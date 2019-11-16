Ferrari по цене iPhone и бабушкин Lamborghini. Суперкары, забытые в гаражах

В США одна из самых интересных профессий — менеджер по поиску заброшенных элитных суперкаров. Платят прилично — 2,5 млн рублей в год. За эти деньги придётся ездить в Дубай, Сингапур, Японию и ещё в Европу. Задача не из простых — найти уникальные заброшенные суперкары, которые могут стоить целое состояние. Удивительно, но такие машины есть и в России.

Porsche 911

"Девять-один-один" — одна из самых популярных спортивных машин немецкого производства. Их часто "теряют" очень молодые владельцы, у которых внезапно наступают проблемы с законом. К примеру, в Соединённых Штатах есть целый островок, где сконцентрировано наибольшее количество таких машин. Называется он Лас-Вегас. Но и в других городах постоянно находятся автомобили, которые случайно или намеренно оставляют пылиться в гараже. В цене Porsche 911 теряет медленно, поэтому заработать на такой машине можно всего 10−20 тыс. долларов.

Ford Mustang и "кладбище итальянок"

Вообще, охота за редкими машинами — не только прибыльный бизнес, но и возможность прикоснуться к истории автомобилестроения. Американские и европейские энтузиасты охотно тратят миллионы долларов на выкуп гаражей и стоянок с конфискованными суперкарами, ведь там можно найти настоящие артефакты. К примеру, автоблогер и владелец мастерской по восстановлению классических машин Винсент Эрнандес обнаружил целое "кладбище" с американскими и итальянскими ретросуперкарами.

Ещё одну машину Lambroghini Countach, кстати недавно, в заброшенном гараже бабушки нашёл пользователь Reddit. Суперкар простоял мёртвым грузом больше 20 лет. Эксперты сразу выяснили, что найденное среди бабушкиного хлама авто — уникальная версия 5000S, стоимость которой составляет 400−500 тыс. долларов (или чуть больше 30 млн рублей).

Кстати, "итальянок" часто забывают на парковке аэропортов в ОАЭ. Оттуда эти "потеряшки" отправляются прямиком в отстойник под палящим пустынным солнцем, где находятся в тишине и покое по несколько месяцев. К примеру, этот Lamborghini Diablo нашли после полугода простоя в аэропорту Абу-Даби. А потом продали за 200 тыс. долларов.

Только для американцев

В России уникальные автомобили Dodge и Ford не очень любят. Точнее — любить-то любят, только приличные или эксклюзивные версии этих авто и раньше нечасто добирались до России. К примеру, таких, как этот Dodge Daytona, в России официально не существует. Автомобиль был обнаружен в старом сарае в Висконсине, и, хотя ржавчина покрыла весь кузов и машину нужно восстанавливать, даже за такие "останки" коллекционер из Техаса заплатил 180 тыс. долларов. В цене Dodge Daytona 1969 года прибавил из-за того, что американский маслкар был выпущен крайне ограниченным тиражом — 503 автомобиля.

Самая популярная

Ferrari теряют чаще всего. Да, к удивлению многих автолюбителей, итальянские суперкары находят в хранилищах под толстым слоем пыли и грязи. Причём активно теряют Ferrari не только в ОАЭ, где концентрация люксовых машин находится на предельном уровне, но и в других уголках земли. К примеру, это авто Ferrari 599 GTB китайский аналог российской ГИБДД по округу Дунгуань продавал всего по цене наушников EarPods от Apple. Машина с шестилитровым двигателем V12 мощностью 612 л.с. продавалась за 250 долларов. Владелец попался местным "гаишникам" с поддельными номерами, не стал оплачивать штраф и лишился суперкара, после чего покинул страну. На открытом аукционе автомобиль был продан за 42 тыс. долларов, хотя с завода его стоимость составляла 300 тыс. долларов США.

Большой улов

В 2013 году во Вьетнаме случился громкий скандал. На одном из складов во время случайного рейда полиция обнаружила более 600 элитных автомобилей — Mercedes, Porsche, BMW, Maybach и других. Среди них оказалось и 144 экзотических суперкара, которые были практически сразу перемещены на специальную стоянку и арестованы. Maserati, Bentley, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Rolls Royce и Aston Martin через полтора года вернулись к владельцам, однако за некоторыми машинами так никто и не пришёл. В 2017 году все невостребованные суперкары продали с молотка.

Из России с любовью

Холодная страна, которая занимает 1/6 часть суши, тоже щедра на уникальные артефакты. Многие из них попадают не в частные коллекции, а к блогерам. К примеру, YouTube-блогер Евгений Дубровский приобрёл единственный в России лимузин Rolls Royce Silver Spur. Совершенно уникальную машину выкупили у владельца в Псковской области за 300 тыс. рублей.

Пару недель назад американские автосообщества облетела публикация забытого — то ли случайно, то ли специально — суперкара Lamborhini. Всё бы ничего, но очень редкую модель Murcielago с двигателем V12 нашли в обычном контейнере где-то на окраине Москвы. Машина на номерах 95-го региона была в удручающем состоянии, и многие автотюнеры с жалостью писали, что готовы вылететь в Москву, чтобы "забрать малышку".

Однако первое место по праву занимает классическая русская ситуация, когда "поставил машину и забыл на зиму". В Нижнем Новгороде водитель Audi R8 припарковал машину, а на следующий год она внезапно показалась из-под огромной горы снега. Дальнейшая судьба машины неизвестна.