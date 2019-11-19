Три семёрки за миллион. ГИБДД начнёт продавать красивые номера

То, чего так ждали многие автолюбители, наконец свершилось. ГИБДД и Минэкономразвития прорабатывают поправки в процедуру получения государственных номеров. Теперь номера с тремя семёрками и другие "блатные" серии можно будет купить официально, не обращаясь к посредникам.

Теперь легально

Всё то время, что ГИБДД выдаёт регистрационные номера, существовала коррупционная схема, в которой участвовали не только сотрудники городских и областных МРЭО, но и "охотники" за "красивыми" номерами. Мода на них началась ещё в СССР, когда спецтранспорт снабжали "красивыми" номерами "особых" серий. В середине 90-х, когда российские номера на автомобилях пережили редизайн, на вершине пирамиды потребностей состоятельных автомобилистов оказались номера с одинаковыми буквами и цифрами, сочетания букв на регистрационных знаках и так называемые зеркала — номера с симметричными цифрами и буквами в начале и в конце.

Искали такие номера разными путями. Чаще всего "свои люди" в ближайшем МРЭО сообщали примерную дату выдачи "красивого" номера и стоимость услуги, а уже потом потенциальный владелец приезжал ставить машину на учёт. На автомобильных форумах полно историй, когда нечистые на руку сотрудники даже мухлевали с программой электронной очереди, но это скорее из области фантастики. Впрочем, номера серии А***АА почти никогда не уходили простым смертным и обычным водителям получить симпатичные цифры и буквы было практически невозможно.

Настоящая коррупционная волна накрыла МРЭО по всей стране, и, надо признать, вышли из положения в МВД очень красиво. Вместо того чтобы гоняться за номерами, "блатные" регистрационные знаки начали выдавать муниципальным предприятиям. Так "три семёрки" и серия Е***КХ появились на мусоровозах и машинах по откачке канализации. Правда, серьёзных успехов в войне за "красивые" номера и буквы ГИБДД добиться не смогла. Если спросить любого водителя, какой номер ему выдать, первым вопросом будет: "А красивые есть?"

Как у них

Тяга к "красивым" номерам есть не только в России. Например, в ОАЭ самыми крутыми считаются номера с минимальным набором цифр. Самый дорогой автомобильный номер, состоящий из единственной цифры 1, продали за 14 млн долларов на аукционе по продаже автомобильных номеров в Арабских Эмиратах.

В США на протяжении длительного времени наблюдается кураж по поводу регистрационных знаков. Правда, американцы сразу подошли к этому с коммерческой стороны и любые символы, если они не заняты и не противоречат внутренним правилам, можно купить и нанести на регистрационные номера. Их конфигуратор доступен на сайте американского аналога МРЭО — Департамента автомобильного транспорта (DMV).

Кстати, веселятся с помощью номеров в США не только русские эмигранты, но и все остальные. Все знаменитые фотографии с номерами PUTIN или CAH9 — это как раз с ведома американских гибэдэдэшников.

Доехали и до нас

В связи с тем, что "красивые" номера постоянно пользовались (и пользуются) спросом, купить их дёшево практически невозможно. В 2015 году даже случился крупный скандал. На продажу в одном из интернет-сервисов был выставлен госномер правительственной серии АМР, за который назначили цену в 15 млн рублей. Почти сразу выяснилось, что номер А082МР 97-й регион ранее числился за главой Росрыболовства и продавался вместе с бывшим правительственным Audi A8L, но, чем закончилась история с продажей, неизвестно до сих пор.

Теперь найти подходящий госномер можно будет прямо через приложение "Госуслуги", которое доступно для каждого смартфона. ГИБДД и МЭР предлагают следующий подход к оформлению таких номеров. Государственные регистрационные знаки (ГРЗ) планируют поделить на обычные и "красивые". Конкретные принципы формирования "красивых" номеров не раскрываются. Получить "красивые" ГРЗ можно будет через портал госуслуг. Достаточно будет заполнить соответствующее заявление при регистрации авто.

Кроме стандартной процедуры получения госномера позднее планируют внедрить и конфигуратор: после уплаты повышенной пошлины водитель сможет выбрать "красивый" номер для автомобиля самостоятельно. Достаточно будет проверить его доступность. Процесс почти такой же, как с проверкой адреса электронной почты при регистрации нового пользователя. После сохранения конфигурации (буквы+цифры) водитель должен будет подтвердить бронирование и купить номер в течение суток.

Как сообщают СМИ, появится и специальная пошлина для уже сформированного списка "красивых" номеров, за которые придётся заплатить ещё больше. Стоимость готовых номеров может достичь даже 200–300 тысяч рублей, однако "потолок" стоимости для номеров такого типа пока не определён. Но в любом случае купить уникальные регистрационные знаки легально будет дешевле, чем приобретать их из-под полы.

Доноры

Несмотря на детальное описание, пока всё равно непонятно, как будет работать новый механизм. У обычных водителей на автомобильных форумах тем временем почти что Октябрьская революция. Все радуются и в предвкушении потирают ручки, собираясь приобрести себе "три семёрки", "три пятёрки" или номера серии А***АА или А***МР. Любопытно, что ГИБДД создало уникальный и вполне официальный прецедент, о котором все и так знали, но не говорили вслух.

Юрист Геннадий Фильченков пояснил, что к этому решению можно было разумно подойти с самого начала и теневой рынок торговли "красивыми" номерами, которые часто продавались вместе с автомобилями-донорами, удалось бы задушить на корню.

Если владелец хочет выделиться, то нужно предоставить ему законную возможность это сделать. Своеобразный "налог на блатные номера" — это хороший повод прилично заработать и редкий случай, когда все будут довольны Геннадий Фильченков

Неизвестным до момента принятия поправок в процедуру регистрации автомобиля остаётся только один момент: смогут ли владельцы официально покупать номера, ещё недавно лимитированные исключительно для спецслужб. Например, серия С***КР специально для Следственного комитета или В***УС для Федеральной службы охраны даже по меркам "блатных" номеров — штука редкая.