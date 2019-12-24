Самый дорогой в мире. Владелец Rolls-Royce Cullinan рассказал о своей машине

Москвич Александр Литвинов — один из владельцев самого редкого и дорогого внедорожника в России. Rolls-Royce Cullinan стоит более 25 миллионов рублей, но владельцы признаются, что за внушительные деньги собственник такой машины получает гораздо больше, чем просто автомобиль.

Универсальный автомобиль

Даже в Москве, где по дорогам общего пользования ездят автомобили, которых в мире всего несколько десятков единиц, внедорожник от Rolls-Royce — редкость. Всё дело в том, что Cullinan — даже по московским меркам машина очень дорогая и статусная. "Базовая" комплектация, если её, конечно, можно так назвать, стоит в салонах официального дилера от 25 миллионов рублей.

Москвич Александр Литвинов — один из тех, кому удалось купить Rolls-Royce Cullinan после года ожидания. Длительный срок ожидания автомобиля объясняется его комплектацией — "штатная" версия поставляется с завода с панорамной сдвижной крышей, а самые редкие и престижные вместо панорамного остекления комплектуются фирменным "звёздным небом". Сам владелец признаётся, что Cullinan — это машина "всё в одном".

Я ждал свою конфигурацию автомобиля и очень рад, что дождался. От машины получаешь роскошь, удовольствие и внедорожные качества Александр Литвинов

Машина для фанатов

Александр Литвинов — непростой автолюбитель. Он фанат британских автомобилей. До того как купить Cullinan, он отъездил на двух купе от Rolls-Royce. В 2013 году Александр купил в "Авилоне" первый Rolls-Royce Wraith — крайне редкий (даже сейчас) британский автомобиль. После этого Александр "заболел" британскими автомобилями и, как это часто бывает у настоящих ценителей хороших автомобилей, решил не "пересаживаться" на другие марки.

Все свои автомобили Александр Литвинов тоже покупал и покупает только в "Авилоне". Владелец Rolls-Royce Cullinan говорит, что знаком с "Авилоном" ещё с тех пор, когда компания продавала только автомобили Mercedes и Ford.

Очень привлекательные условия, приветливый персонал, очень хорошее обслуживание. Выбор по маркам очень большой, можно приобретать машину в пределах одной компании и не переходить куда-то ещё Александр Литвинов

Правда, внедорожник Cullinan, по словам Александра, превзошёл своих более спортивных собратьев.

Не только механизм закрывания дверей с помощью приводов, но и ряд других фишек ставятся только в Cullinan. В других автомобилях такого нет Александр Литвинов

По словам Александра, на ходу равных этому автомобилю нет. Специальная база, специальная подвеска, которая поглощает все неровности, не доставляя водителю и пассажирам никакого дискомфорта, высокая посадка и задние подруливающие колёса, виртуально снижающие габариты автомобиля, способствуют уникальной управляемости, добиться которой никто из автопроизводителей внедорожников пока не смог.

Им управляешь как легковым автомобилем. Никаких проблем нет. За исключением того, что надо привыкнуть к габаритам Александр Литвинов

Александр отмечает, что Rolls-Royce как компания стремительно омолаживается. Это, по словам владельца Rolls-Royce Cullinan, происходит из-за того, что британский автопроизводитель применяет много современных технологий.

Я читал их исследование, в котором они говорят, что у них серьёзно омолодилась аудитория. Раньше люди от 50 лет покупали такие машины, сейчас от 28 лет Александр Литвинов

Владелец самого дорогого внедорожника ответил и на самый популярный вопрос: "Откуда деньги?" По словам Александра Литвинова, в России у каждого есть возможности для развития и нужно лишь работать. Сам Александр занимается бизнесом, в основном финансовым.