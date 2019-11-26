Красная пушка из Кореи. Тест-драйв нового KIA ProCeed

Сколько стоит спортивная машина? Три миллиона рублей? Пять миллионов? Нет. Меньше. Разумеется, считать в общем-то семейный автомобиль спортивным слегка неразумно, но новый KIA ProCeed приятно удивил как динамикой, так и ценой

Красный всегда будет в моде

У корейцев и японцев редко получается сделать дизайн спокойных, семейных автомобилей таким, чтобы он привлекал внимание. И хотя новый ProCeed многие сравнивают с Porsche Panamera "на минималках", надо признать, что купеобразный дизайн, который остановили в динамике примерно посередине (чтобы кузов внезапно не дорос до универсала), получился очень неплохим. Никакой вычурной выштамповки, никаких рубленых линий — сплошь плавность и грация.

"Накачивать" автомобиль обводами колёсных арок, давая тем самым намёк на спортивность, корейцы не стали и сделали это совершенно правильно. У тестовой Kia ProCeed GT-line, которая побывала у нас в руках, со внешностью всё в порядке, но, если этого окажется мало, у корейцев в запасе есть "заряженная" версия GT, дизайн которой чуть агрессивнее.

И здесь можно сразу же поправить самих себя — для движения в городе и при скоростях до 90 километров в час всё вполне неплохо — ровная линия диодов бьёт на несколько десятков метров вперёд, позволяя увидеть даже мелкие ямы и неровности. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы двигаться на ProCeed по ночам на скорости, близкой к определённому законом лимиту.

Не последнюю роль в этом играет фирменный красный, или даже, правильнее сказать, рубиновый цвет, в который корейцы красят свои машины. Немного лоска ему не повредит, но, если следить за машиной достаточно внимательно, выделяться в потоке она будет даже по ночам.

Традиционно слепая оптика в прошлых версиях ProCeed перед началом тестов заставила сомневаться, что на машине можно ездить вечером. Подозрения подтвердились лишь частично — диодная оптика на самом деле оказалась хороша в обычных условиях, но в дождь оказалась не такой эффективной, как ждёшь от современной городской машины.

Не заправляй, подумай!

ProCeed GT-Line комплектуется одним из самых противоречивых и одним из самых приятных по части ощущений двигателем. Под капотом — 1.4 T-GDI на 140 лошадиных сил. Двигатели с небольшим объёмом всегда вызывали вопросы на пробеге в 60–70 тыс. километров, но, кажется, в случае с корейцами претензии быть не должно. Производитель утверждает, что даже на небольшом объёме и мягком наддуве расход масла отсутствует.

Крутящий момент на передние колёса от небольшого двигателя передаёт расторопная роботизированная коробка переключения передач с преселективным переключением, к работе которой за время двухнедельной эксплуатации не возникло абсолютно никаких претензий. Хочешь побыстрее? Прижми педаль, и "робот" тут же скидывает одну передачу вниз, ускоряя небольшую ракету вперёд. Разумеется, сравнивать ProCeed на "турбе" со спортивным седаном Kia Stinger не вполне корректно, но по ощущениям 1.4 T-GDI очень близок к той динамике, что даёт покупателю Stinger.

А вот расход даже в режиме "похулиганить" очень радует. Заправки полного бака 95-го бензина хватает на две полноценных недели с понедельника по воскресенье, а средняя цифра на приборной панели редко подбирается к девяти литрам на 100 километров пути. Ощущений остроты добавляет и руль с электроусилителем, настроенный "по-спортивному", — чуть отклоняешь "бублик" от центральной оси, и машина моментально реагирует.

Кстати, рулевое колесо ProCeed совершенно заслуженно можно назвать лучшим в классе — удобный хват, никакого "перегруза" лишними клавишами, хорошая перфорированная кожа.

Претензии автоэкспертов к недостаточной информативности и обратной связи стоит списать на их же сугубо человеческую манеру управлять автомобилем. Не стоит ждать от бюджетной городской иномарки реакции 500-сильного болида.

Корейская гончая и бабушкина рассада

В каком-то смысле ProCeed — это Audi A6 Avant для тех, чей бюджет сильно меньше, а потребность развлекаться, попутно перевозя весь домашний скарб, детей, жену, собаку и бабушкины соленья на большие расстояния, есть. Считать объём багажника дело неблагодарное — кому какая разница, сколько там внутри кубических литров.

Проще сосчитать полезный объём в сумках — три больших дорожных чемодана, необходимых для отдыха на месяц, плюс пара-тройка дорожных сумок и всякая мелочь влезают в багажник ProCeed без проблем, а грузить всё это добро можно через абсолютно ровную площадку, самая низкая точка которой находится чуть выше колен человека ростом 170 сантиметров.

Правда, с поездками на дачу стоит быть аккуратнее — корейская "зажигалка" это всё-таки не кроссовер и свесы бамперов могут сыграть с владельцем злую шутку на просёлочной дороге. В остальном — сплошь эстетика.

А вот занять детей по дороге просмотром каких-нибудь мультиков через штатную систему мультимедиа нельзя. Да и в целом стоит сказать, что электронные помощники типа Apple CarPlay хоть и доступны для использования, сильно делу не помогают — штатная мультимедиа по-прежнему далека от совершенства, хотя и заметно похорошела по сравнению с предыдущим поколением.

Деньги к деньгам

А теперь самое важно — GT-Line можно купить за 1 млн 500 тыс. рублей. За эти деньги хоть и будет доступен "всего лишь" салон с комбинированной тканью и самым скромным мотором 1.4 T-GDI, зато с гарантией пять лет от завода-производителя. В эти деньги укладывается лишь невзрачная Skoda Octavia. Другие конкуренты сильно дороже. К примеру, Audi A4 в кузове универсал стоит больше двух млн рублей, а неприлично быстрый VW Passat Alltrack в новом кузове обойдётся в 2,4 млн.

Разумеется, топовая версия ProCeed GT с турбированным двигателем 1,6 литра на 200 лошадиных сил стоит два млн рублей, и это, на секундочку, уже цена начальной комплектации более приятного в управлении Kia Stinger, и к покупке самой дорогой KIA нужно всё-таки подходить с умом. Но, если выбирать между ощущениями и удовольствием от вождения и удобством перевозки семейства каждый день, побиться с ProCeed GT-Line за клиентов смогут немногие.