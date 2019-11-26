Названы самые популярные машины со скрученным пробегом

В список автомобилей попали почти все популярные на вторичном рынке в России иномарки.

Аналитики сервиса Авто.ру собрали данные из истории автомобилей, размещённых на сервисе, и подсчитали, на каких машинах чаще всего скручивают пробег. Лидерами списка иномарок стали автомобили Chrysler и Dodge — "неродной" пробег встречается у 53% и 49% машин этих марок соответственно.

Чуть реже корректируют цифры на одометре владельцы моделей ГАЗа и АвтоВАЗа — 45% и 44% соответственно. Пятёрку лидеров со скрученным пробегом замыкает японский автомобиль Honda с результатом 39%. Причина кроется в простоте конструкции данных автомобилей, а это, как отмечают аналитики, даёт больше возможностей для мошенничества.

Другие знакомые по вторичному рынку автомобили, в числе которых оказались Chevrolet, Citroen, Hyundai, Nissan Opel, Peugeot, Renault, Toyota и Volkswagen, тоже попали в список. Почти у каждой третьей машины, популярной у россиян, заявленный пробег меньше реального.

Получше дела у Skoda — экспертам удалось найти всего 28% автомобилей со смотанным пробегом, и KIA — всего 27% таких машин на рынке продаются со скорректированным пробегом. Зато 35% Ford и 36% японских автомобилей Mazda продаются с далёким от реального пробегом. Автомобили Fiat и Mitsubishi в 37% случаев также продаются после процедуры по коррекции пробега.

Больше шансов купить автомобиль с честным пробегом есть у тех, кто ищет Datsun — всего 14% случаев, Mini — 22%, а также китайские Lifan и Geely — машины со скрученным пробегом попадаются всего в 24% случаев. Рядом расположился британский Jaguar. Владельцы этого автомобиля скручивают пробег в 25% случаев.