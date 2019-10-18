Убить собаку или ребёнка? Почему можно давить животных при угрозе ДТП

Instagram-блогерша Валерия Любарская устроила приличный спор в Интернете. В своей сторис она рассказала, что вместе с парнем едва не погибла в ДТП из-за выбежавшей на дорогу собаки, и посоветовала в подобных случаях животных сбивать. На Любарскую ополчились зоозащитники, а водители, напротив, поддержали её.

У животного нет прав?

Даже самой незначительной аварии с собакой, кошкой или животным покрупнее достаточно, чтобы надолго уехать в больницу. В других случаях, когда реакция оказывается чуть лучше, а автомобиль ведёт себя чуть хуже, последствия могут быть крайне неприятными.

Главный вопрос состоит в том, что если животное живёт дома и у него есть хозяин, то наезд и любое другое причинение ущерба автомобилем или мотоциклом автоматически приравнивается к полноценному ДТП. Исходя из определения животных в ПДД, можно сделать вывод, что наезд на любых домашних животных, не важно, кошек или собак, равно как на кур, овец, коров или лошадей, будет считаться аварией.

Сбить собаку и скрыться — такой же проступок, как и "притереть" автомобиль на парковке и поехать по своим делам. Ответственность за такой финт — лишение водительских прав на год. Прецедент уже имеется. В Самаре сотрудники ГИБДД по записям с камер с помощью свидетелей нашли водителя, который сбил собаку и дальше поехал по своим делам. Пока не понятно, был ли наезд на животное умышленным или это вышло случайно. Но факт остаётся фактом — на ближайший год водитель останется пешеходом.

Возмещение ущерба

Но и попытка спасти жизнь животному тоже может обернуться настоящей трагедией. Особенно часто ДТП с животными происходят в холодное время года, когда собаки и кошки бегают по городу в поисках места потеплее. Нормальные, сознательные и совестливые водители остро переживают любой наезд на кошечку и собачку — не спят ночами, даже, бывает, в церковь ходят, потому что совесть мучает. Часто водительский инстинкт и попытка уйти от столкновения приводят вот к таким последствиям.

С

В случае ДТП, попавшего на один из авторегистраторов, с высокой долей вероятности виновным признают водителя "вазовской" десятки. Он допустил экстренное торможение, вылетел на полосу встречного движения и замял весь левый борт ни в чём не повинному водителю "приоры". Собака, не будучи участником движения, понятное дело, место происшествия покинула, а водители остались разбираться.

А теперь немного физики. По поводу описанного выше ДТП стоит сказать, что если бы не манёвр водителя десятки влево и попытка уберечь собаку от наезда, то лёгкий "тычок" бампером отбросил бы животное в лучшем случае на пару метров. И дело было бы решено — даже если у собаки есть хозяин, вопрос, скорее всего, решился бы на месте. А так — споры в страховой и вероятное лишение прав. Ну и помятые автомобили.

Смертельный номер

А теперь важно слегка расширить место ДТП и представить, что обруливать собаку, которая вылетела на дорогу со скоростью пули, водителю десятки пришлось бы не на 40 километрах в час, а на скорости в 90 и не в Самаре, а где-нибудь на Садовом кольце в Москве. Инерции автомобиля вполне достаточно, чтобы спокойно пробить разделительное ограждение и влететь во встречную полосу и бурлящий (ранним утром или вечером, не так и важно) поток.

Помните все эти знаменитые аварии на Кутузовском проспекте в Москве? Представьте теперь на секунду, какие последствия будут от летящего по дороге снаряда, который (пусть и номинально) движется с соблюдением скоростного режима. Судмедэксперт Филипп Куриленко отметил, что выжить в такой аварии даже пристёгнутым пассажирами было бы почти невозможно.

Складываем скорость движения даже в городе. Получается 120 километров в час. Лобовой удар. Даже если зоны сминаемости в автомобилях спроектированы идеально, энергии удара всё равно слишком много. Такой удар — это в 99 процентах случаев верная смерть Филипп Куриленко

Что важнее — жизнь собаки или жизнь человека?

В Уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 245 "Жестокое обращение с животными", по которой в судах проходят живодёры, любящие помучить животное. Водители среди них тоже есть, правда, злой умысел в этом случае, как говорят юристы, ещё нужно доказать.

Зато в случае смертельного ДТП с человеческими жертвами ничего доказывать не придётся. Ответственность даже для трезвого водителя, ставшего виновником смертельной аварии, крайне сурова — без долгих рассуждений сначала в наручники и в машину ГИБДД, затем в ИВС, а оттуда — в СИЗО. Промежуточная станция на этом пути — суд, где меру пресечения изберут в зависимости от количества погибших. За убитую беременную женщину водителю могут и добавить несколько лет в колонии, хотя формально ответственность наступает как за одного убитого, пусть и по вине собаки.

На сложный вопрос "Кого же всё-таки давить?" — собаку или человека — правильного ответа не существует. Точнее, правильного выбора в этой ситуации не существует. Смерть собаки на дороге, вне всяких сомнений, плохо. Но равноценна ли жизнь животного, которое может стать причиной смерти не одного, а, скажем, десяти человек, человеческим жизням?Неприятная правда состоит в том, что ополчившиеся на instagram-блогершу Валерию Любарскую моралисты отстаивают одну единственную точку зрения, совершенно забывая о безопасности других участников движения.

Если разбираться с историей Любарской до конца, то надо заметить, что резкая остановка на магистрали, которая становится причиной ДТП, — это нарушение правил дорожного движения, за которое положен приличный штраф. Добавьте к этому и другие обстоятельства — тёмное время суток, высокую скорость. А что, если вслед за автомобилем, в котором сидели Любарская и её молодой человек, неслась бы огромная фура? Тормозной путь 20-тонной махины в этом случае составил бы сотню-другую метров, и авто с блогершей внутри после удара превратилось бы в груду металлического лома.

После серии комментариев о том, что "бездушная блогерша" настолько не любит животных, что призывает их убивать, сложилось впечатление тотального отупения многих участников беседы. Простого рассмотрения ситуации с нескольких сторон достаточно, чтобы понять — в случае экстренной ситуации гораздо безопаснее сбить собаку и потерять бампер, чем сманеврировать на полосу встречного движения и потерять жизнь. Причём не только свою, но и чью-нибудь ещё. Но интернет-моралистов такие особенности не интересуют. Ведь гораздо проще кричать о любви к животным, чем лишний раз подумать.