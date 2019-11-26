Лайфхак года. Ездить на каршеринге и не платить ни рубля

Законных методов экономии на каршерингах гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Если грамотно использовать собственные средства и время, можно серьёзно урезать свои расходы без ущерба для свободы передвижения.

Следите за активностью приложения Чтобы не пропустить предложение от каршеринга, нужно настроить уведомления Push-уведомления оповестят пользователя о выгодных скидках, программах и позволят не пропустить бонусы Фото © Shutterstock Ищите бонусы и выполняйте задания На то, чтобы заработать бонусы, придётся потратить от пяти минут до получаса Выбрали ближайший автомобиль? Получите бонусы. Заправились? Получите бонусы. Аккуратное вождение? Получите бонусы! Фото © Pixabay Покупайте купоны и вводите промокоды Средняя цена промокода — от 300 рублей до 1,5 тыс. Можно накопить несколько и использовать для поездок по очереди. Средняя скидка — от 30 до 70 процентов в праздники и выходные Фото © Shutterstock Продавайте промокоды За каждого посетителя, не важно, нового или нет, будут начисляться бонусы Бонусами можно оплачивать до 70 процентов поездок каждый месяц Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв Бронируйте автомобили не только днём, но и ночью Операторы каршерингов дают удвоенные бонусы за аренду и заправку после полуночи Иногда даже за короткую поезду до ближайшего "Макавто" за чашкой кофе можно получить удвоенные бонусы Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв Обращайтесь в техническую поддержку и не бойтесь жаловаться Многие автомобили оставляют там, где начать аренду невозможно В качестве "комплимента от заведения" за каждую жалобу можно получить бонусы, которых хватит на оплату половины следующей поездки Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв Ищите новые автомобили Большая часть самых крупных бонусов лежит в виде купонов в бардачке Новые авто чаще всего попадаются новым пользователям, но и постоянные клиенты могут находить бонусы в бардачке или подлокотнике Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев Используйте фиксированный тариф Если поездку можно спрогнозировать, то нет смысла платить за машину поминутно Фиксированный тариф, как правило, на 30 процентов дешевле поминутной аренды автомобиля Фото © Агентство городских новостей "Москва" Ищите ошибки приложения, они бывают у всех Баги и сбои в работе сервисов часто можно использовать в свою пользу За обнаружение ошибок и публикации в соцсетях каршеринги дают до 200 минут бесплатной аренды Фото © ТАСС / Алексей Смышляев Оформите отдельную карту для каршеринга Отдельная карта — гарантия того, что каршеринг не спишет деньги просто так Многие банки дают на сервисы каршеринга до 100 процентов кешбэка. Вносить деньги нужно небольшими суммами Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков Пишите отзывы Тег каршеринга в соцсетях или на форумах позволит заработать бонусы За плохие отзывы баллы тоже начисляют, но происходит это не сразу Фото © Shutterstock Используйте Instagram Отмечайте аккаунты каршерингов в публикациях и сториз Тем, кто делает это часто, каршеринги дарят минуты в подарок и рубли на счёт Фото © Shutterstock Следите за доступными машинами на карте На многие автомобили действуют скидки Аренда за 2 рубля в минуту или топовый Mercedes по цене Hyundai Solaris отмечаются специальными стикерами над иконкой автомобиля Фото © ТАСС / Сергей Коньков Не все из этих бонусов будут доступны на регулярной основе, однако их своевременное использование позволит сократить расходы на каршеринг почти на 50 процентов.