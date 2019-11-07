Армянский учёт попал под штрафы. Машины с "чужими" номерами смогут наказывать

Купить и поставить машину на учёт за рубежом и кататься в России, не соблюдая правила и не опасаясь штрафов, больше нельзя. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД, Минтрансу, Минюсту, ФТС и ФСБ разработать методы борьбы с нарушителями. Как выяснилось, и без этого проблем с использованием номеров других государств в России хватает.

Катались без проблем

Стоит начать с того, что все штрафы на российские регистрационные знаки хранятся в особой отдельной базе данных. Там знают не только о том, сколько штрафов у каждого конкретного водителя, известны и дата, и чаще всего погодные условия в момент нарушения. Обладатели белорусских, армянских, молдавских, киргизских и вообще любых зарубежных номеров, включая, например, европейские, долгое время за штрафы в России не переживали — у них и без того всё это время хватало проблем.

Дело в том, что заезжать с зарубежными номерами в Россию гражданам других государств можно только на 90 дней. Дальше за каждый день нарушения режима временного ввоза автомобиля — крупный штраф. К примеру, можно получить за 30 дней просрочки штраф в 500 тысяч рублей — такие прецеденты есть, и их не один десяток.

Те, кто привозил автомобили на разбор или на продажу по запчастям, через некоторое время оформляли заявление, что автомобиль повреждён или утерян. И всё, никаких последствий. Такие умельцы могли лихачить на дорогах общего пользования сколько угодно — штрафы всё равно не приходили по адресу. После того как был создан Единый таможенный союз между Казахстаном, Россией и Белоруссией, ситуация должна была измениться. Обмен данными федеральных ведомств нескольких стран — членов Таможенного союза должен был привести к созданию единой базы на автомобили и всё, что с ними связано.

Но даже в 2015 году, когда к Таможенному союзу присоединилась Армения, из-за юридических или технических сложностей обладатели иностранных номеров спокойно катались по выделенным полосам и превышали скорость, совершенно не опасаясь за ограничение выезда. Штрафы на иностранные номера ни в Армению, ни в Казахстан, ни в Белоруссию не приходили, а все сообщения на автомобильных форумах о скором вводе в строй единой базы административных нарушений выглядели (и выглядят до сих пор) скорее как страшилка для начинающих водителей.

Вот где на учёт ставили, туда и езжайте

Ездить на машине с белорусскими, казахскими или армянскими номерами можно, и водители делают это без проблем, но удобными эти поездки можно назвать лишь отчасти.

Продать такую машину на территории России легально и быстро практически невозможно. К примеру, машину, купленную и зарегистрированную в Армении, можно продать только там. Дешёвые иномарки стали массово попадать в Россию с 2015 года, когда Армения официально стала членом Таможенного союза. Низкие таможенные пошлины и, как следствие, низкие цены на автомобили привлекли многих клиентов. К низким ценам добавлялся и фактический "иммунитет" перед российскими камерами — из-за отсутствия единой базы данных и нормального взаимодействия между ведомствами штрафы на автомобили с армянскими номерами либо не приходили вообще (и не приходят до сих пор), либо попадали на адрес регистрации в Армении случайно.

В сентябре 2019 года стало известно, что в России создадут систему, благодаря которой "письма счастья" для владельцев машин с иностранными номерами обязательно дойдут до собственника авто. Вероятно, речь идёт об автоматизированной системе рассылки уведомлений о штрафах, которая сможет работать с базой данных других государств. Однако о том, как будут соблюдаться сроки выставления счёта за нарушение, пока не говорят ни в одном из российских ведомств.

Ряд СМИ сообщал, что в Правительстве Армении также пойдут навстречу российским таможенникам и МВД. Официальный Ереван может сбалансировать внутренние таможенные пошлины по отношению к российским уже с начала 2020 года, так что ввозить "бэушки" не будет никакого смысла, желающих покупать машину в Армении и ставить на учёт в местной ГИБДД поубавится. То же самое касается и машин, ввезённых из Республики Беларусь. Кроме того, с 1 января 2014 года все экспортируемые в Таможенный союз машины обязали соответствовать экологическому стандарту "Евро-5", что ещё сильнее ограничило ввоз бюджетных иномарок в Россию с территории бывшего СНГ.

Радость для европейцев

Пока не до конца ясно, как именно эта схема будет работать с автомобилями из Европы. Достоверно установить личность владельца автомобиля с европейскими номерами может только таможенная служба. Когда иностранец въезжает на территорию России, в таможенной карточке он должен указывать данные лица, на которое зарегистрирован автомобиль. Кроме того, передавать машину с номерами ЕС нельзя никому даже по нотариальной доверенности. Правда, из-за отличий в процедурах ГИБДД в случае необходимости просто не может получить такую информацию от таможенников. Юрист Олег Прохоров отметил, что именно это позволяет нарушителям с европейскими номерами кататься по России и выезжать потом из страны, не оплачивая никаких штрафов.

Насколько я помню, эта система работает по запросу. Отправляется документ, и таможня его рассматривает. За это время водитель может наездить на 250 тысяч штрафов, спокойно пройдёт пограничный контроль и вернётся к себе домой в Европу Олег Прохоров

Техническая готовность к работе у системы уже есть. К примеру, на сайте ГИБДД для проверки штрафов уже можно вводить не только номера российского образца, но и так называемые международные. Кроме того, парковки в Москве и Петербурге тоже (и уже давно) перевели на режим ввода букв и цифр с иностранных номеров. Правда, выводить систему на полную мощность планировали несколько раз — в 2016, 2017 и 2018 годах, но пока о полноценной работе по наказанию нарушителей из-за рубежа говорить не приходится.

Обмен штрафами

Как отмечают юристы, если иностранец временно заезжает в Россию просто поездить и возвращается к себе домой, было бы логично вручать ему штрафы прямо на таможне. К примеру, миллионы россиян и граждан ближнего зарубежья регулярно остаются без заграничных поездок из-за неоплаченных штрафов. Чем иностранцы лучше? Но между Россией и странами ЕС нет соглашения об информационном обмене. Разница в том, что выехать с территории Германии, Австрии, Италии или какой-нибудь Швейцарии на автомобиле с российскими номерами с неоплаченными штрафами водителю просто не дадут, а вот в России аналогичная система пока работает с большим скрежетом. И взыскать штрафы с таких водителей практически невозможно — как правило, информация доходит до таможни в тот момент, когда водитель уже покинул территорию России.

Юрист Олег Прохоров отметил, что для полноценной работы такой системы необходимо с нуля собрать новый правовой механизм и заставить несколько ведомств объединить электронные базы по нарушителям.

У таможни, ГИБДД и приставов должна быть единая база данных, которая позволит оперативно обновлять информацию и тормозить лихачей прямо на границе. Есть штраф? Сначала плати, потом — будь добр, езжай домой Олег Прохоров

Кстати, о нарушителях. Ещё в 2017 году в СМИ появлялись сообщения о том, что всего за год иностранцы и лица без гражданства совершили более 1,67 миллиона нарушений на российских дорогах. Хотя процент иностранцев, регулярно нарушающих ПДД, ничтожно мал, в денежном выражении почти два миллиона штрафов могут составить бюджет какого-нибудь небольшого российского города.

Стоит добавить, что система рассылки "писем счастья", которую должны доработать в ближайшее время, не только будет едина для всех членов Таможенного союза — России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении — и полностью согласована с его правилами, но и распространится вообще на любые иностранные номера. После отработки механизма наказание для нарушителей с иностранными номерами станет точно таким же, как и для российских водителей.