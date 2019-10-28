Эксперты рассказали, как водителю себя вести при наезде на человека

От такого происшествия не застрахованы даже самые опытные водители. Плохая погода или наглый пешеход, решивший переходить дорогу там, где хочется, могут разделить жизнь водителя на "до" и "после". Юристы и бывшие сотрудники ГИБДД рассказали Лайфу, как нужно вести себя в случае наезда на человека.

Уехал — считай сел

Стоит определиться в терминологии с самого начала и сказать, что водитель машины, будь он хоть трижды опытным, трезвым и внимательным, в случае ДТП с пешеходом будет рассматриваться как виновник. Так сформулированы Правила дорожного движения. Машина всегда представляет собой средство повышенной опасности, и, в каком бы месте пешеход ни пересекал проезжую часть, водитель всегда будет отвечать. Особенно если сбитый человек скончается. Тогда у водителя гарантированно прибавится седых волос.

И здесь важно сказать, что, нарушая ПДД (а именно П.4.3 или П.4.5), пешеход автоматически подставляет под возможную уголовную ответственность водителя. Главное правило такое — если вы заметили на дороге пешехода, даже если это ребёнок или старик, ни в коем случае не маневрируйте, не виляйте по дороге, пытаясь его объехать. Как и предписывают правила, применяйте только экстренное торможение и держите руль прямо. Жизнь показывает, что чаще всего пешеход успевает отскочить в сторону и избежать столкновения. А если вы начнёте метаться по дороге, то угадать траекторию и поведение пешехода уже будет невозможно. Обычно по злой иронии он бросится в ту же сторону, что и автомобиль. В итоге наезд неизбежен.

— Если вы всё сделали по правилам и всё-таки сбили человека, вы не виновны ни с юридической, ни с моральной стороны, потому что у вас не было технической возможности путём применения экстренного торможения избежать наезда, — рассказал один из бывших сотрудников автоинспекции.

Даже если наезд на пешехода произошёл, уезжать ни в коем случае нельзя. Оставление места ДТП не только гарантированно станет основанием для лишения прав, но и станет отягчающим обстоятельством в суде, если пешеход получит тяжёлые травмы или (не дай бог) скончается либо до приезда скорой помощи, либо в больнице.

Юрист Антон Боровиков отметил, что в суде такие случаи в подавляющем большинстве приводят к обвинительным вердиктам.

Чаще, конечно, в зависимости от состояния, водители получают условные сроки. Но всего этого можно избежать, если не действовать, руководствуясь эмоциями Антон Боровиков

Не врать инспектору

Юристы говорят, что уезжать с места ДТП нельзя даже в том случае, если пешеход чувствует себя хорошо и самостоятельно уходит домой. Такие "клиенты" очень часто сразу после прыжка под автомобиль идут в больницу, где фиксируют повреждения. Сразу за этим действием следует обращение в полицию, и, как правило, пострадавший пешеход всегда помнит номер автомобиля. Если владелец убедился в нормальном самочувствии пешехода и потом уехал, то он будет виноват и, скорее всего, не только лишится прав, но и получит срок за причинение тяжкого вреда здоровью.

Если пешеход подаёт признаки жизни, но не хочет (или не может) двигаться, ни в коем случае нельзя помогать ему самостоятельно. Одно неловкое движение, и пережатая артерия откроет крови путь наружу. Если пешеход умрёт от кровопотери прямо на дороге, то водитель гарантированно сядет в тюрьму, причём "загреметь" на нары можно сразу по нескольким статьям, главной из которых может стать "Причинение смерти по неосторожности".

Важно знать, что непосредственными свидетелями ДТП могут быть пассажиры и даже ближайшие родственники. Их слов о том, что пешеход появился на дороге внезапно и совершенно не там, где это предусмотрено, может быть достаточно для того, чтобы инспекторы ДПС начали сомневаться в виновности водителя. Кстати, самому водителю ни в коем случае не стоит врать инспектору относительно скорости движения. Часто (либо от испуга, либо по другой причине) водители пытаются занизить скорость, с которой двигались.

Запомните, что у экспертов есть методики и специальные инструменты для определения тормозного пути. Исходя из этих данных, следователи сделают однозначный вывод о скорости движения, и тогда ложь станет отягчающим обстоятельством в суде.

