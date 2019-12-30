Подушка-убийца. Миллионы водителей в России оказались под угрозой

Вероятный дефект в подушках безопасности японской фирмы Takata ещё раз обнажил проблему дефектных автомобилей на дорогах России. Многие российские автолюбители продолжают ездить на опасных авто, даже если знают о проблемах. И это очень опасно.

Что такое отзывная кампания?

Каждый производитель делает ошибки. Особенно этим грешат производители электроники и других технически сложных устройств, к которым как раз и относятся автомобили. Суть в том, что деталей в автомобиле столько, что ошибиться можно даже в мелочах, например в проводах для магнитолы, защёлке ремня безопасности и много где ещё. Вскрываются такие неприятности как службой тестирования и проверки завода (да, есть и такие), так и в крупных и не очень авариях. Не очень крупные аварии устраивают независимые агентства безопасности, например европейская NCAP.

Они разбивают машины целенаправленно с целью выяснить, могут ли выжить люди без суперспособностей при ударе и сколько мелких фрагментов будет в салоне, если произойдёт самое плохое. Правда, самое неприятное часто вскрывается в настоящих авариях. Тех самых, в которых гибнут люди. Сразу после крупного инцидента автомобили участников ДТП попадают под экспертизу: их конструкцию тщательно изучают те, кому по роду деятельности положено искать дефекты в автомобилях.

Если проблемы в конструкции находятся, семьи пострадавших подают на производителя в суд, получают кругленькие суммы на счёт, а производитель экстренно вносит изменения. Ради этих изменений как раз и проводят отзывные кампании. Правда, приезжают на такие процедуры далеко не все владельцы. У кого-то нет времени, другим просто наплевать. Хотя беспокоиться есть о чём.

Миллиарды долларов и миллионы жизней

Шутка про АвтоВАЗ, который не проводит отзывных кампаний, потому что всё и так в полном порядке, имеет обыкновение ходить только в России. Другие автопроизводители за собственную репутацию переживают и предпочитают проявлять заботу о собственных клиентах, хотя, откровенно говоря, стоит это недёшево.

Одна из самых массовых отзывных кампаний в истории была проведена концерном Volkswagen. В тормозной системе кроссоверов Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne 2011–2016 годов выпуска нашли уязвимость, которая теоретически могла приводить к неправильной работе. Кампания по исправлению дефекта затронула 800 тыс. машин по всему миру, и около 60 тыс. машин оказались в России.

В 2015 и 2016 годах отличился и японский концерн Toyota. Сначала выяснилось, что бизнес-седаны Toyota Camry, выпуск которых был налажен на заводе в Петербурге с марта 2011 по август 2014 года, нередко выходили с конвейера с бракованной шаровой опорой. Как известно, завод заказывает многие детали у поставщиков, которые нередко подводят с качеством деталей. Так произошло и в этом случае. Завод-изготовитель устанавливал шаровые опоры с повреждением резиновых пыльников. В итоге неисправность могла приводить к разрушению детали прямо на ходу.

А вот в 2016 году начались настоящие проблемы с ремнями безопасности у самого популярного кроссовера от японцев — Toyota RAV4. Из-за риска повреждения задних ремней безопасности при контакте с металлическими панелями кузова японцы приняли решение отозвать все Toyota RAV4, выпущенные с 2005 по 2012 год. Всего по миру под отзывную кампанию попало почти 3 млн кроссоверов, 150 тыс. из которых были проданы в России.

Не прошло и трёх лет

И вот в 2018 году новая напасть. И опять с ремнями безопасности. И опять с той же самой фирмой Takata, которая делает механизмы сохранения жизни и здоровья почти для всех производителей. Финские журналисты выяснили, что внедорожники Volkswagen Touareg оснащены дефектными ремнями безопасности. В том же году Takata "обрадовала" концерны Honda и Nissan, в моделях которых нашли дефектные подушки безопасности.

Не успели российские автолюбители встретить 2020 год, как случилась новая беда. В канун Нового года выяснилось, что по дорогам России ездит более 1,5 млн авто с бракованными подушками безопасности Takata, но не все водители знают об этом, а те, кто знает, не торопится в сервис. В СМИ отмечают, что главная проблема этих подушек — блок газогенератора.

В тот момент, когда автомобиль попадает в аварию, блок может взорваться не с той силой, с какой рассчитывали разработчики. Если это происходит, то пассажиры получают самые натуральные осколочные ранения. Сообщается, что в других странах от этого дефекта погибло 24 человека и почти 300 получили ранения различной степени тяжести. В России о таких случаях ничего неизвестно.

Кто виноват и что делать?

Разумеется, если за рубежом отзывные кампании по подушкам безопасности, которые взрываются в лицо водителю и пассажирам, уже идут, то их можно менять и в России. Airbag с функцией самоподрыва ставились на все иномарки, которые продавались и продаются на территории России. К примеру, на BMW, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Subaru, Honda, Mazda, Ford и некоторые модели General Motors (Opel + Chevrolet). Во всём мире отзывная кампания проводится уже 6 лет, а в России большая часть автовладельцев про неё узнала только 26 декабря, когда новость разлетелась по лентам СМИ.

Разумеется, виноват во всём исключительно производитель. Собственно, завод-изготовитель дефект признаёт, и авторизованные сервисные центры все неисправные блоки подушек меняют на новые. Но есть тонкости. Например, проверить, участвует ли автомобиль в сервисной кампании, можно прямо на сайте Росстандарта, введя в специальное поисковое окно VIN-код автомобиля. Если машина оказалась в списке проблемных, то нужно срочно приехать к официальному дилеру на процедуру замены. Устранение неисправности проводится бесплатно и занимает всего 1–2 часа.

Но это на бумаге. Если автомобиль был куплен не в России, то, вероятно, в замене могут отказать. Кроме того, российские дилерские центры не всегда честны на руку, поэтому согласие на замену подушек безопасности дать, конечно, могут, только не исключено, что в конце выкатят солидный счёт. Юрист Павел Семизоров объяснил, как поменять критически важные элементы системы безопасности бесплатно.

Убедитесь, что автомобиль был куплен в России. Кампания, может, и глобальная, но у российских дилеров зачастую своя правда бывает. Позвоните заранее, свяжитесь с сервисным отделом, узнайте условия замены, чтобы не решать этот вопрос на месте Павел Семизоров

В любом случае, за состоянием машины нужно следить. Не исключено, что подушки безопасности с дефектом не единственное, что нужно заменить. И сделать это в большинстве случаев можно совершенно бесплатно.