилей.

Где выгоднее ими владеть?

Идеальные условия для владельцев маломощных автомобилей (до 100 лошадиных сил) в Оренбурге: им платить налоги не нужно. Минимальная ставка в стране — в Калининградской и Свердловской областях, 2 рубля 50 копеек.

Дороже всего обходятся машины жителям Вологодской, Курской и Оренбургской областей, а также республик Башкортостан и Марий Эл: по 25 рублей за единицу мощности.

Повезло владельцам автомобилей с мощностью больше 100, но меньше 150 лошадиных сил, проживающим в республиках Ингушетия и Крым, Севастополе и Ханты-Мансийском автономном округе. У них налог — всего семь рублей за одну лошадиную силу.

Ещё в семи регионах установлены разные тарифы на машины мощностью до и после 125 лошадиных сил: в Москве, Еврейской автономной области, Калужской, Кировской, Пермской и Самарской областях и Республике Бурятии.

Самые лояльные налоговые ставки на машины с двигателями свыше 150, но не выше 200 лошадиных сил — в Республике Ингушетия (десять рублей за силу), Магаданской области (15 рублей) и Республике Саха (17 рублей).

В категории больше 200 лошадиных сил к ним присоединяется Ненецкий автономный округ. Самые высокие налоги на владение мощными автомобилями — в европейской части России: в большинстве регионов стоимость одной лошадиный силы доходит до 150 рублей (для моторов мощнее 250 сил).

Сумма пошлины рассчитывается на основе отдельно взятого региона и технических характеристик автомобиля. Ранее Лайф разобрался, как платить половину транспортного налога. Его действительно можно настроить на основании собственных потребностей, правда, придётся сильно постараться.