Лихачи и неучи. Таксисты стали чаще попадать в аварии

В 2018 году ГИБДД отчиталась, что количество аварий с участием таксистов увеличилось в полтора раза. Статистика за 2019 год ещё хуже: таксисты стали попадать в ДТП на 60 процентов чаще.

Ожидаемая проблема

По аналогии с Нью-Йорком, который давно воспринимается как мегаполис не в последнюю очередь из-за огромного количества автомобилей, центральные регионы России серьёзно "пожелтели" за последние несколько лет. С увеличением количества машин и водителей в крупных городах возникла и другая проблема: таксисты стали часто попадать в ДТП.

Нужно быть честными, поэтому стоит сразу сказать, что в большинстве случаев таксисты ездят как попало. Правила дорожного движения соблюдаются лишь в том случае, когда на горизонте появляются сотрудники ДПС. Большинство таксистов, особенно тех, кто приезжает в Москву на заработки, пытаются выполнить как можно больше поездок за смену, пренебрегая обычной этикой и правилами безопасности.

Пожалуй, вряд ли найдутся водители, довольные "стилем вождения" таксистов. В крупных городах эта проблема ощущается ещё острее: влезть между рядов так, чтобы заблокировать движение, или втиснуться между двумя автомобилями, заставляя обычных водителей резко оттормаживаться — это любимые приёмы таксистов. Разумеется, всё это делается ради получения прибыли с клиента, но часто заканчивается смертельными ДТП.

Первый день за рулём

История из личного опыта автора. После вызова такси через один из агрегаторов приехал слишком молодой водитель. От станции метро "Новослободская" до Савёловского вокзала ехать не то чтобы очень далеко — скорее нужно ехать внимательно. Расстояние, которое ночью можно проехать за десять минут, неопытный таксист ехал час, после чего пришлось отменять заказ и выходить из машины с проклятиями.

Многие из таких водителей попадают в смертельные ДТП. Особенность движения по Москве состоит в том, что средняя скорость по ТТК или МКАД сильно выше обычных городских лимитов, и малейшая ошибка может стоить жизни и водителю, и пассажиру, и другим участникам движения. Начальник организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергей Рыжов в ходе семинара по безопасности движения привёл ужасающие цифры о ДТП с участием таксистов.

За неполный 2019 год число ДТП с участием такси выросло на 60%. Всего "шашечники" попали в 2,7 тысячи аварий с различным исходом. Число погибших в ДТП выросло почти вдвое — за десять месяцев 2019 года в ДТП погибло 110 человек. Количество раненых вообще превышает все мыслимые показатели и приравнивается почти что к боевым действиям — почти 3,6 тысячи человек.

Это война?

Представитель ГИБДД подтвердил то, что было отмечено в самом начале.

— Наибольший вклад в статистику ДТП вносят нарушения, связанные с желанием быстро проехать и доставить клиента, — пояснил начальник организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергей Рыжов. — Это несоблюдение очерёдности проезда перекрёстка, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда переходов, неправильные перестроения.

Если говорить простыми словами, то таксисты, как и любой невменяемый водитель, любят поиграть в "шашечки" и почувствовать себя Шумахерами. Даже если это грозит тюремным сроком за убийство по неосторожности. Первый зампред Комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов сообщил "Коммерсанту" о том, что 30 процентов людей, работающих в такси, "не проверяются".

В новой редакции закона о такси будут содержаться изменения, которые, как считают в Госдуме, позволят снизить смертность по вине таксистов и в целом повысить безопасность одного из самых популярных сервисов по пассажирским перевозкам.

Представители "Яндекс. Такси" не прокомментировали вопрос с ответственностью агрегатора, а в "Ситимобиле" Лайфу пояснили, что страховка для пассажиров подключается автоматически при каждой поездке.

— Безопасность — наш безусловный приоритет. Несмотря на то, что перевозки осуществляют наши партнеры-таксопарки и службы такси, мы, как агрегатор, обеспечиваем страхование наших пассажиров и водителей от несчастных случаев в результате ДТП на сумму до 2 млн руб. Страховка подключается автоматически при каждой поездке, как только клиент сел в салон автомобиля, — отмечают в "Ситимобил".

"Ситимобил" отмечают, что агрегатор поддерживает инициативы по усилению контроля качества и развитие этой темы на законодательном уровне.

— Мы выступаем за создание инструментов верификации данных о водителе: водительские права, судимости по тяжким статьям, наличие медицинских противопоказаний, а также налаженный межведомственный обмен в рамках РФ и ЕАЭС, что даст участникам рынка доступ к этой информации и позитивно скажется на безопасности перевозок, — рассказали Лайфу в пресс-службе компании.

Уже известно, что минимальный стаж для работы в такси будет установлен в три года. Кроме того, граждане ближнего зарубежья, для которых работа в такси зачастую самый простой из легальных способов начать зарабатывать деньги, больше не смогут работать в такси без российских водительских прав. Для того, чтобы их получить, придётся получать и российский паспорт, а это — и время, и деньги.

Не исключено, что нелегалов за рулём станет меньше. Простые таксисты, не первый десяток лет занятые извозом, отмечают, что после поправок в закон "честным людям" станет проще работать. Кроме того, недобросовестные таксисты, которые работают "в чёрную", перестанут постоянно поднимать ценники и создавать искусственный спрос на такси. Ситуация с "митингами", которые организовывают якобы против "понижения цен", тоже устаканится — тех, кто хочет зарабатывать деньги максимально быстро и неофициально, просто лишат доступа к системе.

— Сейчас это работает так: можно аккаунт купить или просто получить, чтоб первое время покататься. Если всё сделают так, как обещают, то только легальные водители будут работать, с опытом, с историей, которые будут за пассажиров отвечать так же, как сейчас отвечаем мы (зарегистрированные официально. — Прим. Лайфа). Кончится этот беспредел, когда на одной машине и по одному аккаунту по три человека работают, — сказал один из таксистов во время разговора за утренней поездкой.

Законопроект о запрете иностранных водительских прав могут принять уже до конца 2019 года, и тогда у ГИБДД появится право не просто оформлять на водителей протоколы за незаконный извоз. Юристы отмечают, что большая часть таких рейдов будет проходить в тесном сотрудничестве с ФМС, и нарушители, не оформившие права и другие документы, разрешающие пребывание в стране, будут отправлены на родину.