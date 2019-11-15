Расстрельный список. BMW, Mercedes и другие "вёдра с болтами" на вторичке

Эти машины обходят стороной даже перекупщики, а те, кому "посчастливилось" купить именно их, постоянно тратят деньги на ремонт и обслуживание. В списке ненадёжных — как лидеры продаж по миру, так и машины, которые откровенно "на любителя".

Баварский автопром, как говорят в автосервисах, "закончился" примерно в 2005 году. С тех пор BMW делает автомобили, надёжность которых под большим вопросом. Вне всякого сомнения, самыми опасными на вторичном рынке остаются BMW пятой серии. Особенно это касается поколений в кузове Е60 и F10.

BMW пятой серии. Критические поломки — 150–200 тысяч километров пробега Повышенный расход масла и неравномерная работа двигателя — верный признак скорой "капиталки". Цена ремонта — 120 тысяч рублей Фото © Getty Images

Второе место антирейтинга тоже за баварским продуктом, но на этот раз речь не о седане или универсале, а о внедорожнике. BMW X5 очень любят в России, однако возиться с машиной в случае поломки дорогое удовольствие. Из главных проблем после внушительного пробега — сбои в работе электрики, поломка КПП, приводов и двигателя.

BMW X5. Критические поломки — 150 тысяч километров пробега Ресурс АКПП и "раздатки" — 120 тысяч километров. Ресурс двигателя — 120 тысяч. Пневмоподвеска ломается после 80–100 тысяч пробега Фото © Daniel Pier / NurPhoto via Getty Images

Citroen C4 — самый необычный и, пожалуй, один из наиболее проблемных автомобилей на вторичном рынке. В России завоевал популярность благодаря уникальному дизайну: кузов с панорамной крышей, руль с неподвижной ступицей и в целом приятная внешность. Правда, ближе к 100 тысячам километров пробега машина успевает сломаться несколько раз, а чинить такие автомобили "в преклонном возрасте" почти никто не берётся. Главный недостаток — автоматическая коробка передач AL4.

Citroen C4. Критические поломки — 90 тысяч километров пробега Плохая краска, проблемы с электрикой и системой охлаждения, высокая стоимость запчастей даже по сравнению с немецкими машинами Фото © AP Photo / Laurent Rebours

Сразу за Citroen C4 расположился и другой представитель французского автопрома — кроссовер Peugeot 3008. Эти автомобили неоднократно подпадали под отзывные кампании, но исправить проблемы с электрикой, коробкой передач и системой охлаждения удалось лишь после выпуска модели нового поколения. "Лечение" старых автомобилей переложили на плечи владельцев.

Peugeot 3008. Критические поломки — 80 тысяч километров пробега "Закипание" двигателя, повышенный износ АКПП, капризная электрика, очень дорогие расходники Фото © AP Photo / Keystone, Sandro Campardo

Следующая головная боль тоже приехала в Россию из Германии. Называется она Direct-shift gearbox, или DSG. Эти три буквы хорошо знакомы владельцам автомобилей Volkswagen, Audi и Skoda. Первое поколение этих роботизированных КПП получилось удачным, однако в 2006 году появился семиступенчатый "сухой" робот, который устанавливался на автомобили VW Passat, VW Golf, VW Jetta и VW Tiguan, а также на целый ряд других автомобилей VAG. РКПП оказалась куда проворнее обычных "автоматов", но и проблем с ней было выше крыши, исправить их удалось только несколько лет назад. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков даже потребовал запретить автомобили с DSG-7 в России. Проблемы не затрагивали "мокрую" модификацию — DSG-6.

Автомобили с РКПП DSG. Критические поломки — 150 тысяч километров Сцепление или мехатрон ломаются раз в 50–60 тысяч километров. Средний чек на ремонт — от 50 тысяч рублей и выше Фото © AP Photo / Thomas Kienzle

И опять к немцам. Opel Astra H даже попал в рейтинг автомобилей, которые ржавеют быстрее всего, не говоря уже о других проблемных списках. С машиной на вторичном рынке действительно много проблем, однако, если менять расходники вовремя и хотя бы раз в месяц заезжать в сервис на диагностику, не будет никаких неприятностей. Лечить "Астру" дорого — средний чек на ремонт стартует с 20 тысяч рублей.

Opel Astra H. Критические поломки — 80–100 тысяч километров Робот Easytronic, система охлаждения и прокладки теплообменника, слабый по российским меркам генератор, нежная краска на кузове Фото © Wikipedia / Rudolf Stricker

Японские автомобили, кстати, тоже страдают от "детских болезней". К примеру, Nissan Murano долгое время считался едва ли не самым проблемным кроссовером, сделанным в Стране восходящего солнца. При этом стоимость его ремонта в России была совершенно запредельной. Если к двигателю претензий минимум, то ниссановский вариатор на машинах в возрасте пяти-семи и более лет — серьёзная головная боль. Ломается он, как правило, сразу и целиком. Стоимость ремонта — от 60 тысяч рублей.

Nissan Murano. Критические поломки — 80–100 тысяч километров Износ вариатора, хрупкая подвеска. Рычаги, стойки стабилизатора, рулевые наконечники, сайлентблоки и другая "мелочь" Фото © AP Photo / Reed Saxon

Ну и куда же без Mini Cooper. Эти маленькие и, на первый взгляд, "игрушечные" машинки по-прежнему очень любят в России, даже несмотря на дикую, запредельную стоимость. Обслуживание и ремонт Mini пропорциональны их стоимости. Чуть поездил — уже проблемы. Главная проблема, как и у его донора BMW, — электрика и электроника. Кроме того, старенькие Mini с вариатором — настоящая проблема, решить которую в России очень тяжело.

Mini Cooper. Критические поломки — 80–100 тысяч километров Ремонт вариатора — от 70 тысяч рублей, замена ЭБУ — от 80 тысяч. Хрупкая подвеска. Новые автоматы не любят быструю езду и греются Фото © AP Photo / David Zalubowski

Mercedes ML заслуженно находится в списке самых ненадёжных автомобилей на вторичном рынке. У баварского кроссовера, который с большим успехом продавался в России на протяжении многих лет, целый ворох "детских болезней", лечить которые предстоит будущим владельцам. Эта модель заняла 20-е место в списке Warranty Direct по надёжности узлов и агрегатов, и автомобильные эксперты не рекомендуют покупать машины старше 2011 года выпуска.

Mercedes ML. Критические поломки — 60–80 тысяч километров Масляное голодание, хрупкая подвеска, дорогие расходники. Есть случаи, когда АКПП "умирали" после 20–30 тысяч пробега Фото © Flickr/RLGNZLZ

Замыкает рейтинг омерзительной десятки Mazda 6. Популярный у россиян седан оказался плох не только зимой — он и летом доставлял владельцам максимум проблем с такой же космической стоимостью. Автомобили Mazda 6 первого и второго поколения требовали более частого, чем у конкурентов, обслуживания. Из-за этого стоимость владения становилась запредельной. Кроме бюджетной отделки интерьера, которая "облезала" к 50 тысячам пробега, добавлялись и механические проблемы.