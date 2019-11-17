Машины смерти. 7 автомобилей, на которых передвигались серийные убийцы

У маньяков гораздо больше общего с обычными людьми, чем принято думать. Например, они тоже любят хорошие тачки. Вот на чём ездили самые известные в мире "серийники".

Ford V-8 B-400 (Бонни и Клайд)

Самая известная "машина смерти" — это "форд" Бонни и Клайда. Парочка легендарных грабителей эпохи Великой депрессии безнаказанно рассекала на нём по США, оставляя после себя пустые кассы и трупы полицейских, пока в 1934 году не попала в засаду. Преступников расстреляли прямо в машине, в которую выпустили 130 пуль. Изрешечённый "форд" пошёл по рукам, и сейчас он выставлен на всеобщее обозрение в казино Whiskey Pete's в штате Невада.

Dodge Power Wagon (Чарльз Мэнсон)

Чарли Мэнсон купил два сильно подержанных пикапа Dodge для нужд своей "Семьи" — секты, которая квартировала на ранчо, где без внедорожников никак. В 1969 году на базу приспешников Мэнсона, по приказу которого они совершили ряд убийств, пришли с облавой. Член "Семьи" Чарльз Уотсон попытался скрыться на одном из пикапов, но старенький Dodge сломался на полпути. Машина так и осталась гнить посреди пустыни.

Volkswagen Beetle (Тед Банди)

На счету серийного убийцы и некрофила Теда Банди — 30 доказанных убийств, и многие из них он совершил, приехав на место преступления за рулём безобидного "жука". Когда маньяка поймали, в машине нашли лом, ящик с большими мешками для мусора, ледоруб, фонарик, перчатки, вязаную лыжную маску и наручники. Позже автомобиль пополнил экспозицию американского Национального музея преступления и наказания.

Ford Sedan (Эд Гин)

Эд Гин, больше известный как "мясник из Плейнфилда", прославился не только своими убийствами, тягой к расчленёнке и эксгумации могил: элементы его биографии легли в основу романов "Американский психопат" и "Молчание ягнят", а также их нашумевших экранизаций. После ареста маньяка его "форд" достался Банни Гиббонсу, который предлагал всем желающим сфотографироваться в машине всего за 25 центов.

Alvis TA 14 (Джон Хэйг)

Англичанин Джон Хэйг орудовал в конце 1940-х. От трупов своих жертв он в прямом смысле избавлялся, растворяя их в ванне с кислотой. Помимо фееричного финала иногда убийства сопровождались прелюдией. Так произошло и перед последним преступлением: Хэйг сначала долго катал богатую вдову на роскошном "Элвисе", а потом выстрелил ей в голову.

Oldsmobile Delta 88 (Джон Гейси)

Клоун-убийца Джон Гейси стал прототипом Пеннивайза из романа Стивена Кинга "Оно". Он похитил, изнасиловал и лишил жизни более 30 молодых парней и подростков. Образ общественного деятеля, подрабатывающего на детских праздниках, но живущего двойной жизнью, навсегда врезался в память американцев. Как и его автомобиль — самый обычный "олдсмобил", которых было пруд пруди на городских улицах.

Mazda B2000 (Джоэл Рифкин)

Между 1989 и 1993 годами от девяти до 17 жительниц Нью-Йорка с пониженной социальной ответственностью пали от рук ландшафтного дизайнера Джоэла Рифкина. Род его занятий повлиял на выбор машины: маньяк водил пикап Mazda, на котором в итоге и погорел. Однажды полицейские погнались за ним из-за отсутствующего номерного знака и, настигнув, обнаружили в кузове труп последней жертвы.

Как спустя 22 года тюрьмы убийца стал программистом с зарплатой в $500 тыс.