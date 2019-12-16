Машины подорожают с 1 января. Кто получит скидки на новые авто?

Под Новый год все становятся сговорчивыми — дилеры пытаются продать как можно больше машин, покупатели стараются найти как можно более привлекательное предложение. Но не всё так просто.

Скоро подорожают

С 2020 года новые автомобили прибавят в цене. Уже известно, что крупные бренды готовы поднять цены на свои автомобили примерно на два процента. И это хороший повод проверить спецпредложения.

Обычно дилеры рассылают СМС и предложения о скидках по электронной почте Проверьте сообщения и почту — возможно, там уже лежит предложение на скидку для нового автомобиля Фото © ТАСС / Gene Blevins / ZUMA Wire

Скидка — это миф?

Разумеется, ни один дилер не станет продавать что-либо себе в убыток. Будь это Mercedes за 12 млн или бутылка стеклоочистителя. Всегда для себя любимых хитрые продавцы оставят хотя бы небольшой процент, который необходимо отщипнуть от клиентских денег. Не нужно стесняться с самого начала — приходите в интересующий автосалон уже подготовленными и распечатайте пару специальных предложений от других дилеров.

Конкуренция — двигатель торговли В попытке заполучить ваши деньги дилер будет идти на уступки и стремиться к условиям лучше, чем у конкурентов Фото © ТАСС/

Не говорите да

На самое выгодное предложение всегда найдётся другая марка, модель и другой автосалон. Не стесняйтесь тыкать этим обстоятельством при разговоре с менеджером. В конце концов деньги тратить именно вам.

На любое предложение следует отвечать возражением Дайте понять менеджеру, что есть другие, более приятные цены на автомобили от других брендов Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Внимательно изучайте год выпуска

Обычно на складах дилеров к Новому году всегда остаётся несколько автомобилей, выпущенных ещё год назад. Сложно сказать, почему их не продали за целый год, но это отличный способ сэкономить.

"Прошлогодние" машины дешевле новых на 150–200 тыс. рублей Если у одного дилера таких машин нет, то наверняка найдутся у других. Обычно в 8 автосалонах из 10 найдётся 3–4 таких автомобиля Фото © ТАСС / Максим Стулов

Следите за новичками

Не только новые автосалоны, которые только-только зашли на автомобильный рынок, дают хорошие цены под конец года. Активно продают автомобили со скидкой китайские автопроизводители — Chery, Haval, GAC и другие.

В салоне китайских дилеров торговаться получается лучше всего Средний размер скидки — от 15 до 20 процентов, в зависимости от стоимости автомобиля Фото © ТАСС / Федосенко Наталия

Откажитесь от допов

Российские официальные дилеры — те же продавцы с рынка, только чуть более цивилизованные. Не стоит верить им на слово. Если при покупке автомобиля вы находите в квитанции на оплату "дорожный набор" за 20 тыс. рублей, то смело можно вычёркивать его из списка.

Наценка на дополнительные товары, шины и диски у дилеров максимальная Шины, коврики, дорожные наборы и другая мелочь в салоне дилера увеличивается в цене примерно на 200 процентов Фото © pxhere.com

Можно выбрать постарше

К примеру, автомобиль Toyota RAV4 недавно пережил рестайлинг, а у дилеров остались непроданные машины предыдущего поколения. Понравилась марка? Смело сбивайте цену и настаивайте, что пойдёте покупать новую в случае отказа к другому дилеру.

Любая модель дешевеет после выхода рестайлинговой версии В случае с популярными кроссоверами это особенно актуально — спрос на прошлые модификации с выходом новинки сразу снижается Фото © Pexels

Приходите в конце года

Чтобы выполнить план продаж, менеджеры сделают всё, чтобы продать машину даже 31 декабря. Для того чтобы получить как можно больше прибыли, они пойдут на любые условия.

Нужно выбрать самый удобный момент — например, конец отчётного периода Приходите за покупкой в конце квартала и финансового года. Тогда самые выгодные предложения гарантированы Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Отдайте всё что есть

Часто самая выгодная цена на автомобиль складывается из нескольких условий. Среди них не только согласие купить определённую комплектацию, но и кредиты. Правда, для этого придётся продать свою машину дилеру по системе трейд-ин, но за такой обмен вам дадут хорошую скидку.