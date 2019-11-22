Илон Маск показал электрический грузовик Tesla Cybertruck. И он похож на гроб

Основатель Tesla и SpaceX отмечает, что "настолько крутого" грузовика в современной истории никто не делал.

21 ноября основатель компании Tesla Илон Маск показал давно анонсированный грузовик Cybertruck. Автомобиль получил откровенно спорный дизайн в стиле компьютерных игр, однако его технические характеристики ряд американских изданий уже называет "выдающимися". Автомобиль будет выпускаться в трёх версиях: с одним электромотором и приводом на задние колёса, с двумя электромоторами и полным приводом, а топовая версия получит три электрических мотора, суммарная мощность которых пока не известна.

Зато раскрыты данные по запасу хода. Базовая версия оснащается батареей, способной перевозить автомобиль с шестью пассажирами и грузом в три с половиной тонны на 415 километров. Запас хода топовой версии составляет более 800 километров.

Во время презентации Маск отметил, что самая мощная версия пикапа будет разгоняться до 100 километров в час меньше чем за три секунды. Чтобы подкрепить свои слова, Маск показал заезд по прямой линии, в котором Cybertruck расправился с суперкаром Porsche 911.

Кроме того, Илон Маск продемонстрировал и материалы, из которых сделан Cybertruck. Вместо обычного "мягкого" металла грузовик выполнен из особо прочной нержавеющей стали, которая может выдержать не только удар кувалдой в любое место, но и защищает владельцев от пуль калибра 9 мм.

В машине предусмотрена большая погрузочная площадка, на которой поместится и специальный электрический квадроцикл, премьера которого состоялась одновременно с презентацией Cybertruck.

Цены на самую доступную версию начинаются от 40 тыс. долларов. Топовая комплектация обойдётся покупателям в 70 тыс. долларов, что, по словам Маска, "гораздо круче", чем у других производителей.

Пользователи соцсетей Reddit и Twitter после презентации сразу стали шутить, что миллиардеру удалось построить самый дорогой и самый быстрый в мире гроб на колёсах.