Развод на заправке. Как АЗС обманывают автовладельцев с недоливом бензина

С 1 января 2021 года АЗС начнут штрафовать за фактический недолив топлива в автомобили. Водители приняли эту новость позитивно — проблема "обсчёта" на заправках никуда не ушла и особенно ушлые заправки зарабатывают на недоливе миллионы рублей в месяц. Юристы и технические специалисты рассказали, как обезопасить себя от недолива и правильно судиться с заправками в случае обмана.

Заливают больше, чем влезает

Главная претензия автомобилистов к заправкам — "перелив" топлива. То есть в бак заправляют больше, чем он может вместить. Конспирологи и сторонники картельного сговора ведущих АЗС страны считают, что то ли колонки и пистолеты "регулируют" на месте умелые заправщики, то ли специальная программа внутри сервера на заправке насчитывает больше литров, чем есть на самом деле. Реальность же до смешного проста, и примерно 80 процентов автомобилистов никогда не слышали о том, что в бак может войти больше бензина, чем рассчитано заводом.

Тут в дело вступают свойства жидкостей и обычная физика. Топливо при заправке подаётся в бак под давлением, и во время процесса бензин вспенивается, как пиво. Как только топливной пены набирается больше, чем положено, включается отсечка у пистолета, и ручку приходится прожимать заново. В большинстве случаев ничего из ряда вон выходящего не происходит — после отсечки счётчик останавливается до следующего нажатия.

И здесь нужно сразу сказать, что производители автомобилей всегда указывают номинальную ёмкость топливных баков. Она в зависимости от времени года и температуры может увеличиваться или снижаться. Кроме того, топливный бак — не единственное место, где скапливается топливо. Фильтры, топливные магистрали, бензонасос и даже горловина для подачи топлива — на этих участках может скапливаться от 10 до 20 процентов "лишнего" топлива. Именно это горючее водители часто принимают за воздух, который полноценно оплачивается рублями, заработанными кровью и потом.

Продавцы воздуха

Но случается и особая заправочная магия. В момент остановки подачи топлива по автоматической отсечке (или самостоятельно) важно обращать внимание на показания счётчика — данные литров и рублей. Если топливо не льётся, колонка гудит, а сумма продолжает увеличиваться, то пора обращаться в компетентные органы. Администраторы заправок, если требования предъявить в тот момент, пока автомобиль стоит на АЗС, всегда будут говорить, что "у нас вчера была инспекция" и "все колонки опечатаны". Разумеется, никто не хочет увольнения и потенциально громкого скандала (возможно, даже с уголовным делом). Водителя до последнего будут уверять в честности персонала и исправности техники.

Правда, нужно сразу уточнить, что грязными приёмами любят пользоваться либо откровенно no name — заправки, либо франшизные АЗС, расположенные в отдалённых участках, доехать до которых из ближайшего крупного города можно за час-полтора.

Доказать недолив сложно, но возможно. Первый шаг — сохранить чек и, не отъезжая от колонки, потребовать контрольного замера. В присутствии водителя управляющий АЗС должен произвести замер топлива в специальное устройство, чтобы установить сам факт недолива бензина. Если администратор заправки отказывается от контрольной проверки, ссылается на должностную инструкцию, болезнь или визит инопланетян, сразу нужно вызывать наряд полиции. Фактически недолив топлива — это мошенничество, причём в случае с АЗС оно может расцениваться как действие в "особо крупном размере".

Оставь на жизнь

Другой распространённый вид мошенничества на АЗС — обман по сумме, потраченной на заправку. К примеру, закупка АИ-95 на три тысячи рублей вовсе не означает, что водитель получит топливо именно на эту сумму. Если обратить внимание на чек после оплаты, то там часто фигурирует сумма на два-три рубля меньше. По сути, именно на эту мелочь и делают упор все АЗС, у которых в ходу мошеннические схемы. Ну в самом деле, кто будет разбираться с администрацией из-за двух недостающих рублей в чеке?

Администраторы заправки, конечно, могут сказать, что всё дело в ровном количестве топлива, но это ложь. Юрист и специалист по защите прав потребителей Роман Колосков говорит, что фактическое соответствие бензина уплаченной за него сумме — главное правило взаимоотношений клиента с АЗС.

Водитель имеет полное право требовать долить топливо. Если на АЗС на это не идут, то это нарушение прав потребителя. Два рубля разницы — не вселенская трагедия, но за день на такой разнице смена АЗС может заработать 30–40 тыс. рублей Роман Колосков

Чтобы не платить за лишние литры, опытные водители советуют не заправлять полный бак. Заказывайте на кассе заправку на 40 литров, и никаких полных баков — так и вероятность обмана ниже, и проверить проще. Кстати, о проверках. Свойства топлива таковы, что в холодное и тёплое время года одно и то же количество бензина может занимать разный объём. К примеру, летом пять литров бензина в обычную пятилитровую бутылку могут и не влезть. В холода может произойти другая история: те же пять литров могут едва доставать до верхнего ребра пятилитровой бутылки.

Куда жаловаться?

Шутки шутками, а ещё в 2018 году исследовательские организации высчитали средний размер недолива на заправках. Около 20 процентов при заправке, скажем, на 500 рублей — это 100 рублей чистых денег, которые оседают в карманах у недобросовестных заправщиков. Происходит это очень просто. На любой (даже самой новой) заправке колонки рано или поздно начинают барахлить. В большинстве случаев, особенно на заправках поближе к центру Москвы или Санкт-Петербурга, автоматика запускает счётчик и подачу топлива одновременно с минимальной задержкой.

Однако чем дальше от Москвы, тем веселее история. К примеру, в одной из областей купившие известную франшизу предприниматели ухитрились провернуть операцию не с колонками, а с пистолетами. Вместо новых пистолетов поставили "слегка б/у" — и деньги в буквальном смысле слова потекли рекой. Когда обман вскрылся, то стало известно, что клапаны пистолетов работали неисправно и, пока насос колонки прокачивал первые капли топлива по шлангу, счётчик успевал накрутить лишнюю десяточку рублей.

Если "бензиновый разрыв" налицо и администраторы АЗС отказываются от нормального человеческого разговора, то сначала стоит вызвать полицию и зафиксировать не только недолив, но и отказ администрации от разбора. Дальше, если позволяют возможности и время, нужно составить обращение в Ростехнадзор. Территориальные отделения ведомства доступны на сайте. После того как копия письма о принятии жалобы в работу поступит на электронную почту, можно заказывать независимую экспертизу на той же самой АЗС. Причём порядок проведения независимой экспертизы можно изменить — её, как отмечают эксперты, можно провести и до составления жалобы в Ростехнадзор.

Дальше с результатами и данными исследований можно обращаться в суд. Только стоит помнить одно: компенсация ущерба (даже в случае победы) может оказаться существенно меньше, чем сумма, заявленная в исковых требованиях. И, само собой, на все споры с владельцами АЗС придётся потратить от трёх до шести месяцев.

С 2021 года ситуация должна измениться в лучшую сторону. Законопроект об ужесточении административной ответственности за недолив бензина на заправках предполагает крупный штраф — один процент выручки АЗС за предыдущий финансовый год, но не менее 500 тыс. рублей. За рецидив владельцы заплатят больше — повторное нарушение повлечёт за собой увеличение штрафа до трёх процентов (или суммы размером не менее двух миллионов рублей).