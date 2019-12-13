Лохотрон за 30 минут. Как перекупщики отбирают машины у водителей в салонах

Выгодно продать машину в крупном городе стало почти невозможно. Разнообразные "серые" дилеры предлагают быструю продажу, но про адекватные предложения забывают специально, планируя содрать с владельца автомобиля три шкуры.

Торг будет не всегда

Давайте с самого начала определимся с одной довольно простой истиной. После того как автомобиль выехал за ворота дилерского центра, его стоимость будет только снижаться. Нельзя купить автомобиль за два миллиона рублей и потом продать его за такие же деньги. Это по определению невозможно. А вот сохранить остаточную стоимость автомобиля на достойном уровне — это уже другой вопрос.

Надо примириться и с другой мыслью — любой потенциальный покупатель ВСЕГДА будет стремиться заплатить меньше денег. Торговаться будут за всё — за качество краски, за сколы, трещины, скрипы, вибрацию и вообще всё, что покупатель может воспринять как проблему. Для того чтобы торга не было в принципе, важно следить за своей машиной. Полировка, плановое обслуживание и ремонт — главная гарантия для того, чтобы в объявлении можно было написать "ТОРГА НЕТ И НЕ БУДЕТ".

Не нужно бояться возмущений, что "машина уже не новая". Любой лист с диагностикой можно ткнуть возмущённому покупателю в лицо и сказать, что никаких распродаж сегодня не будет. Но вот продавцов откровенного хлама состояние автомобиля на самом-то деле не волнует. Их задача — купить за рубль, продать за два и на три рубля прожить. И многие владельцы, которым навязчивые менеджеры звонят по двадцать раз за день, раздражены таким "обдираловом" среди бела дня.

Сколько стоит на самом деле

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять — чем лучше машина сохранилась, тем дороже она стоит. Хорошие экземпляры, несмотря на среднерыночные цены, часто покупают по той цене, какую выставил продавец. И дело тут не в любви к машинам, вопрос скорее в чистой экономии — недавний ремонт и хорошее обслуживание, оригинальные запчасти и внятная история обслуживания — залог того, что машина долго не будет подводить будущего владельца.

Но истории салонов, которые вроде как работают под узнаваемой вывеской, полны сюрпризов. К примеру, житель Самары Сергей Кравченко, продавая далеко не новый автомобиль Honda Civic, узнал, что прямо в салоне опытные менеджеры могут "приговорить" к замене целый двигатель.

История простая. Была вибрация из-за вышедшей из строя подушки двигателя. Менеджеры прокатились, подняли машину на подъёмник и пришли к выводу, что в блоке трещина и вибрация началась из-за неё Сергей Кравченко

Разумеется, никакой трещины не было и в помине. Поездка в ближайший сервис на диагностику подтвердила, что ушлые продавцы таким образом решили скинуть от стоимости автомобиля максимально возможную сумму.

Потому что так принято

Продажа хорошего автомобиля на вторичном рынке в России — это вообще отдельный жанр искусства. Почему? Да взять хотя бы традиционную скидку при покупке автомобиля, потому что "ну все скидывают". Покупателям не объяснить, что делать скидку просто не за что, что с машиной всё в порядке и после покупки с ней не придётся возиться ни дня. Скидка на оформление в размере пяти тысяч рублей, конечно, может быть, но чисто символически, если у продавца хорошее настроение.

Автосалоны возвели это правило в абсолют, но схема работает гораздо хитрее. К примеру, осмотр на площадке могут проводить не днём, а вечером. И обязательно найдут причину, по которой будут сбивать итоговую цену. Но самая мякотка начинается в тот момент, когда клиент, уже решивший продать машину в салоне, приезжает в офис.

Песни с плясками

Сеть автосалонов, которая предлагает продать любую машину за 30 минут, раскинулась по всем городам России. Только в Москве таких площадок для продажи автомобилей не менее двухсот. В такие места, в которые осведомлённые водители стараются не попадать, автолюбители приезжают разными путями. Большинство из них кликает на рекламу автосалона, другим находчивые менеджеры звонят якобы по объявлению с "Авито".

На каждой из них клиента встречают с чаем, кофе, сладостями и всем необходимым. После чего начинается процесс продажи автомобиля. Первое, что нужно держать в голове, — любые торги, будь они в формате онлайн или живьём, на которых не видно конечных предложений и конкретных сумм, — почти на сто процентов будут совершаться не в пользу продавца.

Но важно отметить и другое. Площадки, готовые выкупить автомобиль за 30 минут, никогда и не обещали, что владельцы автомобилей заработают на сделке. Тут важно обратить внимание, что они лишь обещают выкупить авто за указанный срок. Но и в этой схеме есть огрехи. Жадные до денег перекупы, которые работают под официальной вывеской, гребут под себя все автомобили, которые могут купить максимально дёшево. Этим и пользуются автолюбители, транспортное средство которых уже давно дышит на ладан и вот-вот загнётся. Что делать с мёртвыми автомобилями после того, как они встали на площадку и ждут нового владельца, — головная боль для салона. С продавшего "убитое" авто (теперь уже) бывшего владельца взятки гладки.

Хорошо ли быть честным

Тем водителям, кто решил продать свой автомобиль честно и не скрывая недостатков, будет грустно. Большинство из аукционных площадок — это альфа-перекупщики, которым неинтересно долгое общение с клиентом. Начинается всё так — сказки по телефону и рассылки о "выгодном предложении", а на деле — грубая оценка на 50% ниже реальной стоимости.

И здесь необходимо сказать, что от обычных перекупщиков, продающих машины из-под таксиста, разрекламированные в России площадки ничем не отличаются. На аукционах, которые проводятся как в присутствии клиента, так и без него, и часто задним числом, играют такие же перекупщики, которые пришли на аукцион в надежде заполучить хороший автомобиль за недорого или откровенный хлам, который можно так же быстро продать с прибылью в 30–50 тысяч рублей.

Исключений в работе такой схемы почти не бывает. Бывшие сотрудники таких автосалонов пишут, что менеджеры компаний не считают клиентов за людей и постоянно "портят себе карму", обманывая водителей, приехавших продать автомобиль честно и по рыночной цене. И к этому нужно быть готовым заранее.