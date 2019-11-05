В России резко выросли продажи элитных суперкаров Ferrari

Эксперты отмечают, что итальянские сверхбыстрые автомобили покупают охотнее, чем в прошлом году.

Всего за девять месяцев 2019 года в России удалось продать 26 новых автомобилей Ferrari, сообщает аналитическое агентство "Автостат". Это на два экземпляра (или восемь процентов) больше, чем за тот же период 2018 года.

Охотнее всего состоятельные россияне покупают суперкар Portofino, который появился на рынке в июне 2018 года. Его стартовая цена — почти 15 млн рублей. С января по сентябрь 2019-го продажи Ferrari Portofino составили 10 единиц.

Другую модель — Ferrari 812 Superfast — продали чуть более скромным тиражом — всего восемь автомобилей. Ещё шесть сделок пришлось на суперкары Ferrari 488. Замыкает список итальянских суперкаров Ferrari GTC4Lusso. Спортивный автомобиль в классе Grand Tourer в 2019 году купили всего двое россиян.