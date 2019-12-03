Лихачи и неучи. Таксисты стали чаще попадать в аварии

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

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В 2018 году ГИБДД отчиталась, что количество аварий с участием таксистов увеличилось в полтора раза. Статистика за 2019 год ещё хуже: таксисты стали попадать в ДТП на 60 процентов чаще.

Ожидаемая проблема

По аналогии с Нью-Йорком, который давно воспринимается как мегаполис не в последнюю очередь из-за огромного количества автомобилей, центральные регионы России серьёзно "пожелтели" за последние несколько лет. С увеличением количества машин и водителей в крупных городах возникла и другая проблема: таксисты стали часто попадать в ДТП.

Нужно быть честными, поэтому стоит сразу сказать, что в большинстве случаев таксисты ездят как попало. Правила дорожного движения соблюдаются лишь в том случае, когда на горизонте появляются сотрудники ДПС. Большинство таксистов, особенно тех, кто приезжает в Москву на заработки, пытаются выполнить как можно больше поездок за смену, пренебрегая обычной этикой и правилами безопасности.

Пожалуй, вряд ли найдутся водители, довольные "стилем вождения" таксистов. В крупных городах эта проблема ощущается ещё острее: влезть между рядов так, чтобы заблокировать движение, или втиснуться между двумя автомобилями, заставляя обычных водителей резко оттормаживаться — это любимые приёмы таксистов. Разумеется, всё это делается ради получения прибыли с клиента, но часто заканчивается смертельными ДТП.

Первый день за рулём

<p>Фото © Агентство городских новостей &#34;Москва&#34;</p>

История из личного опыта автора. После вызова такси через один из агрегаторов приехал слишком молодой водитель. От станции метро "Новослободская" до Савёловского вокзала ехать не то чтобы очень далеко — скорее нужно ехать внимательно. Расстояние, которое ночью можно проехать за десять минут, неопытный таксист ехал час, после чего пришлось отменять заказ и выходить из машины с проклятиями.

Многие из таких водителей попадают в смертельные ДТП. Особенность движения по Москве состоит в том, что средняя скорость по ТТК или МКАД сильно выше обычных городских лимитов, и малейшая ошибка может стоить жизни и водителю, и пассажиру, и другим участникам движения. Начальник организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергей Рыжов в ходе семинара по безопасности движения привёл ужасающие цифры о ДТП с участием таксистов.

За неполный 2019 год число ДТП с участием такси выросло на 60%. Всего "шашечники" попали в 2,7 тысячи аварий с различным исходом. Число погибших в ДТП выросло почти вдвое — за десять месяцев 2019 года в ДТП погибло 110 человек. Количество раненых вообще превышает все мыслимые показатели и приравнивается почти что к боевым действиям — почти 3,6 тысячи человек.

Это война?

Представитель ГИБДД подтвердил то, что было отмечено в самом начале.

Наибольший вклад в статистику ДТП вносят нарушения, связанные с желанием быстро проехать и доставить клиента, — пояснил начальник организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергей Рыжов. — Это несоблюдение очерёдности проезда перекрёстка, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда переходов, неправильные перестроения.

Если говорить простыми словами, то таксисты, как и любой невменяемый водитель, любят поиграть в "шашечки" и почувствовать себя Шумахерами. Даже если это грозит тюремным сроком за убийство по неосторожности. Первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов сообщил "Коммерсанту" о том, что 30 процентов людей, работающих в такси, "не проверяются".

<p>Фото © Агентство городских новостей &#34;Москва&#34;</p>

В новой редакции закона о такси будут содержаться изменения, которые, как считают в Госдуме, позволят снизить смертность по вине таксистов и в целом повысить безопасность одного из самых популярных сервисов по пассажирским перевозкам.

Представители "Яндекс. Такси" не прокомментировали вопрос с ответственностью агрегатора, а в "Ситимобиле" Лайфу пояснили, что страховка для пассажиров подключается автоматически при каждой поездке.

Безопасность — наш безусловный приоритет. Несмотря на то, что перевозки осуществляют наши партнеры-таксопарки и службы такси, мы, как агрегатор, обеспечиваем страхование наших пассажиров и водителей от несчастных случаев в результате ДТП на сумму до 2 млн руб. Страховка подключается автоматически при каждой поездке, как только клиент сел в салон автомобиля, — отмечают в "Ситимобил".

"Ситимобил" отмечают, что агрегатор поддерживает инициативы по усилению контроля качества и развитие этой темы на законодательном уровне.

— Мы выступаем за создание инструментов верификации данных о водителе: водительские права, судимости по тяжким статьям, наличие медицинских противопоказаний, а также налаженный межведомственный обмен в рамках РФ и ЕАЭС, что даст участникам рынка доступ к этой информации и позитивно скажется на безопасности перевозок, — рассказали Лайфу в пресс-службе компании.

Уже известно, что минимальный стаж для работы в такси будет установлен в три года. Кроме того, граждане ближнего зарубежья, для которых работа в такси зачастую самый простой из легальных способов начать зарабатывать деньги, больше не смогут работать в такси без российских водительских прав. Для того, чтобы их получить, придётся получать и российский паспорт, а это — и время, и деньги.

Не исключено, что нелегалов за рулём станет меньше. Простые таксисты, не первый десяток лет занятые извозом, отмечают, что после поправок в закон "честным людям" станет проще работать. Кроме того, недобросовестные таксисты, которые работают "в чёрную", перестанут постоянно поднимать ценники и создавать искусственный спрос на такси. Ситуация с "митингами", которые организовывают якобы против "понижения цен", тоже устаканится — тех, кто хочет зарабатывать деньги максимально быстро и неофициально, просто лишат доступа к системе.

— Сейчас это работает так: можно аккаунт купить или просто получить, чтоб первое время покататься. Если всё сделают так, как обещают, то только легальные водители будут работать, с опытом, с историей, которые будут за пассажиров отвечать так же, как сейчас отвечаем мы (зарегистрированные официально. — Прим. Лайфа). Кончится этот беспредел, когда на одной машине и по одному аккаунту по три человека работают, — сказал один из таксистов во время разговора за утренней поездкой.

Законопроект о запрете иностранных водительских прав могут принять уже до конца 2019 года, и тогда у ГИБДД появится право не просто оформлять на водителей протоколы за незаконный извоз. Юристы отмечают, что большая часть таких рейдов будет проходить в тесном сотрудничестве с ФМС, и нарушители, не оформившие права и другие документы, разрешающие пребывание в стране, будут отправлены на родину.

Автор:
СА
Сергей Андреев
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