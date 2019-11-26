Лайфхак года. Ездить на каршеринге и не платить ни рубля

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

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Законных методов экономии на каршерингах гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Если грамотно использовать собственные средства и время, можно серьёзно урезать свои расходы без ущерба для свободы передвижения.

Следите за активностью приложения

Чтобы не пропустить предложение от каршеринга, нужно настроить уведомления

Push-уведомления оповестят пользователя о выгодных скидках, программах и позволят не пропустить бонусы

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Ищите бонусы и выполняйте задания

На то, чтобы заработать бонусы, придётся потратить от пяти минут до получаса

Выбрали ближайший автомобиль? Получите бонусы. Заправились? Получите бонусы. Аккуратное вождение? Получите бонусы!

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Покупайте купоны и вводите промокоды

Средняя цена промокода — от 300 рублей до 1,5 тыс.

Можно накопить несколько и использовать для поездок по очереди. Средняя скидка — от 30 до 70 процентов в праздники и выходные

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Продавайте промокоды

За каждого посетителя, не важно, нового или нет, будут начисляться бонусы

Бонусами можно оплачивать до 70 процентов поездок каждый месяц

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Бронируйте автомобили не только днём, но и ночью

Операторы каршерингов дают удвоенные бонусы за аренду и заправку после полуночи

Иногда даже за короткую поезду до ближайшего "Макавто" за чашкой кофе можно получить удвоенные бонусы

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Обращайтесь в техническую поддержку и не бойтесь жаловаться

Многие автомобили оставляют там, где начать аренду невозможно

В качестве "комплимента от заведения" за каждую жалобу можно получить бонусы, которых хватит на оплату половины следующей поездки

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Ищите новые автомобили

Большая часть самых крупных бонусов лежит в виде купонов в бардачке

Новые авто чаще всего попадаются новым пользователям, но и постоянные клиенты могут находить бонусы в бардачке или подлокотнике

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Используйте фиксированный тариф

Если поездку можно спрогнозировать, то нет смысла платить за машину поминутно

Фиксированный тариф, как правило, на 30 процентов дешевле поминутной аренды автомобиля

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Ищите ошибки приложения, они бывают у всех

Баги и сбои в работе сервисов часто можно использовать в свою пользу

За обнаружение ошибок и публикации в соцсетях каршеринги дают до 200 минут бесплатной аренды

Фото © ТАСС / Алексей Смышляев

Оформите отдельную карту для каршеринга

Отдельная карта — гарантия того, что каршеринг не спишет деньги просто так

Многие банки дают на сервисы каршеринга до 100 процентов кешбэка. Вносить деньги нужно небольшими суммами

Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Пишите отзывы

Тег каршеринга в соцсетях или на форумах позволит заработать бонусы

За плохие отзывы баллы тоже начисляют, но происходит это не сразу

Фото © Shutterstock

Используйте Instagram

Отмечайте аккаунты каршерингов в публикациях и сториз

Тем, кто делает это часто, каршеринги дарят минуты в подарок и рубли на счёт

Фото © Shutterstock

Следите за доступными машинами на карте

На многие автомобили действуют скидки

Аренда за 2 рубля в минуту или топовый Mercedes по цене Hyundai Solaris отмечаются специальными стикерами над иконкой автомобиля

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Не все из этих бонусов будут доступны на регулярной основе, однако их своевременное использование позволит сократить расходы на каршеринг почти на 50 процентов.

Автор:
СА
Сергей Андреев
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