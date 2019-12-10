Запрет на правый руль. Для "чистокровных японцев" закроют границу

Ограничения на автомобили с "рулём из бардачка" начинают действовать с 2020 года. Теперь автомобили, предназначенные для внутреннего рынка Японии, будет сложнее ввозить и регистрировать, а ездить на них станет заметно дороже.

Всё меняется

Летом 2019 года вступило в силу решение коллегии Евразийской экономической комиссии № 219 "О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов". В документ включили новые правила технического регламента Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств". С июля 2019 года все машины, ввозимые на территорию России, должны проходить индивидуальную сертификацию для получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).

Пройти экспертизу можно исключительно в аккредитованных испытательных лабораториях, и многие владельцы японских автомобилей уже столкнулись с трудностями при регистрации ввезённых автомобилей. С 2020 года, помимо новых экспертиз, изменится жизнь и тех, кто уже давно ездит на автомобилях с правым рулём и не планирует пересаживаться на европейские версии. Всего, по данным аналитиков, в России зарегистрировано почти 3,5 млн праворульных автомобилей — 7,7% от всего автопарка страны, однако это количество может сильно уменьшиться в ближайшие несколько лет — ввоз иномарок с правым рулём ограничат уже с 2020 года.

Были не готовы

Примерно лет 10–12 назад, когда российский рынок не был настолько насыщенным, как сейчас, праворульные автомобили японского производства считались неплохой альтернативой новым автомобилям от ВАЗа. Водители (не без оснований) считали, что лучше взять 5–10-летнего "японца", чем садиться на новую, но отечественную машину. В "японцах" российских водителей подкупала хорошая комплектация: подогрев сидений, автоматическая коробка передач, климат-контроль и надёжный двигатель, сломать который можно было только при определённых навыках.

Но с другой стороны, это был своеобразный выбор без выбора — кроме вазовских машин в России хорошо продавались только более дорогие Ford, Mitsubishi и Toyota. Две последние марки — тоже японские машины, но ввозимые в Россию официально и предназначенные именно для европейских рынков. Правда, их надёжность, по словам опытных водителей, была далека от настоящего, "императорского" качества.

По сути, выбирать было не из чего. Нормальный авторынок сформировался примерно к 2008–2010 году, а до этого момента была возможность купить либо отечественные "изделия", либо "серые" иномарки, ввезённые окольными путями. Именно окольными путями, через приморские порты, в Россию десятками тысяч попадали японские автомобили. Ввозили их по-разному — полную пошлину платили только те, кто мог себе это позволить.

Водители с более скромным бюджетом предпочитали "конструктор" — схему провоза автомобиля через таможню, когда его разбирают и ввозят как запчасти, либо "распил", когда ровно посередине кузова иномарку разрезали и ввозили как металлолом, после чего, уже в России, кузов сваривали обратно и автомобиль ставился на учёт.

После корейцев

Когда в Россию основательно "зашёл" немецкий концерн Volkswagen со своим заводом в Калуге, японцы из Toyota построили свой завод в Петербурге, а позднее к пулу иностранцев с российской пропиской присоединились корейцы из Hyundai с заводами в Санкт-Петербурге и Калининграде и KIA, обосновавшиеся в том же Калининграде. Поток доступных иномарок, доставки которых больше не нужно было ждать несколько недель, хлынул в Россию, и на несколько лет о праворульных машинах, казалось, забыли.

Сразу несколько обстоятельств повлияли на процесс регулирования ввоза и регистрации праворульных авто в России. Во-первых, сертифицировать такую машину было просто невозможно — адаптация под левостороннее движение хоть и позволяла ездить по дорогам с правосторонним движением, но часто в ДТП со смертельным исходом на встречной полосе попадались именно праворульные машины.

Координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов считает, что процесс "перевода" автомобилистов на левый руль не будет быстрым, поскольку на автомобилях с правым рулём ездит почти весь Дальний Восток России.

Частным владельцам легковых авто вряд ли стоит ждать сюрпризов, а вот коммерческий транспорт переведут под национальные стандарты. Сколько времени нужно, чтобы совсем запретить правый руль? Я думаю, не меньше десяти лет Пётр Шкуматов

Владельцы "самураев" могут не соглашаться с этими выводами, но ездить на праворульном автомобиле в России было не очень просто, а сейчас, когда даже в небольших населённых пунктах образуются пробки из-за огромного числа машин, управлять "праворулькой" ещё тяжелее.

Играть по правилам

Из-за отсутствия нормальной альтернативы с начала и до середины нулевых обладатели праворульного транспорта воспринимали всякую попытку подвести японские автомобили под общие правила чуть ли не за дискриминацию. Хотя в реальности, конечно, всё было иначе. Последний раз кардинальным образом правила прохождения техосмотра поменялись в 2018 году. В частности, по новым правилам не допускаются любые загрязнения на "рассеивателях внешних световых приборов и установка на них бесцветных или окрашенных оптических деталей".

Если говорить максимально просто — любые осветительные приборы, отстроенные под японские правила, в России приравнивались к смертному приговору для автомобиля. И это, пожалуй, единственная проблема для водителей "праворулек" в новых нормах. Перестроить оптику праворульной машины под европейские правила и правостороннее движение не трудно, но если у компании, которая проводит эти процедуры, нет сертификата и лицензии, то такие доработки на техосмотре не примут.

Нет никакого смысла

С 2020 года ввоз и эксплуатацию техники, предназначенной для стран с левосторонним движением, начнут ограничивать. Самосвалы, рефрижераторы и спецтехника с "рулём из бардачка" будут запрещены. Каждая единица техники будет проверяться и сертифицироваться отдельно. И если промышленная техника, грузовые автомобили и многое другое не так часто встречаются на дорогах общего пользования, сам механизм регулирования ввоза автомобилей из Японии могут "обкатать" именно на большегрузах.

Юрист Владимир Фокин, основатель таможенной компании "Фокин и партнёры", объясняет, что по большому счёту правительство и надзорные органы долго "закрывали глаза" на ввоз японской техники, но ситуация давно изменилась.

Все крупные и даже не очень крупные бренды по спецтехнике давно представлены в России. Сейчас правила техосмотра ещё раз изучат и подведут под общий стандарт. Японские автомобили по ним можно будет ввезти, но поставить на учёт будет проблемно Владимир Фокин

По словам Фокина, рынок давно насыщен сертифицированной техникой, ответственность за надёжность и исправность которой, в случае чего, несёт производитель, у которого на территории страны есть офисы и юридические адреса, счета в российских банках. Что касается непосредственно японских автомобилей, то эксперты прогнозируют, что помимо сертификации для импортных машин старше десяти лет может быть введён дополнительный экологический сбор или коэффициент, из-за которого покупка праворульного авто станет невыгодной.

Кроме российских водителей переживать по поводу праворульных авто начали в Армении и Грузии. Армения — страна с наибольшим спросом на праворульные автомобили после России, Грузия — одна из самых крупных подпольных мастерских. Именно в Грузии на широкую ногу работает бизнес по нелегальной переделке правого руля на левый. Марка и модель не важны — за недорогую машину с автовладельца попросят 200–300 долларов, за электрокар или люксовый внедорожник — 800–900. Но после того, как спрос на праворульные машины в России начнёт падать, грузинские мастера и армянские водители рискуют остаться без "императорских" машин.