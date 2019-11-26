Лайфхак года. Ездить на каршеринге и не платить ни рубля
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Следите за активностью приложения
Чтобы не пропустить предложение от каршеринга, нужно настроить уведомления
Push-уведомления оповестят пользователя о выгодных скидках, программах и позволят не пропустить бонусы
Фото © Shutterstock
Ищите бонусы и выполняйте задания
На то, чтобы заработать бонусы, придётся потратить от пяти минут до получаса
Выбрали ближайший автомобиль? Получите бонусы. Заправились? Получите бонусы. Аккуратное вождение? Получите бонусы!
Фото © Pixabay
Покупайте купоны и вводите промокоды
Средняя цена промокода — от 300 рублей до 1,5 тыс.
Можно накопить несколько и использовать для поездок по очереди. Средняя скидка — от 30 до 70 процентов в праздники и выходные
Фото © Shutterstock
Продавайте промокоды
За каждого посетителя, не важно, нового или нет, будут начисляться бонусы
Бонусами можно оплачивать до 70 процентов поездок каждый месяц
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Бронируйте автомобили не только днём, но и ночью
Операторы каршерингов дают удвоенные бонусы за аренду и заправку после полуночи
Иногда даже за короткую поезду до ближайшего "Макавто" за чашкой кофе можно получить удвоенные бонусы
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Обращайтесь в техническую поддержку и не бойтесь жаловаться
Многие автомобили оставляют там, где начать аренду невозможно
В качестве "комплимента от заведения" за каждую жалобу можно получить бонусы, которых хватит на оплату половины следующей поездки
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Ищите новые автомобили
Большая часть самых крупных бонусов лежит в виде купонов в бардачке
Новые авто чаще всего попадаются новым пользователям, но и постоянные клиенты могут находить бонусы в бардачке или подлокотнике
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Используйте фиксированный тариф
Если поездку можно спрогнозировать, то нет смысла платить за машину поминутно
Фиксированный тариф, как правило, на 30 процентов дешевле поминутной аренды автомобиля
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Ищите ошибки приложения, они бывают у всех
Баги и сбои в работе сервисов часто можно использовать в свою пользу
За обнаружение ошибок и публикации в соцсетях каршеринги дают до 200 минут бесплатной аренды
Фото © ТАСС / Алексей Смышляев
Оформите отдельную карту для каршеринга
Отдельная карта — гарантия того, что каршеринг не спишет деньги просто так
Многие банки дают на сервисы каршеринга до 100 процентов кешбэка. Вносить деньги нужно небольшими суммами
Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков
Пишите отзывы
Тег каршеринга в соцсетях или на форумах позволит заработать бонусы
За плохие отзывы баллы тоже начисляют, но происходит это не сразу
Фото © Shutterstock
Используйте Instagram
Отмечайте аккаунты каршерингов в публикациях и сториз
Тем, кто делает это часто, каршеринги дарят минуты в подарок и рубли на счёт
Фото © Shutterstock
Следите за доступными машинами на карте
На многие автомобили действуют скидки
Аренда за 2 рубля в минуту или топовый Mercedes по цене Hyundai Solaris отмечаются специальными стикерами над иконкой автомобиля
Фото © ТАСС / Сергей Коньков
Не все из этих бонусов будут доступны на регулярной основе, однако их своевременное использование позволит сократить расходы на каршеринг почти на 50 процентов.
- Популярные
- По времени