Чтобы не навесили лишнего

Если решение говорить всё честно принято, то стоит знать, что инспекторы тоже люди и могут ошибаться. Причём как в ту, так и в другую сторону. После того как сотрудник ГИБДД начинает рисовать схему, важно не просто следить за замерами, но и делать это в присутствии двух понятых. Если не соблюдено хотя бы одно из этих условий, то данные ГИБДД не засчитают в суде.

Также особенно важно уточнить в итоговом протоколе состояние проезжей части. Если на момент совершения ДТП шёл дождь, а инспектор записал состояние проезжей части как "сухая", то суд вряд ли встанет на сторону водителя. Обязательно нужно отразить погоду, состояние дороги, освещение, препятствия, зону видимости.

Прежде чем подписывать протоколы о ДТП, нужно их внимательно прочитать. Лучше, если у водителя заранее будет телефон приличного юриста, который прочитает документы внимательно, с профессиональной точки зрения сделает замечания инспектору и внесёт свои правки в протокол.

Если у пострадавшего в ДТП пешехода или инспекторов ГИБДД есть вопросы по трезвости водителя, ни в коем случае не стоит отказываться от освидетельствования. Отказ от поездки в больницу приравняют к вождению в нетрезвом состоянии, и тогда песенка будет спета — ДТП, да ещё и с наездом на пешехода, плюс повреждения — минимум условный срок.

Если следователь, а затем суд установят, что водитель не нарушал правил и действовал в рамках закона, это смягчит его наказание.

А теперь внимание

Важное уточнение заключается в том, как реагировать на паническое поведение пешехода на дороге. К примеру, если резко отвернуть в сторону от пешехода, но вылететь на полосу встречного движения и там убить водителя и пассажиров встречного автомобиля или других пешеходов, то суд расценит это как более тяжкую аварию.

Выбирать приходится из двух зол: лучше "поймать" на капот и лобовое стекло одного пешехода, чем двух, трёх и даже пятерых людей с полосы встречного движения. С точки зрения ПДД, инспекторов и суда, который обязательно будет, если пешеход получил травмы или скончался, экстренное торможение — единственное правильное и законное решение водителя.

ВАЖНО! Никакие звуковые сигналы, дальний свет или отборный русский мат не спасут водителя от тюрьмы. Первое, что нужно делать, если на дорогу выбежал пешеход, — применить экстренное торможение. А вот после того, как педаль тормоза будет утоплена и машина начнёт тормозить, можно "гудеть" сигналом и переключить свет в "дальний" режим. Ещё раз — сначала торможение, потом всё остальное. Это принципиально важный момент, реализовать который на практике и рассказать о котором инспекторам нужно именно в такой последовательности.

Одно неверное слово — и тюрьма

Юристы отмечают, что важно не путаться в терминах. Неправильной реплики будет достаточно, чтобы со слов водителя инспектор составил протокол с неправильными данными, а дальше — лишение прав и условный срок. Категорически нельзя называть экстренное торможение резким. Резкое торможение приводит к заносу, при котором увеличивается тормозной путь. Резкое торможение — неправильное действие с точки зрения ПДД, из-за которого и может возникнуть аварийная ситуация. Занос автомобиля при экстренном торможении ни в коем случае нельзя называть уводом автомобиля в сторону. Увод в сторону, особенно если будут пострадавшие или погибшие, почти 100-процентная статья.

Разблокировку колёс, необходимую для сохранения траектории, ни в коем случае не называть прекращением торможения и отпусканием педали тормоза. Такие термины будут истолкованы следствием не в пользу водителя.

Предупреждать светом и сигналом пешехода нужно одновременно с торможением. Суть в том, что с точки зрения ПДД мигание дальним светом и гудки до применения экстренного торможения — неправильные действия со стороны водителя, и судом они могут быть истолкованы как причина наезда.

Рассказывать инспектору о плохом самочувствии тоже не нужно, не говоря уже о технических проблемах машины. Дело в том, что болезненное, утомлённое и нервозное состояние резко ухудшает реакцию водителя. Согласно правилам, запрещается управлять автомобилем в болезненном состоянии, угрожающем безопасности (головокружение, тошнота, удушье, боль). Таким образом, болезненное состояние будет истолковано не в пользу водителя. На жалость инспекторов ДПС в таких ситуациях тоже не возьмёшь, а явная ложь может быть зафиксирована и в суде станет доказательством виновности.

Простые правила, описанные выше, помогут не только грамотно оформить ДТП, но и оказать водителю "скорую юридическую помощь". Дальше, опираясь на правильные действия и правильные слова, адвокаты в суде будут доказывать невиновность.