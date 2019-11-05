Отправляют на убой. Электроскутеры выпустят на дорогу

Минтранс предлагает ввести новые знаки для "особой категории" участников движения — владельцев электросамокатов. На автомобильных форумах и в социальных сетях разгорелись споры. Пользователи самокатов утверждают, что отныне ездить станет проще. Водители уверены, что теперь смертей на дорогах будет ещё больше.

Езди где хочешь

В Министерстве транспорта Российской Федерации подготовили ряд важнейших и давно назревших поправок в ПДД. Часть из них касается новых дорожных знаков и парковок — с ними, по большому счёту, редко возникают проблемы. Главная особенность новых правок в ПДД — формальное включение электроскутеров и моноколёс в список транспортных средств, которым теперь можно выезжать на дорогу.

Если верить тексту документа, то теперь в ПДД появятся так называемые СИМ — средства индивидуальной мобильности. По новым правилам, владельцы средств индивидуальной мобильности старше 14 лет должны будут ездить исключительно по велосипедным или специальным дорожкам, двигаться по которым могут только пешеходы. А теперь самое интересное: если специально размеченных зон по маршруту движения электросамоката не будет, то владельцу СИМ предлагают разрешить выезжать на обочину — туда, где ездят обычные машины.

С одной стороны, авторов законопроекта можно понять. Чаще всего владельцы гироскутеров и электросамокатов не отличаются большой сознательностью и знанием правил дорожного движения, из-за чего, двигаясь по тротуарам, такие "участники движения" могут либо сбить кого-нибудь из пешеходов, либо — в лучшем случае — создать им дискомфорт. Но, с другой стороны, думает ли кто-нибудь о простых водителях, для которых каждая встреча с электросамокатом на дороге — это сильный стресс? Попытаемся разобраться подробнее.

"Права сначала получи"

Если говорить по существу, то единственная претензия водителей к тем, кто тоже считает себя водителем, только одна: регулярные нарушения правил на почве их элементарного незнания. Строго говоря, садясь за руль автомобиля и имея на это полное право, водитель должен понимать, что машина — средство повышенной опасности. В случае чего и ремонт оплачивать, и отвечать за сбитого (не дай бог) пешехода. Сознают ли свою ответственность перед другими участниками движения владельцы электросамокатов? Скорее всего, нет.

Если верить новым поправкам в ПДД, то скорость движения водителей СИМ (если речь идёт о зонах, по которым ходят другие люди) должна быть ограничена 20 км/ч. Но владельцы электросамокатов — народ крайне специфический. 20 километров в час на электрической тяге — это плевок в лицо, ведь нормальные самокаты разгоняются до 40, 60 и даже 80 километров в час. Соблюдают ли скоростной режим владельцы самокатов? На этот вопрос проще всего ответить с помощью видео, которое точно расскажет о том, как на самом деле ездят эти люди.

Главная претензия владельцев электросамокатов к автомобилистам — якобы резкие манёвры и отсутствие уважения. Но часто бывает так, что владельцы электросамокатов выезжают туда, где ездить не должны в принципе. При этом манёвры на дороге обходятся слишком дорого: "двухколёсные" гибнут или попадают в больницу и становятся инвалидами, автомобилисты становятся виноватыми в ДТП и либо лишаются прав, либо садятся в тюрьму. И кто страдает сильнее — трудно сказать. Но водители по умолчанию более опытные и внимательные, поскольку (как правило) ездят за рулём не первый год.

Естественный отбор

Разумеется, говорить о том, что все водители сплошь и рядом идеальные, внимательные и всегда ездят по правилам, было бы неправильным. Но важно принимать во внимание хотя бы тот факт, что начальный, базовый уровень подготовки позволяет спокойно ездить по дороге и не попадать в аварии. Пользователи электросамокатов любят кивать в сторону Европы и говорить, мол, что там-то "все ездят как надо".

Только любители двухколёсного транспорта почему-то забывают, что только в столице Германии, Берлине, в 2018 году полиция конфисковала несколько десятков самокатов и наградила каждого владельца штрафами по 70–200 евро в зависимости от нарушения.

Кстати, именно в Германии электросамокаты настолько достали обычных водителей и пешеходов, что на целый год их продажа и эксплуатация на улицах страны были запрещены. Потом право кататься быстрее, чем ходят другие, конечно, отвоевали, но всё равно — прецедент был. В России есть и другая практика. К примеру, не так давно в Санкт-Петербурге завершился судебный процесс, в рамках которого рассматривался наезд владельца электросамоката на обычного человека. При этом любитель электротранспорта ехал по встречной полосе и сбил девушку, которой в больнице диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Не стоит говорить и о том, что владельцы электросамокатов открыто презирают не только автомобилистов, но и своих же "двухколёсных братьев" на мотоциклах и мотороллерах. За летний период в Москве, особенно в районах сбора байкеров (например, на Воробьёвых горах или недалеко от входа на ВДНХ), было зафиксировано несколько небольших и пара крупных конфликтов, зачинщиками которых становились владельцы электрического транспорта.

Без защиты и те и другие

До конца понять, на что направлены поправки в ПДД и новая инициатива, пока нельзя. Документ исчез с сайта Федерального портала проектов нормативных правовых актов сразу после публикации. Но юристы отмечают, что споров и ДТП в новом летнем сезоне, разумеется, если поправки примут, станет гораздо больше. Юрист Зураб Аджария отметил, что проблема и без того усложняется каждый год — количество электросамокатов постоянно увеличивается на несколько тысяч за сезон.

Количество увеличивается, а правовая грамотность не растёт. По сути, владельцы электросамокатов — это пешеходы, которые считают себя автомобилистами, не имея на то никакого права Зураб Аджария

Собственно, это же говорят и инспекторы ДПС, которых часто спрашивают по поводу самокатов блогеры и просто активные граждане. Самое простое, за что можно привлечь владельца электросамоката, это "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), повлёкшее создание помех в движении транспортных средств". Или статья 12.30 часть 1 КОАП. Само собой, стоит обратить внимание и на другое: инспекторы всегда чётко говорят, что по проезжей части на электросамокатах ездить нельзя. Но разве это остановит тех, кто считает себя полноценными участниками дорожного движения?

В общем и целом остаётся добавить, что вводить дополнительную категорию водительских прав, страховать транспорт и самих владельцев по закону не только можно, но и нужно. Просто в глобальном масштабе этим вопросом профильные ведомства не занимаются по одной простой причине — на радикальное решение проблемы с нарушениями ПДД со стороны электросамокатов потребуется столько ресурсов и времени, что для регулирования дорожной ситуации и управления ею не будет возможности.