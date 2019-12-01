Учёт без учёта. Как законно не платить транспортный налог
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Некоторые категории граждан вправе пользоваться существенными льготами. Этим и пользуются владельцы дорогих автомобилей. Сверхдорогие иномарки, стоимость которых может превышать восемь-десять миллионов рублей, оформляются на знакомых, а фактический собственник автомобиля спокойно ездит по дорогам общего пользования и не платит ни транспортный налог, ни налог на роскошь.
Первый способ легально уйти от налогов — оформить авто на друга или родственника
Ветераны боевых действий, главы многодетных семей или юридические лица, на которых распространяются государственные льготы
Фото © ТАСС / Юлия Рубцова
Но есть и подводные камни. Если в отношении друга, товарища или родственника будет открыто исполнительное производство, то машина может первой попасть под арест ФССП.
Другой простой способ — не покупать автомобиль в Москве или Санкт-Петербурге. С 2020 года автомобили будут регистрировать в салонах официальных дилеров сразу после оформления покупки. Проще говоря, если авто куплено в Москве, то оно автоматически попадает на учёт в УГИБДД УМВД РФ по столице.
Однако в ряде регионов Российской Федерации ставки транспортного налога существенно ниже. О том, как платить всего половину транспортного налога, Лайф писал ранее.
Покупка и регистрация автомобиля подальше от Москвы и Санкт-Петербурга
Меньше всего транспортный налог в Чеченской Республике, Ингушетии, Забайкалье, Крыму и Республике Тыве
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Но есть тонкости. Вероятнее всего, в регистрации автомобиля в этих регионах могут отказать из-за несовпадения прописки и места фактической регистрации, но к 1 января 2020 года ситуация должна проясниться.
Руководитель консалтинговой компании "СП-групп" Сергей Патрушев отметил, что в первые месяцы действия новых правил могут возникнуть правовые коллизии, однако правила регистрации автомобилей, которые начнут действовать в 2020 году, обяжут автосалоны регистрировать автомобили сразу.
Нет окончательной ясности, как это будет происходить. Могут номера изготовить исходя из прописки покупателя, а могут исходя из того региона, где машину купили. Вероятнее всего, будут действовать по первому сценарию
Сергей Патрушев
По словам Патрушева, есть и ещё один, малоизвестный, но рабочий механизм.
Работа по государственным контрактам в одной из субсидируемых областей
IT, тяжёлая и лёгкая промышленность, социальная защита населения с участием малого бизнеса субсидируются государством
Фото © Ведомости / ТАСС / Евгений Разумный
Как отмечают налоговые консультанты, достаточно выиграть крупный государственный тендер и заниматься одним из секторов экономики или промышленности, который активно субсидируется государством. Тогда и налог на дорогую машину пересчитают в меньшую сторону. Правда, автомобиль должен быть оформлен исключительно на компанию.
Всё, что попадает под определение льгот, должно быть связано исключительно с юридическим лицом. Физические лица, обычные граждане на такие льготы рассчитывать не могут
Сергей Патрушев
Важно понимать, что такой автомобиль с точки зрения Федеральной налоговой службы никуда не исчезнет. Он по-прежнему будет зарегистрирован, просто его фактический собственник будет платить существенно меньше денег просто за то, что он есть.
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