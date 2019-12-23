Возвращение Opel. Кому составит конкуренцию не самый породистый "немец"

Автомобили "Опель" очень любили в России. Они были недорогими и выглядели гораздо лучше конкурентов. Однако из-за американских санкций GM "забрал" бренд у российских клиентов, а теперь немцы готовы ко второму раунду.

Почему ушли

Ответ на этот вопрос достаточно прост. Американские санкции, вводимые в основном против российских компаний, коснулись и GM. Автомобильный концерн принудили уйти из России, хотя с продажами у Chevrolet и Opel всё было хорошо. Недорогие Cruze, Aveo, Astra и Corsa расходились на ура, их обслуживание стоило копейки, и в целом автовладельцы их очень любили и берегли. General Motors вывозил из России серьёзный объём прибыли и уходить до конца не хотел — права на часть моделей перепродала китайцам, а узбекам, например, достались малолитражки под брендом Ravon.

А в 2015 году GM приказал Opel и Chevrolet свернуть продажи в дилерских центрах. Новые автомобили перестали отгружать на склады "официалов", и дело, казалось, закрывается насовсем. Но, как оказалось, американцы считают деньги, даже вводя санкции. Когда на рынок потоком хлынули корейские автомобили и стало очевидно, какой объём продаж на самом деле упускает компания, в GM стали экстренно думать, как вернуться в Россию, не возвращаясь официально.

Но никаких доступных вариантов для камбэка не было, и этим обстоятельством воспользовались в Groupe PSA (Peugeot Citroën), умело выхватив из цепких лап GM сразу два бренда — Opel и Vauxhall (тот же Opel, но для других рынков). И тут понеслось.

Верните "Астру"

Первыми автомобилями, которые PSA будет собирать в Калужской области на современном заводе, будут Opel Zafira Life и Opel Vivaro, но про настоящий хит продаж тоже никто не забывал. Самыми продаваемыми автомобилями Opel в России были седаны, универсалы и хетчбэки Astra, компактные малолитражки Corsa и бизнес-седаны Insignia. Этих автомобилей стало очень не хватать. Особенно с учётом того, что все японские конкуренты — Nissan Teana и Honda Accord — благополучно откатились в сторону и тихо умерли. Сейчас в нишу доступных седанов активно зашли корейцы, и составить нормальную конкуренцию им никто не может — нет ни сил, ни условий.

А вот Opel Astra уже перезагрузили официально. Автомобиль нового поколения разработан и создан на платформе PSA, и технологий GM в нём, разумеется, будет минимум. Производитель уже успел ответить на критику модели за сходство с Peugeot 308. Отмечается, что машина будет самобытной, а её технологичность позволит конкурировать с Volkswagen Golf. KIA тоже стоит напрячься — с ценниками на самую популярную модель Rio стоит задуматься, что новый Opel начнёт отгрызать клиентов. Но это, к несчастью для KIA, только начало.

Горячие пирожки

Убивать KIA, Volkswagen, Toyota и вообще всех, кто попадётся под руку, Opel будет с помощью нового кроссовера Grandland X, который поставляется российским дилерам не с местного завода, а с предприятия в Эйзенахе. Новый кроссовер уже доступен в трёх комплектациях — Enjoy, Innovation и Cosmo — по цене от 1 миллиона 799 тысяч рублей до 2 миллионов 199 тысяч рублей. На европейском рынке Grandland X будет продаваться как с французскими, так и с немецкими двигателями. Топовая версия будет дизельной — 2 литра + турбина мощностью 210 л.с. с восьмидиапазонным автоматом. До России топовые силовые агрегаты доедут не сразу.

Поначалу Grandland X будет комплектоваться бензиновым турбомотором 1,2 литра на 130 л.с. и дизельным 1,6 литра на 120 лошадок. 1,6-литровый турбодизель мощностью 120 л.с. будет поставляться с шестидиапазонной автоматической трансмиссией. Никакого страшного сна фанатов Opel в виде роботизированных КПП больше не будет, и слава богу.

Размеры автомобиля легко представить: его соплатформенники — это уже знакомые в России Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross, которые никогда скромными формами не отличались. И теперь не лишним будет напомнить, что Opel, в общем-то, снова начинает бить всех конкурентов тем же оружием, что и раньше — хорошей комплектацией за сравнительно небольшие деньги. Меньше двух миллионов за кроссовер с климатической системой, беспроблемным автоматом — это смертельный удар для Nissan Qashqai, Toyota RAV4, KIA Sportage и Volkswagen Tiguan.

Держитесь за болты и гайки

Один из самых хитовых автомобилей Opel — хетчбэк Astra — до России пока не добрался. Но это лишь вопрос времени. Запрос на недорогие, красивые и надёжные автомобили по-прежнему сохраняется, и Opel может стать своеобразном инфлюенсером автомобильной моды. Опять. Точно так же, как это уже было пять-десять лет назад.

С учётом того что постепенно и кроссоверы Grandland X, и очень красивая Astra доберутся до калужского завода и начнут производиться по полному производственному циклу (благо PSA вкладывает в производство двигателей и КПП большие деньги), KIA, Volkswagen, Nissan и всем остальным придётся затянуть пояса. При этом очевидно, что пользоваться наибольшим спросом будут именно первые комплектации, потому что в них будет отсутствовать разве что кожаный салон и пара ассистентов вождения, остальное станет доступно. Примерно такой же философии придерживается Volvo, которая в условиях падения авторынка умудрилась нарастить продажи своих автомобилей в России.

При этом все истерики относительно дороговизны кроссовера не стоит воспринимать всерьёз. Ну не может современная, безопасная и красивая машина стоить дёшево. Это в принципе невозможно. К 2021 году PSA с помощью своих маркетинговых департаментов и инженерного центра решит проблему создания недорогих городских автомобилей, так необходимых в России в условиях подорожания топлива. Примерно в этот временной промежуток и начнётся настоящая борьба, в ходе которой станет ясно, кто к чему готов.