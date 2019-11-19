ОСАГО подорожает? К страховке на машину могут добавить двойной штраф

Новые коэффициенты, новые правила, новые формулы расчёта. Разобраться в том, на какую выплату рассчитывать в случае ДТП, непросто. Лайф выяснил все подробности изменений ОСАГО к Новому году.

Плати по-новому

С 29 октября для российских водителей вступили в силу поправки к закону об ОСАГО. Основные изменения коснулись лишь регламента страхования автомобиля. Теперь страховать машину может либо собственник, либо один из водителей, вписанных в страховку. Повышать же стоимость страховки планируют не только за количество и тяжесть ДТП, но и просто за нарушения правил дорожного движения.

Выглядит такая схема крайне просто. В Минфине, а именно там разработали поправки к закону об ОСАГО, считают, что увеличение тарифа следует применять к нарушителям-рецидивистам. Главная причина для повышения стоимости ОСАГО — неоднократное привлечение к административной ответственности по целому ряду нарушений, среди которых — выезд на полосу встречного движения, проезд на красный свет, вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости.

Позднее замминистра финансов России Алексей Моисеев уточнил, что аккуратных и внимательных водителей по итогам года безаварийной езды ждёт приятный бонус. Стоимость полиса ОСАГО для водителей, которые соблюдают правила дорожного движения, после реформы системы расчёта тарифов может уменьшиться в три-четыре раза.

ОСАГО снова подорожает

На днях заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что регулятор ожидает роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20−25 процентов после повышения лимита выплат за вред жизни и здоровью до двух млн рублей. Напомним, эти предложения содержатся в поправках в законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО.

По словам Владимира Чистюхина, говорить о линейном влиянии отмены коэффициентов мощности и территории пока сложно. Так называемый коэффициент мощности оценивается примерно в 30 процентов от тарифа, в то время как территориальный коэффициент может составить около 40 процентов от стоимости полиса.

С первого января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до двух млн рублей. При этом никакой окончательной формулировки у новых поправок в законе об ОСАГО нет и не будет ещё долго. Как отметил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов, пока никто не понимает, в каком виде будут сформированы новые тарифы на ОСАГО.

Всё зависит от того, как сбалансируют тариф. Коэффициент мощности и территориальный коэффициент придётся перерабатывать, а выплаты за вред жизни и здоровью могут увеличить стоимость полиса Сергей Ефремов

Для водителей — ничего хорошего

По состоянию на 2019 год стоимость тарифа ОСАГО жёстко регулируется. Страховые компании выбирают ставку базового тарифа из установленного ЦБ тарифного коридора в 2746−4942 рубля (в зависимости от типа автомобиля и его стоимости), а для формирования окончательной стоимости полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые устанавливает регулятор — Центральный банк.

Страховой брокер и юрист Сергей Горчаков пояснил, что при худшем варианте развития событий стоимость полиса ОСАГО может увеличиться вдвое.

Если предположить, что увеличение страховых выплат за здоровье состоится, то стоимость доплаты в стандартный полис ОСАГО составит от 5 до 7 тыс. рублей Сергей Горчаков

Если средняя стоимость полиса ОСАГО за 2019 год составляла примерно 5700 рублей, то в 2020 году на страховку какого-нибудь Kia Rio или Hyundai Solaris может потребоваться уже 11−12 тыс. рублей. Разумеется, с ростом тарифов часть водителей, особенно тех, кто недавно сел за руль, будут чувствовать себя увереннее. Однако тех, кто ездит долго, не нарушает правил и не попадает в аварии, двойной тариф ОСАГО вряд ли порадует.

Проблема в том, что ни в правительстве, ни в Союзе автостраховщиков до конца не понимают, на что правильнее будет заменить мощностной и территориальный коэффициенты. Юрист Борис Самохвалов сомневается в эффективности новой схемы расчёта ОСАГО, в которой на стоимость страховки влияют даже автомобильные штрафы. Идея, когда для водителя наступает двойная административная ответственность, по мнению юристов, не приживётся.

Если водитель заплатил штраф, то перед законом он чист. Ни одна страховая не имеет права привязывать штрафы за превышение скорости, которые оплачены, к калькулятору ОСАГО Борис Самохвалов

Как отметил Борис Самохвалов, прямого механизма принятия таких поправок в закон об ОСАГО нет. Для того чтобы процедура повышения стоимости ОСАГО начала работать, придётся "привязать" нарушения ПДД, особенно грубые, вроде выезда на полосу встречного движения, совершенно новыми нормами права, а делать это, по мнению юриста, в ближайшем будущем никто не собирается.