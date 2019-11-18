Китайцы сделали точную копию Range Rover. И она дешевле оригинала в 10 раз

Теперь пользователи Интернета гадают, то ли британцы сильно переоценивают свои машины, то ли китайцы стали настолько хороши.

Китайский Hunkt Canticie — именно так называется точная копия люксового британского внедорожника Range Rover. Стоимость машины — всего 18 тыс. долларов, и продавать машину планируют пока только на китайском рынке. Фанаты британских машин негодуют — китайцы практически полностью перерисовали дизайн флагманских внедорожников и почти наверняка сделали это без одобрения британской компании, которой принадлежат права на дизайн Range Rover, пишет Carscoops.

Правда, сходство у китайского "клона" Range Rover сугубо косметическое — интерьер Hunkt Canticie, созданного компанией Zoteye, гораздо скромнее и не блещет роскошью в отличие от британской машины. Хотя сходство в дизайнерских решениях налицо — центральная панель с миниатюрной "шайбой" вместо селектора КПП впервые были показаны именно в Range Rover.

Силовая установка китайского внедорожника куда скромнее, чем у Range Rover, — вместо пятилитровых V8 китайская копия оснащена бензиновым двухлитровым двигателем с турбонаддувом, мощностью 218 лошадиных сил. Оригинальный Range Rover, кстати, в Китае стоит 173 тыс. долларов, и большинству населения такая машина не по карману. Реакции британского автопроизводителя пока не последовало.