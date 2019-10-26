Кошмар перекупщика. Как сбить цену на подержанное авто

Машина вам нравится, но продавец заламывает цену. Что делать? Лайф выяснил у автоэкспертов, как правильно торговаться и при этом не прогадать с покупкой подержанного авто.

Главное — во всём сомневаться и всё перепроверять. Если продавец говорит, что он единственный владелец, пробег у машины реальный и в аварии автомобиль не попадал, — это легко проверить.

— Торговаться нужно обоснованно. Не просто с ходу говорить: "Давай на 50 тысяч дешевле". Так ни один продавец не уступит. Находите недостатки машины, которые станут вашими аргументами в торге, — рассказал автоэксперт Вячеслав Шмалев.

За что просить скидку?

Небитая? Некрашеная? Проверьте толщину окраски кузова толщиномером Фото © YouTube / Alex Advises

Толщиномер — это устройство, которое продаётся в магазинах для автолюбителей и магазинах для ремонта и строительства. С его помощью можно проверить толщину лакокрасочного покрытия и определить, есть ли крашеные элементы. Какой толщины должен быть слой краски у автомобиля, который не перекрашивали, можно найти в Интернете. В качестве ориентира можно взять толщину краски на крыше, которая редко попадает в аварии и перекрашивается.

И не соглашайтесь осматривать грязное авто или в тёмном месте. Под слоем пыли и грязи легко спрятать сколы, царапины и небольшие вмятины.

Предварительно узнайте в автосервисах, сколько стоит покраска одного элемента: крыла, двери, капота, бампера. Если нашли элементы, где толщина краски больше, чем должно быть, смело можете торговаться на те суммы, которые вам называли в автосервисе. Как правило, это пять-десять тысяч рублей за один элемент. Устранение царапин — от 1000 рублей.

Если продавец говорит, что машина не красилась, а толщиномер показывает обратное, это повод для более тщательной проверки. Дело в том, что машина могла быть в угоне или в "тотале" после серьёзного ДТП, а затем восстановлена — в неё могли вварить целые куски от другой машины, либо фрагменты с ВИН-кодом.

"Родной" пробег? Присмотритесь к цифрам Фото © Pxhere

Не секрет, что многие продавцы подержанных авто скручивают пробег. На рынке появляются машины 2010 года с пробегом 30 тысяч километров. По оценкам автоэкспертов, в среднем за год автомобиль проходит 10–15 тысяч. То есть нормальный пробег для авто 2010 года — около 90–100 тысяч. Может быть чуть меньше: 70–80 тысяч километров — как правило, такой пробег на женских авто, девушки реже ездят на дальние расстояния. Большой пробег в салоне выдают продавленные сиденья, потёртый руль, педали и обивка.

Все современные автомобили оснащены электронными "мозгами", которые в том числе фиксируют неполадки, ошибки, вмешательства, а также пробег. Чтобы посмотреть информацию, нужен специальный сканер, который обычно есть у официальных дилеров данной марки или компаний, занимающихся подбором авто. Только они смогут посмотреть ошибки по блокам автомобиля и выяснить реальный пробег. Иногда даже им приходится изрядно потрудиться. Перекупщики и недобросовестные автомобилисты меняют цифру реального пробега в основных узлах и агрегатах, поэтому цифру пробега придётся искать, например, в блоке управления ключа, фар, дворников, тормозов или отопления. В самом тяжёлом случае приблизительный пробег автомобиля можно высчитать по общему времени работы двигателя или активности датчиков подушек безопасности.

Скрученный пробег сам по себе является поводом отказаться от покупки машины, но, если она вам очень понравилась, можно просить скидку. Как отмечает автоэксперт Артур Жданов, размер скидки в этом случае зависит от общего состояния авто, но не менее 10–15 тысяч рублей.

Под капотом всё в идеальном состоянии? Чтобы проверить состояние двигателя, трансмиссии, узлов и деталей — обратитесь в сервис Фото © Агентство "Москва" / Антон Кардашов

По словам Вячеслава Шмалева, под капотом не должно быть идеально чисто. Если на двигателе вы видите своё отражение, значит, продавец пытался скрыть от вас какие-то недостатки. Например, масляные подтёки или протекание тормозной жидкости.

Лучше всего договориться с продавцом и загнать машину в сервис, где профессионалы сделают диагностику и скажут о внутренних "болячках" автомобиля, за которые можно попросить скидку.

В салоне не курили, все кнопки работают? Проверьте всё самостоятельно Фото © Needpix.com

Каждый рычажок и каждая кнопка должны быть исправны. Включите кондиционер, проверьте, как он работает. Запустите печку и подогрев сидений, они должны быть исправны. Перед покупкой уточните в Интернете "болячки" данной марки автомобиля. Например, у многих марок ремонт и обслуживание кондиционера или блока управления климат-контролем стоят копейки, однако чтобы добраться до них, потребуется разобрать всю переднюю панель. За это могут запросить 20–30 тысяч рублей. Если на потолке вы видите жёлтые разводы или точки, скорее всего, это из-за табачного дыма. За прокуренный салон и неработающие кнопки можно торговаться.

Как говорить о скидке?

Если вам нужна именно эта машина, вы уже посмотрели другие предложения на рынке, знаете цены и уверены, что автомобиль идеально вам подходит, тогда можно говорить о цене.

Будьте вежливы, но настойчивы. Не нужно дерзить или проявлять агрессию. У продавца должна появиться к вам симпатия, чтобы он захотел пойти на компромисс.

Как отмечает психолог Анна Таипова, лучше, чтобы обсуждение о покупке машины и её осмотр проводились без посторонних людей. Вряд ли продавец согласится сбросить цену, если рядом есть другие потенциальные покупатели или люди, которые на него давят.

Не бойтесь сказать нет. Если продавец отказывается сделать даже маленькую скидку, хотя вы обосновали свою просьбу, смело уходите. Во-первых, это может обескуражить продавца, и он постарается вас остановить. Во-вторых, скорее всего, вы найдёте другой, более подходящий вам вариант, если у рассматриваемой машины были какие-то недочёты. Либо возьмите паузу и взвесьте все за и против: действительно ли вам нужна эта машина. Если да, то, может, торг не так уж и уместен?