Забастовка за ваш счёт. За противостояние такси и "Яндекса" платят пассажиры

Уже несколько месяцев российские таксисты, которые работают через популярные интернет-агрегаторы заказов, грозят акциями протеста. Чётко сформулировать свои требования в адрес агрегаторов могут не все, а причины для недовольства, как оказалось, у каждого свои.

Сделайте нам хорошо, а клиентам плохо

Таксисты, которые пытаются протестовать и одновременно работать в привычном для себя режиме, утверждают, что проклятые сервисы по вызову такси "испортили им всю жизнь и превратили в рабов". Об этом говорят в основном те, кто любит повторять фразу "А помните, в 90-е как было...", сразу после неё проникаясь ностальгией по лихим временам. Надо признать, что с появлением "Яндекс.Такси", "Ситимобил", Gett и многих других сервисов по вызову такси жизнь вчерашних бомбил осложнилась и стала лучше одновременно.

Из улучшений — возможность ездить на красивых, чистых, новых, исправных и готовых к работе автомобилях, в которые не нужно вкладывать собственные деньги. Единственные расходы, которые несут таксисты, принимая автомобиль из таксопарка в аренду, — помыть и заправить. Остальное берёт на себя собственник гаража.

Правда, такие условия бывших бомбил не устраивают. Разумеется, за использование такой машины собственник берёт себе процент с каждого заказа, да и сам агрегатор тоже не остаётся в стороне: за "сведение" клиента с водителем интернет-сервис тоже берёт примерно 18–20 процентов. Общий размер комиссии за заказ может составлять до 30 процентов от клиентского чека.

В телеграм-чатах водители настаивают, что необходимо вернуть таксометр — систему фиксированной стоимости, которая "завязана" не на расчёт стоимости агрегатором, а на фактическое время, которое нужно потратить на дорогу. При этом встроенные в приложения агрегаторов таксометры не показывают данные о клиенте, например конечный адрес. Сами водители отмечают, что "Яндекс" сделал это намеренно, чтобы водители не имели права менять стоимость поездки для клиента.

Агрегаторы в курсе

По большому счёту у тех, кто подключается к сервису, всегда есть выбор. Можно просто ездить без лицензии и "ловить" тех, кто пытается уехать до ближайшего метро с помощью поднятой руки. Метод хоть и старый, но периодически срабатывает. Конечно, о фиксированном доходе от месяца к месяцу придётся забыть: сколько "поймал" за день, столько и будет денег. Зато никакой налоговой. Агрегаторы же берут вполне справедливую комиссию за то, что сводят заказчика и таксиста вместе. В конце концов, именно за информационные услуги агрегатор берёт свой процент.

Но не всё так просто. Юридические особенности "отношений" агрегаторов с таксистами — отдельная история. Координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов пояснил, что бомбить по-старому уже не получится и весь рынок заказов такси сейчас "завязан" на агрегаторов. Таксисты, по словам Шкуматова, фактически оказались в заложниках у агрегаторов, которые диктуют им условия, на которых они должны работать.

— Несмотря на всё это, таксисты по-прежнему никакого юридического отношения к агрегаторам не имеют. История в том, что, с одной стороны, агрегатор заставляет таксиста следовать стандартам сервиса, отключает его, подключает, штрафует, а с другой стороны — никакого формального соглашения между исполнителем и агрегатором нет, вот поэтому и начали пытаться бастовать, — пояснил Пётр Шкуматов.

Кроме того, по словам координатора "Синих ведёрок", комиссия агрегатора часто превышает все разумные пределы.

— На текущий момент у агрегаторов, если посмотреть на схему работы, комиссия превышает 30 процентов. Это непосредственно агрегатор — 25 процентов. Плюс комиссия так называемой подключашки — фирмы-посредника, которая занимается обналичиванием денежных средств. Из-за комиссий (плюс к ним надо добавить падение тарифов на перевозку) водители зарабатывают какие-то постыдные деньги — 162 рубля в час. Причём четыре года назад эта цифра была что-то около 250–270 рублей в час. Поэтому падение доходов водителей произошло не из-за того, что поездки стали дороже, а из-за того, что аппетиты агрегаторов возросли, вот именно к ним у водителей и появились претензии, — говорит Пётр Шкуматов.

Правда, тут же нужно заметить, что сами таксисты часто обманывают агрегаторы, создавая себе левые заказы. Вызывают сами себя с другого номера и, разумеется, никуда не едут. Аналитики в офисе "Яндекс.Такси" или "Ситимобил" анализируют такие поездки, и, если факт обмана устанавливается, водитель лишается бонусов и доступа к ряду заказов — такие алгоритмы давно работают даже в автоматическом режиме. Затем водители (и это далеко не редкость) начинают осаждать техподдержку агрегатора и гневно требовать возврата "честно заработанного".

