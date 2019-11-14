Угрозы и запугивания. Как автодилеры отказывают в ремонте машины по гарантии

Ремонт автомобиля по гарантии в России — это настоящий квест. Почему? Потому что закон "О защите прав потребителей" не гарантирует, что в дилерском центре признают проблему. И те, кто продаёт новые автомобили, крайне неохотно идут навстречу клиентам.

Можно делать хоть у дяди Васи

Для начала главная новость для всех обладателей новых авто. Ремонтировать и обслуживать машину можно не только там, где её приобретали. Говоря простым языком, менять масло, фильтры и производить мелкий ремонт можно даже в том сервисе, про существование которого "официалы" никогда не знали. Является ли такое обслуживание даже формальным поводом к тому, чтобы "слететь с гарантии"? Нет. Но это с точки зрения закона, который, как не трудно догадаться, написан не для тех, кто хочет зарабатывать на ремонте новых авто.

Ещё одно откровение — даже с учётом того, что официальные дилеры зарабатывают на продаже новых машин (средняя наценка от 5 до 20 процентов), обслуживание и ремонт — важная статья дохода. Почему? Да потому, что стоит обслуживание у ОД (официального дилера) в среднем в два-три раза дороже, чем в обычных сервисах. От такого куска прибыли никто отказываться не хочет, поэтому владельцев сразу после покупки пичкают страшилками о том, что "масло менять нужно только у нас, иначе слетите с гарантии".

Разумеется, на каждую машину есть регламентные работы и точное описание всех процедур в первую очередь попадает к тем, кто напрямую работает с представительствами. Но зачастую и в обычных сервисах у мастеров квалификация не хуже, а местами даже лучше. Правда, официальный дилер беспокоится лишь о том, чтобы клиентские деньги как можно быстрее перетекли на счёт компании. Дальше хоть трава не расти. Ещё раз для закрепления — ремонтировать и обслуживать машину можно где угодно.

Важно понимать, что официальный дилер не просто так пытается "слить" клиента при обслуживании на стороне. И "официалов" в первую очередь беспокоит сам факт обслуживания в другом сервисе, а не проблемы клиента. Сохранность машины, кстати, автодилеров не волнует почти никогда. Главная проблема — в случае начала конфликта добиться от официального дилера письменного отказа в ремонте по гарантии, в котором они должны будут подробно объяснить причину. Если обслуживание нанесло ущерб автомобилю — это нужно ещё доказать. Нет доказательств? Будьте добры, чините автомобиль по гарантии.

Автомобиль новый, но чинить его будете сами

Главная фишка автосалонов — отказывать в ремонте по гарантии не автомобилю целиком. Работает это очень просто. К примеру, российские официальные дилеры часто пишут в договорах купли-продажи, что заводская гарантия не распространяется на определённые узлы и агрегаты. Например, систему охлаждения, тормоза, коробку передач и даже двигатель. Ни в одной стране Европы или Азии и уж тем более в США, где за неправильно закреплённый на заводе коврик производитель может потерять пару десятков миллионов долларов, такого нет. Чудеса российского законодательства творятся прямо на глазах у изумлённых покупателей дорогих и не очень автомобилей, хотя, казалось бы, написано всё чёрным по белому.

При этом "доказывать, что не жираф", приходится именно владельцу автомобиля, поскольку при покупке обычно документы и гарантийные обязательства официального дилера подписываются практически не глядя. Самый простой пример. Стук подвески и заезд в сервис на диагностику могут обернуться для владельца отказом в последующем обслуживании. Так происходит потому, что мастер-приёмщик при осмотре автомобиля может указать, например, на место контакта колеса с ямой или предметом на дороге, и всё, прощай обслуживание. В этом случае владельцу самостоятельно придётся делать дефектовку.

Но сам факт наезда тоже надо установить, а сделать это крайне тяжело. В сухом остатке автомобилист, заехавший на гарантийный ремонт, имеет следующее: машина — это технически сложное устройство, однако на него, как и на бытовые товары, распространяется действие ст. 20 закона "О защите прав потребителей". Это значит, что завод-изготовитель не только не имеет права отказывать в гарантии, но и должен доказать, что устройство (ноутбук, телефон или машина) вышло из строя по вине владельца.

Автовладельца, к слову, будут убеждать, что он виноват в поломке сам. Подпись соответствующих документов могут выманивать разными путями, но на шантаж хоть нашествием инопланетян, хоть венерическими заболеваниями поддаваться не стоит: отказывать в гарантийном ремонте новой техники, купленной официально, официальный дилер не имеет права. Любые обратные действия следует воспринимать как преступление.

То же самое касается и автомобилей как таковых — гарантию завод-изготовитель даёт на изделие, а не на отдельные узлы и детали. Всё остальное — чудачества на букву "М" за авторством российских дилеров.

Следим за руками

В той же статье 20 "О защите прав потребителей" написано, что "срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать сорока пяти дней". То есть, если машину приняли в ремонт, но два месяца нет никаких новостей, — можно смело требовать не только возврата денег, но и выплату неустойки (один процент стоимости за каждый день простоя), а также расторжения договора купли-продажи и полного возврата денег.

Однако автодилеры знают о такой возможности и всячески затягивают ремонт, ссылаясь на мифические процедуры, и причина такого поведения авторизованным, добросовестным дилерам непонятна. Как отмечает директор по сервису филиала "АВИЛОН "Мерседес-Бенц" Павел Сидоров, автодилерам выгодно ремонтировать автомобиль, если случай гарантийный.

Дилер после замены детали по гарантии получает деньги от завода-производителя не только за деталь, но и за работу. Поэтому добросовестный дилер всегда пойдёт навстречу клиенту, если случай действительно гарантийный Павел Сидоров

Кроме того, по словам Сидорова, дилер в ряде случаев согласовывает с заводом-изготовителем ответственность за замену конкретной детали или узла. И здесь, по словам Сидорова, важно понимать, в каких условиях происходит поломка. Если клиент приезжает в сервис с неработающим блоком стеклоподъёмников, а машина затонирована, хотя с завода отгружалась с прозрачными стёклами, очевидно, что сбой в работе мог произойти и по вине тонировщиков.

При этом, по словам Сидорова, при наличии сомнений относительно ответственности за ремонт, в большинстве случаев ситуация трактуется в пользу клиента.

Махинаторы

Главный механизм, с помощью которого нерадивые автодилеры пытаются ввести клиентов в заблуждение, — независимая экспертиза, с которой и происходят совершенно фантастические вещи. Всё, что нужно знать об этой процедуре владельцу, так это то, что при проведении осмотра автомобиля покупатель машины должен либо присутствовать сам, либо прислать своего представителя с нотариально заверенной доверенностью.

По словам юриста Романа Широкова, незнание россиянами отдельных норм и подзаконных актов оставляет для автодилеров лазейку.

Часто бывает так, что экспертизу проводит "свой" эксперт автосалона даже без присутствия владельца. А потом собственнику машины вручают заключение, в котором, естественно, его обвиняют в причинении ущерба автомобилю Роман Широков

Разумеется, ни в коем случае подписывать результаты такой "экспертизы" не нужно. Нужно сразу составлять исковое заявление в суд и смело нанимать юриста, который точно знает всю процедуру. Но заранее стоит знать и понимать, что такая процедура не будет быстрой. Некоторые владельцы дорогих автомобилей судятся с автосалонами по два года, хотя в среднем разбирательство занимает примерно шесть месяцев. Важно не бояться и отстаивать свои права. В конце концов, если автосалон продаёт откровенный контрафакт, за это придётся ответить по закону.