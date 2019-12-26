На грани исчезновения. Каршеринг может убить такси через 5 лет?

Вечная война тех, кому дует, и тех, кому жарко, продолжается на новом фронте. Интернет-форумы и социальные сети бурлят — пользователи пытаются понять, что дешевле: ездить на такси или пользоваться каршерингом.

Каждому своё

Для начала давайте определимся с задачами. Каждый житель крупного города пользуется тем, что ему удобно, и ровно в те моменты жизни, когда это необходимо. Не существует единого транспортного инструмента по решению всех задач по единой цене. Любой сервис, будь то такси или каршеринг, стремится заработать столько, сколько можно, и пытается не растерять по дороге огромное количество клиентов.

И здесь нужно сразу сказать, что каршеринг, который сравнивают с общественным транспортом, действительно оказался очень выгоден почти всем, кто пользуется им хотя бы пару раз в месяц. У каршеринга как вида транспорта всего один недостаток: каршеринг-агрегаторы в ряде случаев не слишком честны по отношению к клиенту, пользователи часто платят за нарушения, которых либо не делали, либо делали, но их вовремя не оповестили.

Другая сторона использования каршеринга — чисто финансовая. Каршеринговые операторы часто снимают деньги за поездки, которых добросовестные пользователи не совершали. Нарушения и утечка персональных данных могут навсегда отвадить пользователя от желания тратить деньги на поминутную аренду. Но давайте посчитаем, стоит ли из-за этого отдавать деньги таксистам?

Сколько и кто

Строго говоря, такси — это не аренда машины. Это оплата услуг водителя, который довезёт вас из точки А в точку Б с максимально возможным комфортом. Правда, цены на такси после выхода на рынок агрегаторов стали заметно отличаться. На один и тот же маршрут на разных машинах, разница в которых будет не в водителе, а в модели автомобиля, при должной сноровке можно потратить в два, а то и в три раза больше денег, чем на машину с минимальным уровнем комфорта.

Но не спешите отдавать предпочтение каршерингу. Главная его особенность — удобство и возможность порулить машиной самостоятельно, без дурацких разговоров с водителем на отвлечённые темы. Если рассматривать каршеринг с точки зрения ежедневных поездок, то тут всё сложнее. Днём на каршеринговые машины может быть одна цена, ночью — другая. Всё как в такси, но не совсем.

Так называемое динамическое ценообразование — это когда на стоимость аренды влияет сразу несколько факторов: близость автомобиля, рейтинг водителя, остаток топлива в баке, время суток и даже то, как часто брали в аренду конкретный автомобиль. Чем больше факторов в пользу клиента, тем выше стоимость аренды. Такие вот особенности национального транспорта.

В такси этого нет — сколько система посчитала изначально, столько и спишут с карты по прибытии. Никакого страха пересчёта нет, если только водитель в конце маршрута не приставит пистолет к голове и не заставит заплатить больше под страхом смерти (а такое тоже, надо признаться, случалось).

Чистая математика

А теперь давайте считать. Средняя стоимость поездки на такси в Москве напрямую зависит от дистанции, но составляет от 150 до 350 рублей. Если считать время поездки в минутах и принять движение по некоему усреднённому маршруту за 15 минут, то и здесь каршеринг оказывается дешевле. За 15 минут при тарифе в пять рублей за минуту придётся заплатить 75 рублей. Это ровно в два раза меньше, чем самая дешёвая поездка на такси. Но к этому времени, особенно в Москве, придётся добавить 5–10 минут на поиск парковки. Но есть и плюсы: зимой не придётся мёрзнуть, ожидая комфортной температуры, все машины можно поставить на прогрев прямо из приложения внутри смартфона.

Надеяться на таксистов, если рядом нет каршеринговых машин, — своеобразная лотерея. Забастовки и попытки "выжать" льготы и повышенные тарифы с агрегаторов часто подводят в самые важные моменты. И чаще всего это происходит в выходные, когда жители города ходят в рестораны и бары, после которых управлять автомобилем им запрещает закон. Этим пользуются как серые таксисты, так и сами агрегаторы, которые нередко задирают цены на поездки, начиная с вечера пятницы и до глубокой ночи в субботу. В среднем, по наблюдениям редакции Лайфа, поездки дорожают на 15–20 процентов.

А вот длительные поездки, например из офиса домой и обратно, лучше выполнять именно на каршеринге. По нашим подсчётам, поездка на такси в час пик обойдётся от 1000 рублей (при тарифе "эконом") до 1400 рублей (тариф "комфорт плюс"). Та же поездка на каршеринге длительностью 80 минут обойдётся пользователю в 400 рублей. Но минус состоит в том, что стоять в пробках и следить за тем, чтобы не попасть в аварию, придётся самостоятельно, в то время как на заднем сиденье в такси можно не только что-нибудь почитать, но и наконец поспать.

Кто умрёт первым

В пресс-службе "Яндекс.Такси" на запрос Лайфа ответили, что никакой конкуренции между такси и каршерингом на данный момент нет.

— Сегодня главным конкурентом такси и каршеринга является личный автотранспорт. При этом каршеринг дополняет такси в инфраструктуре города, а не конкурирует с ним, — отмечают в пресс-службе компании.

При этом "Яндекс.Такси" ссылается на другие данные аналитического центра при Правительстве РФ, согласно подсчётам которого в 2019 году такси прочно занимает позицию третьего по популярности вида транспорта, незначительно уступая личному автомобилю. Кто находится между личным автомобилем и такси, догадаться не так уж и трудно.

В пресс-службе компании "Ситимобил" пояснили, что каршеринг в основном распространён в крупных городах, поэтому для большинства региональных пользователей он в принципе пока недоступен.

— В то же время одним из ключевых преимуществ такси, наоборот, является его широкое распространение даже в самых удалённых уголках страны. При этом пользователю нет необходимости искать место для парковки или самому добираться к каршеринговому автомобилю, что особенно актуально в плохую погоду, — рассказали Лайфу в пресс-службе компании.

Кроме того, по данным пресс-службы компании "Ситимобил", средние чеки на такси составляют 100–200 рублей в зависимости от региона. В Москве и Санкт-Петербурге эта цифра выше. Согласно исследованию компании, проведённому с агентством ResearchMe в 2019 году, половина опрошенных пользователей такси в среднем тратят на поездки от 500 до 3 тысяч рублей в месяц, 40 процентов респондентов тратят менее 500 рублей, шесть процентов тратят от 4 до 5 тысяч рублей и только у четырёх процентов опрошенных расходы на такси превышают 6 тысяч рублей.

В пресс-службе каршеринговых компаний "Делимобиль" и Belka Car на запрос Лайфу относительно успехов каршеринга в борьбе за клиентов отвечать не стали, но если проводить параллели с борьбой отдельных видов живых организмов за выживание, то совершенно очевидно, что в большом городе с его доступностью каршеринга и хорошо развитыми транспортными сетями потребность в такси, вероятно, будет снижаться. Однако зависит это от многих факторов: направлений, в которых будут расширяться каршеринговые компании, тарифной сетки, качества автомобилей, их количества и много от чего ещё.

Конечно, в ближайшее время об исчезновении такси не может идти и речи. Но в долгосрочной перспективе потребность в транспорте, который за счёт оплаты услуг водителя оказывается вдвое дороже обычной поездки, неуклонно будет снижаться. Пик истории с отказом от такси будет пройден в тот момент, когда таксистов могут заменить беспилотные автомобили. Вот тогда соревнование каршеринга и такси выйдет на новый, качественно иной уровень.