Раздражает таксистов и активность алгоритмов, которые проверяют и выявляют фейковые заказы. После того как агрегаторы внедрили специальные программы, "украсть" деньги, которые начисляются каждый месяц агрегатором, становится всё сложнее. В пресс-службе "Яндекс.Такси" отмечают, что наблюдается обратная тенденция: количество водителей на линии постоянно растёт.

— Водителей в среднем на 5–10% больше, чем месяц ранее. Это легко объяснить, так как для таксистов декабрь — самый "прибыльный" месяц в году. Кроме того, по мере наступления холодов растёт и спрос на такси. Сервис работает в штатном режиме, — ответили Лайфу в пресс-службе "Яндекс.Такси".

А вот тех, кто пытается постоянно обманывать систему и в целом не отличается адекватностью, со временем блокируют, лишая доступа к системе. Тогда градус ненависти таксистов выходит на новый уровень и к требованиям "сделать лучше и ещё лучше" прибавляется обида за превентивное наказание.

Несостоявшийся бойкот

В телеграм-чатах, где водители "Яндекс.Такси" и "Ситимобил" пытаются координировать действия, сообщения с претензиями в адрес агрегаторов чередуются с сообщениями с инструкциями, как оставить жителей крупных городов без такси. Правда, водители противоречат сами себе. Сначала говорят, что нужно "просто не принимать заказы", а через несколько часов начинают жаловаться, что "аренда 5 тыс. в день, на что мне кормить семью". Хотя планы на крупный протест и пошли прахом, сдаваться водители не собираются.

Правда, в пресс-службе "Яндекс.Такси" пояснили, что у агрегатора нет никакой информации о том, что "протестующие" вообще имеют отношение к работе с агрегатором.

— Мы не получали каких-либо обращений от водителей и таксопарков, и у нас нет данных, что люди, выступающие якобы от лица водителей, вообще сотрудничают с сервисом "Яндекс.Такси", — ответили в компании на запрос Лайфа.

Ещё одна претензия таксистов адресована таксопаркам. Именно они, как пишут в телеграм-чатах, не проверяют водителей по всем правилам и часто допускают к работе нелегалов, у которых зачастую нет даже водительских прав, полученных в России. Именно они, по словам координатора движения "Синие ведёрки" Петра Шкуматова, добавляют негатива в отношения "нормальных" таксистов с агрегаторами.

— Если нелегалам с иностранными правами запретят работать в такси, то, конечно, станет лучше. Сейчас основной демпинг идёт от нелегалов, они готовы работать на совершенно диких условиях. Спят в машинах, едят самую дешёвую еду, возят людей за три копейки. И сбивают тем самым цены на перевозки до безумных значений, когда перевозка осуществляется ниже цены на каршеринг, — говорит Шкуматов.

Кстати, волна недовольства таксистами-нелегалами уже дошла до Госдумы. Уже на следующей неделе этот законопроект внесут на рассмотрение в нижнюю палату. Если его примут, то проверять водителя на пригодность к работе в такси будут именно российские контролирующие органы.

Перекрыть всю Москву

Несмотря на то что регулированием рынка такси уже занялись в правительстве, таксисты продолжают продавливать и другие собственные интересы. Конечная цель, которая чётко прослеживается в диалогах телеграм-чатов, такова: больше денег, всё для таксиста. О клиентах водители думают в последнюю очередь, пассажиры, как выражаются водители, "попадаются ещё те животные".

Добиваться своего таксисты пытались разными путями. В небольших городах кто-то просто не выходил на работу, организовывая "отпуск за свой счёт". В Москве дело хотели довести до транспортного коллапса. К примеру, блокировать весь деловой квартал в "Москва Сити". Инициативы придумать "наказание" для обычных клиентов хватило, но никто так и не разобрался, почему простые пассажиры и посетители популярных мест вообще должны знать о взаимоотношениях таксистов с агрегаторами.

Расчёт оказался прост: клиенты сами должны жаловаться агрегатору на проблемы с доступом. Таксисты начали поступать следующим образом: после начала вызова они принимают заказ, но никуда не едут. Если клиент звонит или пишет в чате, ему честно говорят, что "сегодня Яндекс не возим". О том, что после жалобы клиента на форменное издевательство водителю сначала понижают рейтинг, а потом вообще отключают, водители, очевидно, не подумали. Клиенты, разумеется, в долгу не остаются.

Но проблемы клиентов таксистов не волнуют. Страдать так страдать. Правда, с организацией сплошные проблемы. В тех же телеграм-чатах многие пишут, что никакой акции протеста организовать не получится, потому что желающих работать и зарабатывать деньги (а не добиваться своего) существенно больше.