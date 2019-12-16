Без лоха и жизнь плоха. Как перекупщики обманывают людей при продаже авто

"Да" всегда лучше, когда начинается с "нет". Похоже, именно такой логики придерживаются люди, которые продают автомобили на вторичном рынке. Покупка такого авто всегда риск, азарт, спор и гораздо больше терпения, ведь кто тоньше чувствует ситуацию, тот и победит.

Начните издеваться

В большинстве своём перекупщики ничего не знают про автомобиль, который продают. Ни сколько реально владельцев в ПТС, ни историю ремонта. Такие мелочи им не нужны. Зафиксировать центральную мысль относительно сущности перекупщиков нужно сразу: это люди, которых ничто, кроме денег, не беспокоит. Поэтому за каждый рубль, который потенциальный покупатель хочет скинуть от указанной цены, придётся биться. Следует помнить и ещё кое-что. В среднем маржа перекупщика составляет 50–70 тыс. за автомобиль, поэтому в этих пределах стоит торговаться особенно яростно.

Издевательство над нечистоплотными "продаванами" нужно начинать с малого. С вопросов: зачем продаёте, где машина ездила и тому подобных. Большинство таких "предпринимателей" автомобильного дела начнут запинаться и "мычать". Если это начало происходит практически сразу, то сразу загоняйте машину в сервис на диагностику и не тратьте время. Те, кто "покупает и продаёт", не выдерживают долгого общения с людьми и на целый ряд вопросов отвечать не готовы. Если человек не сверкнул деньгами или не озвучил, сколько готов потратить, интерес самый заурядный перекупщик начнёт терять почти сразу.

Не верьте ни единому слову

Как только перекупщик поймёт, что человек на самом деле приехал покупать машину, а не поговорить за жизнь, начнутся танцы не хуже тех, что практикуют якутские шаманы. Не бита, не крашена, ПТС дубликат, потому что потерял, на самом деле всё в порядке — примерно эти фразы будут произноситься столько же раз и с такой скоростью, будто перед вами рэпер Эминем. Для проверки таких заявлений стоит запастись толщиномером. Если при проверке выяснится, что крашеных деталей больше, чем указано в объявлении, то можно смело скидывать цену на 40–50 тыс. Почему так много? Сейчас объясним.

Перекупщики крайне редко доводят машины до идеального состояния. Их цель — максимально быстро "скинуть" машину и получить деньги, не прикладывая особых усилий. Ухаживают за машинами обычно только их владельцы. Нормальное состояние краски и лака, идеальная работа двигателя и подвески — всё это перекупщикам неинтересно, поэтому на самые тупые вопросы об устройстве двигателя эти господа часто отвечают даже не задумываясь.

К примеру, на одном из недавних осмотров автомобиля Infiniti FX типичному представителю этой группы продавцов был задан вопрос: "А какое давление в восьмом цилиндре?" Ответ не заставил себя ждать: "Да одинаковое везде". И неважно, что осмотренная версия Infiniti FX комплектовалась двигателем V6. За такие знания можно сразу скидывать 15 тыс. рублей — если нет элементарных сведений о машине, то кто знает, что может быть скрыто внутри.

То же самое касается и документов. Нередки случаи, когда потенциальные владельцы после продажи сталкивались с тем, что МРЭО не принимает документы на регистрацию, а на машину накладывался арест. После покупки доказать, что вы не жираф, а перекупщик сволочь, будет тяжело. Лучше просто не ввязываться в авантюру.

Требуйте соблюдения условий

Проверить работоспособность любой машины лучше ранним утром. Сразу после ночного похолодания (зимой это особенно заметно) все узлы и агрегаты будут работать на пределе своих возможностей. Именно в этих условиях могут всплыть неисправности. Для того чтобы убедиться в надёжности ключевых элементов, приезжайте к месту осмотра за 30–40 минут до начала назначенной встречи.

Обязательно потрогайте капот и убедитесь, что машина не заводилась. Запуск, особенно холодный, требуйте произвести исключительно в вашем присутствии. Если после запуска двигателя слышны посторонние шумы, лязги, щелчки или хруст — значит, с двигателем автомобиля что-то неладное. "Троить" на холостом ходу нормальная машина не будет. Если перекупщик или просто нерадивый автовладелец решил вас обхитрить, нажимайте на эту точку и давите.

Если машинка начинает "болеть" сразу после запуска, то итоговый ценник можно опустить на 10–15 тыс. рублей ещё до заезда на СТО. Но поломки могут быть самые разные — от изношенного ремня генератора до "масложора" и задира на цилиндрах. Сколько будет стоить профессиональный ремонт, может не знать даже сам перекупщик.

Говорить про деньги или нет

Важно понимать, что торг в сторону уменьшения стоимости машины — нормальная вещь только для покупателя. Сам перекупщик вышел из роли покупателя ровно в тот момент, когда машина стала его собственностью. Дальше он будет зажимать каждый рубль, который вырвал с кровью у предыдущего собственника. Для начала стоит сразу обозначить два ключевых направления, в которых можно действовать. Все продавцы любят клиентов с деньгами. Это значит, что они сделают и скажут всё что угодно, лишь бы получить денежки. Для того чтобы этого не случилось сразу, придётся схитрить. Скажите, что денег с собой нет, а есть некая сумма для задатка, но расстаться с ней вы готовы только после осмотра.

При этом сумму, которую вы готовы потратить на автомобиль, можно завысить тысяч на сто. Тогда у перекупщика загорятся глаза, а пульс участится в предвкушении скорой добычи. По мере диагностики опускайте сумму до психологической отметки и ниже. К примеру, если перекупщик выставил автомобиль за 800 тыс., значит, купил он его тысяч за 700, в худшем случае за 750. Грамотный торг — это то, чего не любит ни один торгаш-самоучка, да и в целом технически подкованных людей в момент покупки почти невозможно развести.

Докопайтесь до мелочей

Нужно запомнить одну простую вещь: чтобы выгрызать по 500–1000 рублей от цены автомобиля, перекупщики придираются ко всему, к чему можно и нельзя. И в этом смысле "продаванов" надо бить их же оружием. За каждый скол, каждую царапину, каждую трещину на коже нужно закатывать глаза с максимально возможным грохотом и звонить "друзьям, которые работают в сервисе". Понятно, что никаких друзей может и не быть, но перекупщик должен иметь в виду, что пусть клиент и не вдаётся в тонкости производства автомобилей, зато знает тех, кто знает, что почём.

Другой хитрый приём — найти объявление, в котором стоимость автомобиля существенно ниже, а состояние лучше. Примитивный, но простой метод до сих пор работает — чтобы "денежки не ушли", перекупщики готовы сбавить обороты и немножко подвинуться. А где одно движение, там и пропасть.

Конечная цель такого процесса одна — вывести перекупщика из себя. В гневе он (или она), конечно, не выложат все козыри на стол, но торговаться станут заметно агрессивнее, и это на руку потенциальному владельцу. Чем откровеннее будет торг, тем больше удастся понять то, в каком состоянии машина. В конечном счёте перекупщиков много, а семейный бюджет один, поэтому правда в этом случае на стороне покупателя.