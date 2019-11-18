Китайцы сделали точную копию Range Rover. И она дешевле оригинала в 10 раз

Китайский Hunkt Canticie — именно так называется точная копия люксового британского внедорожника Range Rover. Стоимость машины — всего 18 тыс. долларов, и продавать машину планируют пока только на китайском рынке. Фанаты британских машин негодуют — китайцы практически полностью перерисовали дизайн флагманских внедорожников и почти наверняка сделали это без одобрения британской компании, которой принадлежат права на дизайн Range Rover, пишет Carscoops.
65・66台目: Hanlong Kuangshi・Zotye T900— 中国模倣車事典 (@bot93870547) 17 августа 2019 г.
今年中に発売予定であるsuvです。ボディは本家のランドローバー レンジローバースポーツを超える巨体ですが、エンジンは本家に比べかなり非力な仕上がりとなっている様で、外装と性能のギャップが特徴的な一台となっています。 pic.twitter.com/4JW7VWC3eu
Правда, сходство у китайского "клона" Range Rover сугубо косметическое — интерьер Hunkt Canticie, созданного компанией Zoteye, гораздо скромнее и не блещет роскошью в отличие от британской машины. Хотя сходство в дизайнерских решениях налицо — центральная панель с миниатюрной "шайбой" вместо селектора КПП впервые были показаны именно в Range Rover.
Силовая установка китайского внедорожника куда скромнее, чем у Range Rover, — вместо пятилитровых V8 китайская копия оснащена бензиновым двухлитровым двигателем с турбонаддувом, мощностью 218 лошадиных сил. Оригинальный Range Rover, кстати, в Китае стоит 173 тыс. долларов, и большинству населения такая машина не по карману. Реакции британского автопроизводителя пока не последовало.