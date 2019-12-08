Украли деньги и грозят тюрьмой. Как каршеринги обманывают россиян

Прогнозы Лайфа относительно проблем, связанных с каршерингами, начинают сбываться. Пользователей сервиса стали обвинять в кражах. Обычным, добросовестным водителям грозят не только аресты счетов, но и реальные тюремные сроки.

Плати штраф, а то будет суд!

История с пользователями, у которых возникают проблемы с завершением аренды, принимает новый оборот. До того как рассказать об особенностях работы с каршерингом, стоит вспомнить одну небольшую деталь. Лицензионное соглашение, которое пользователь "подписывает", нажимая кнопку "Согласиться и продолжить" в приложении, нужно читать даже в том случае, если шрифт текста едва различим. Именно там могут содержаться данные, за которые чуть позднее каршеринг может "предъявить" водителю самым наглым образом.

Для начала пару вводных. Если клиент завершает аренду на частной платной парковке, он должен её оплатить из своего кармана. Мобильные приложения некоторых операторов каршеринга попросту не дают завершить аренду в таких местах, предложив перевести машину в режим платного ожидания. Однако такой помощник есть не у всех.

Если автомобиль стоит на платной парковке, то лучше от греха подальше оставить такую машину стоять в том же месте и поискать другую. Да, это дольше, да, не очень удобно. Зато штраф за "завершение аренды в неположенном месте", который, к слову, каршеринг придумал без консультаций с ГИБДД, ЦОДД и вообще кем-либо, могут "повесить" на того, кто последним брал машину в аренду.

Один из пользователей каршеринга в Петербурге попался на удочку сервиса дважды. Сначала забрал машину с платной парковки, самостоятельно оплатил стоянку. Деньги на его счёт в сервисе после соответствующего письма вернулись, но дальше началось интересное. При завершении аренды, как отмечает пользователь, автомобиль оставили в разрешённой зоне, запрещающих знаков в ней не было. Мужчина заблокировал машину и спокойно пошёл домой.

Через неделю на его электронную почту пришло письмо от каршеринга, в котором сервис требовал уплатить штраф за "завершение аренды на территории с ограниченным доступом", а ещё через некоторое время без уведомлений с карты, привязанной к аккаунту в системе, списали десять тысяч рублей. На просьбы и требования вернуть незаконно списанные деньги каршеринг не реагирует, а служба поддержки регулярно кормит пользователя "завтраками".

Метод коллекторов

Пользователя одного из первых каршерингов в Москве обвинили в... краже сидений из автомобиля. После того как добросовестный водитель стал отмахиваться от бредовых сообщений, сервис каршеринга перевёл угрозы в ручной режим и стал пугать водителя полицией. Когда угрозы не подействовали, в ход пошли запугивания другого рода, например, стали звонить по ночам или рано утром с неизвестных и часто со скрытых номеров, проживающий в Москве водитель вступил в диалог со службой поддержки.

Позднее служба поддержки передала "дело" в службу безопасности. Уже "безопасники" стали пугать Анатолия (имя героя изменено) предоставлением якобы доказательств преступных деяний. Их, разумеется, никто никому не предоставил, а самого Анатолия просто заблокировали в сервисе.

Они писали, что телематика зафиксировала, как я якобы снимаю сиденья, хотя ко мне в машину просто сели друзья, потом они вышли, я уехал домой и запарковал машину Анатолий

В комментариях на профильных форумах пользователь пишет, что никаких последствий со стороны каршеринга так и не последовало. Другие "каршероводы" советуют подавать встречный иск за клевету и требовать возмещения всех средств, заблокированных в личном кабинете пользователя.

Украл, вышел, в тюрьму!

Для понимания психологии "безопасников" каршеринга важно знать, что в 90 процентах случаев обвиняют как раз тех, кто либо ворует что-то из машины, используя левые аккаунты, либо совершенно не задумывается о последствиях и ворует, арендуя автомобиль под настоящим, собственным аккаунтом. Но остальные десять процентов случаев — откровенное издевательство над пользователями, которое может дойти до реального уголовного дела.

Однако немного отойдём от темы и поясним, что же такое кража с точки зрения УК РФ. В статье 158 Уголовного кодекса РФ написано, что кража по своей сути — тайное хищение чужого имущества, которое может совершаться как в одиночку, так и группой лиц.

Правда, службу безопасности каршеринга это не очень беспокоит. Там вообще, похоже, привыкли не изучать УК РФ, а просто угрожать пользователям по переписке. В конце ноября одного из пользователей начали "тревожить" письмами, в которых один из агрегаторов каршеринга обвинял водителя в краже автомобильного ключа от автомобиля Audi.

В качестве доказательств прислали фотографии, на которых чётко видны следы разбитого стекла и мелкие фрагменты бокового остекления, разбросанные по салону. При этом пользователь утверждает, что оставил машину в положенном месте, завершил аренду и проверил, закрыт ли автомобиль. Убедившись, что всё в порядке, водитель пошёл домой.

В этом конкретном случае, когда каршеринг "наезжает" на пользователя и пытается предъявлять за кражу ключа, юристы советуют внимательно читать договор, который каршеринги "подсовывают" при скачивании приложения. Юрист и консультант по уголовным делам, основатель компании "ПС-сервис" Борис Пономарёв пояснил, что в таких спорах важны доказательства, которые есть у клиента сервиса.

Сфотографируйте машину после завершения аренды. Желательно, чтобы в кадре были дата и время завершения. Можно короткое видео записать, чтобы в кадре был автомобиль, проговорите дату и время Борис Пономарёв

Правда, если дело пользователя, которого каршеринг обвиняет в краже ключа, дойдёт до суда, то уже агрегатору придётся доказывать, что именно пользователь, именно по злому умыслу и в указанное время разбил стекло и похитил ключ. В этом случае вся стройная теория может пойти под откос. Всё дело в том, что датчики телематики фиксируют удары и повреждения с точностью до секунды, и, если пользователь завершил аренду и оставил автомобиль, никакой ответственности за него он не несёт в принципе.

Зачем тогда каршеринги продолжают давление на обычных водителей? Всё просто. Кто-то должен платить за ущерб, и крупный сервис, равно как и страховая компания, делать этого не хотят, перекладывая ответственность на добросовестных водителей. Своеобразный метод, явно рассчитанный на страх и неопытность, хоть и попахивает бандитизмом в стиле девяностых, но пока никак не наказывается правоохранительными органами. По сути, давление на клиента можно приравнять к запугиванию, а в ряде случаев, как пишут на форумах, имеет место и угроза физической расправой. А за такие трюки каршеринги и их службы безопасности должны отвечать по закону.