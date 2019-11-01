Дураки на дорогах. Как водительские права продаются и покупаются через Telegram

Права на управление транспортным средством в 2018 году получили 6,8 млн россиян. С каждым годом количество желающих водить машину, по данным ГИБДД, увеличивается. Но не все, кто сидит за рулём, ходили в автошколу и сдавали экзамены, чтобы получить права. Более того, некоторые водители подставляют своё фото к чужим правам. Возможно, к вашим.

В "Телеграме" несколько десятков каналов, которые предлагают подписчикам купить водительское удостоверение. Подписчиков, кстати, у них много: от пяти до 70 тысяч человек.

Контент каналов состоит из прайс-листов на права и отзывов от их "счастливых обладателей" с фото удостоверения. Из месяца в месяц часть фотографий дублируется, но с разными подписями. Однако появляются и новые кадры с руками, держащими права.

Чтобы получить настоящие права, но при этом не учиться в автошколе, нужно заплатить от 20 до 25 тысяч рублей. Мошенники за вас делают медицинскую справку и бланк о том, что вы будто бы прошли обучение в автошколе. Того, кто внесёт ваши данные в экзаменационное отделение ГИБДД, называют "куратором". Через две-три недели в назначенный день вам нужно только прийти в отделение, сфотографироваться и забрать свои права.

Для сравнения: настоящее обучение в автошколе Москвы стоит от 25 до 60 тысяч рублей (в зависимости от района города и коробки передач, которую будущий водитель хочет освоить).

"Зеркало" у руля

Судя по работе телеграм-каналов, больше всего людей интересуют не настоящие права, а полученные незаконным путём, "зеркальные". По базе ГИБДД мошенники находят в другом регионе России человека примерно одного возраста с покупателем. Меняют фото настоящего владельца на фото заказчика — и всё. Такие поделки называются "зеркальными правами". Стоят от 12 до 18 тысяч рублей. Срок изготовления — три-четыре дня.

Доступ к базе данных мошенники получают через недобросовестных сотрудников ГИБДД, которые являются их родственниками, бывшими одноклассниками или знакомыми знакомых.

То есть где-то в Иркутске вполне может ездить Иван Петров, не получать штрафов, не садиться за руль пьяным и не сбивать пешеходов. Но с его Ф.И.О. и номером водительского удостоверения, например, в Ижевске ездит абсолютно другой человек, который пересекает двойные сплошные, пьёт за рулём и давит людей. Правоохранители с разбирательствами в итоге пойдут к настоящему Ивану Петрову из Иркутска, а ему придётся доказывать, что он законопослушный и в Ижевске не был никогда.

"Картонка" со сроком

Самый дешёвый способ получить права через "Телеграм" — купить подделку. Продавцы называют её "картонкой". Если водителя остановит инспектор ГИБДД и попробует проверить подлинность удостоверения — номера в базе не окажется. За это автомобилист будет привлечён к уголовной ответственности. Поэтому, как отмечают сами продавцы, такую подделку чаще берут подростки, чтобы предъявлять в магазинах и покупать алкоголь и сигареты. Стоит "картонка" три-пять тысяч рублей. В течение трёх-четырёх дней заказчик её получает и садится за руль.

За изготовление и продажу поддельных прав предусмотрена уголовная ответственность — ограничение свободы, лишение свободы или принудительные работы на срок до двух лет (либо арест на полгода). Езда по поддельным, чужим и "зеркальным" правам наказывается штрафом в 80 тысяч рублей, исправительными работами или арестом до полугода.

Что делать, если с вашими правами ездит кто-то другой?

"Зеркальные" документы могут стать причиной проблем не только их владельца, но и того, кто на самом деле получал права, а затем был использован из базы ГИБДД.

Заранее обезопасить себя от "отзеркаливания" не получится. Доступ к базе ГИБДД есть только у сотрудников инспекции и, судя по всему, у мошенников. Для того чтобы разработчики "Телеграма" заблокировали канал преступников, нужно минимум 10 жалоб от подписчиков.

Если вам пришёл штраф из другого региона, где вы точно не были в указанный день, обратитесь в отделение ГИБДД города, где было зафиксировано нарушение. Штраф мог прийти из-за ошибки инспектора, который неверно указал номер прав, но, если выяснится, что проблема в "зеркальных" документах, правоохранители обязаны будут возбудить уголовное дело по данному факту.

Но ничего не мешает продавцам после блокировки старого канала создать новый и продолжить свою работу. Желающих купить права много. И может случиться, что кому-то из них попадутся ваши документы, но без вашего лица.