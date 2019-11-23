Соль, химия и проблемы с краской. Как готовить машину к зиме

Очень часто именно после зимы автомобили приходят в негодное состояние. Царапины, следы от воздействия реагентов и ржавеющий металл. Лайф разбирался, как предотвратить повреждения автомобиля зимой.

Если автомобиль побывал даже в мелком ДТП в первый месяц-два после начала нормальной, снежной и морозной зимы, с кузовом начнут происходить неприятные изменения. Качество металла некоторых автомобилей такое, что "цвести" эти машины начинают на улице. Агрессивная химия, которую с наступлением заморозков рассыпают по дорогам, может сильно повредить лак и способна добраться даже до краски. Чтобы свести разрушительный эффект реагентов на кузов к минимуму, стоит подумать о нанесении горячего воска.

Горячий воск. Стоимость 300−700 рублей. Длительность действия — до двух недель Воск — не панацея от реагентов. Одной процедуры хватает на 2−3 мойки, после чего нанесение воска нужно повторять Фото © Pixabay

Если воск для водителя — лишь полумера, то стоит задуматься о нанесении защитной плёнки. Сразу предупредим, это удовольствие не из дешёвых, но и эффект, который даёт плёнка, намного лучше. Если решение "закатать" машину в плёнку принято, то готовьте денежки: средняя стоимость обклейки плёнкой обычного седана — около 50 тыс. рублей.

Защитная плёнка. Стоимость — 45−50 тыс. рублей Плёнка — идеальная защита для кузова. Одного нанесения хватает на год или два, в зависимости от внешних факторов Фото © Public Domain Pictures

Двигатель — одна из самых важных частей автомобиля. И за ним тоже нужно ухаживать. Кроме замены масла и диагностики перед зимними холодами требуется сделать и сухую чистку. Ни в коем случае не стоит мыть двигатель мойкой высокого давления — зимой из-за остатков влаги и морозов контакты и соединения могут замёрзнуть, машина может перестать заводиться. Чтобы этого избежать, двигатель нужно чистить с помощью пара, а потом несколько минут сушить горячим воздухом.

Мойка двигателя паром. Стоимость — 500 рублей Пар и хорошая химия идеально убирают загрязнение. Зимой будет крайне удобно проверять уровень масла или менять свечи Фото © avto-mt.ru

Антикоррозийную обработку автомобиля можно и нужно проводить, если уже были случаи, что отдельно взятая машина отдельно взятой модели быстро ржавела. Правда, делать антикор лучше всего до наступления холодов в тёплом боксе и у нормальных специалистов. Но есть тонкости. Например, подкрылки автомобиля можно обработать самостоятельно.

Для этого достаточно хорошо вымыть и высушить машину и затем из баллончика нанести состав на пространство внутри колёсных арок. Потребуется два-три часа для полного высыхания, дальше процедуру можно повторить. Такая обработка сэкономит четыре-пять тысяч рублей перед антикоррозийной обработкой у профессионалов.

Антикор днища. Стоимость — 10 тыс. рублей с арками, 6 тыс. — без арок Антикор защитит днище автомобиля от коррозии, влаги и реагентов на длительный срок. Повторять процедуру можно каждые два года Фото © oko-service.ru

Проверка работоспособности печки — прямой путь к комфортному передвижению зимой. Часто бывает так, что даже после одного года или пары лет передвижения в городе места соединения и радиатор печки забиваются, а в сильные морозы преподносят владельцу неприятный сюрприз. Чистка радиатора и диагностика работы климатической системы стоят не очень дорого, но зато сберегут владельцу и нервы, и здоровье. Вместе с промывкой радиатора печки неплохо бы и промыть всю систему охлаждения целиком.

Чистка печки. Стоимость — 2000 руб., промывка системы охлаждения — 500−700 руб. Эта процедура позволит устранить все воздушные пробки в системе и нормализует подачу тепла в салон даже в сильные морозы Фото © remont-k-spb.ru

Сменить "литьё" на более дешёвые диски. Колёсные болты имеют свойство замерзать и окисляться, к тому же реагенты и обилие льда беспощадны к краске на колёсах. Чтобы избежать ремонта колёс, проще покупать на зиму обычные, штампованные диски.