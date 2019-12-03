Подарок под Новый год. Для водителей вводят новые штрафы

С 2020 года нарушать правила дорожного движения станет гораздо дороже. Но добросовестным водителям жить будет намного проще.

Главная радость для жильцов многоквартирных домов состоит в том, что с 1 января 2020 года ГИБДД официально наделят полномочиями штрафовать водителей "газелей", которые оставляют автомобили на ночь прямо во дворах. Такие машины, как правило, занимают сразу два парковочных места, но с 2020 года халява для таких водителей кончится.

Штраф за парковку коммерческого транспорта во дворе — от 1 до 5 тысяч рублей Ограничение будет распространяться как на обычных водителей (физлиц), так и на организации. Для юрлиц введут повышенный штраф Фото © ТАСС / Евгений Разумный

То же самое касается и каршеринговых машин. Теперь за занятые во дворе места собственники автомобиля будут получать такие же штрафы, как и обычные юридические лица. Такой шаг может поспособствовать появлению дополнительных свободных мест для парковки жильцов.

Штраф за парковку каршеринга во дворе — от 1 до 5 тысяч рублей Не исключено, что получать эти штрафы будут не только сервисы каршерингов, но и водители, которые завершили аренду во дворе дома Фото © ТАСС / Елена Афонина

Ещё один запрет — на езду по дорогам общего пользования без номеров. Само понятие "командир, только купил, ещё не поставил на учёт" исчезнет. И штрафы будут соответствующие.

Штраф за езду без номеров — от 5 тысяч рублей до лишения прав Срок ГИБДД и суд будут определять в зависимости от нарушения, которое совершено на автомобиле без регистрационных знаков Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Кстати, регистрировать машину с 1 января 2020 года тоже нужно будет по-новому. Получать регистрационные номера можно будет не только в ГИБДД.

Оформлять номера на автомобиль можно будет через аккредитованные компании Выдавать номера будут исходя из региона, в котором зарегистрирован собственник автомобиля Фото © ТАСС / Владимир Астапкович

Кстати, вся процедура технического осмотра автомобиля теперь тоже будет проходить по новым правилам.

От момента прибытия до выдачи заключения будет вестись фотофиксация На такой шаг пришлось пойти, чтобы у контролирующих органов были доказательства исправности или неисправности машины Фото © ТАСС / Илья Щербаков

Максимальная сумма выплат от страховой компании по ДТП с причинением вреда здоровью вырастет с 500 тысяч до двух миллионов рублей. Правда, страховка тоже может подорожать, причём в ближайшее время.

Стоимость полисов ОСАГО может вырасти вдвое. Следом может "подтянуться" и каско Средняя стоимость полиса ОСАГО на отечественный автомобиль или бюджетную иномарку может превысить 12 тысяч рублей Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Любителей поездить без полиса ОСАГО тоже ждёт сюрприз: теперь штрафы за отсутствие страховки будут выписывать не только инспекторы, но и дорожные камеры.

Штраф за езду без ОСАГО останется прежним — 800 рублей (400 рублей со скидкой) С 2020 года в Москве наличие полиса ОСАГО у автомобиля будут проверять дорожные камеры Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Тонированные стёкла — ещё один пункт, по которому водителям пошли навстречу. Теперь при составлении протокола изменятся правила устранения тонировки на автомобиле.

Штраф за тонировку в 2020 году не изменится и составит 500 рублей Устранять проблему с плёнкой на стёклах можно будет через сутки после составления протокола, а не на месте Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Ввозить в Россию праворульные машины станет тяжелее. Легковых авто это не касается, а вот автобусы и спецтехника попадут под запрет.