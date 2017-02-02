Чёрное и белое: автомобили каких цветов выбирают россияне

В 2016 году в России было продано около 1,4 млн новых автомобилей. Лайф опросил автокомпании, работающие в нашей стране, и выяснил, машины каких цветов чаще всего покупают россияне.

Опрос около 20 наиболее крупных автопроизводителей России показал, что самыми распространёнными цветами стали белый и чёрный в разных оттенках. У некоторых автокомпаний эти цвета бесплатны. Затем в рейтинге популярности у россиян идут машины серебристого и серого цветов.

— У нас традиционно популярны тёмные оттенки (например, тёмно-серый) и серебристый цвет. Основные причины популярности этих цветов: на них не так сильно видна грязь. В российских природно-климатических условиях автомобили пачкаются быстро, поэтому эти цвета пользуются высоким спросом, — рассказала представитель российского офиса Kia Евгения Тетерина.

Популярность того или иного цвета зависит и от региона. Так, в южной части России предпочитают белые машины, даже если за этот цвет придётся доплатить.

— В южных регионах России (Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ) процент проданных автомобилей белого цвета максимальный по сравнению с другими областями, — подчеркнула Тетерина.

Популярность чёрного цвета связана с желанием некоторых людей ассоциироваться с правительством, силовиками — властью, уверена психолог Ольга Скорова.

— Чёрный чаще всего выбирают уверенные в себе люди, доминирующие, они любят власть и стараются построить карьеру. Также такие машины выбирает тот, кто пытается скрыть какие-то свои комплексы, проблемы; прикрываясь чёрным цветом автомобиля, такой человек пытается показать всем, что он "крутой". Чёрные автомобили чаще попадают в ДТП. Люди на таких авто зачастую нагловатые или хотят такими казаться. Здесь две крайности: либо они уже чего-то достигли — спокойны и уверены в себе, либо те, кто надевает эту маску успеха, доказывают всем и самому себе, что они успешные и сильные. Белый цвет — это противоположность чёрному. Люди на таких машинах спокойны, они уже воплотили какие-то свои цели и мечты в жизнь, это романтики, мечтатели, — делится наблюдениями психолог.

По словам Скоровой, машины ярких цветов чаще выбирают женщины. Чёрные и серые автомобили представительницы слабого пола практически не покупают. К примеру, женщины выбирают красный цвет в целях безопасности: красная машина лучше заметна на дороге.

— Ну и, конечно, элемент флирта, ведь женщинам хочется привлечь внимание мужчин. Также женщины более подвержены эмоциям, а красный — это очень эмоциональный цвет, — объясняет Скорова.

Вообще, россияне крайне консервативны в цветовых пристрастиях, хотя постепенно появляются молодые автомобилисты, предпочитающие яркие авто.

— Три года назад самым популярным цветом был чёрный, потом был период белых автомобилей, а последние два года мы видим рост спроса на серые машины. Также клиенты всё больше начинают покупать авто ярких цветов: красные, синие, зелёные. Люди немного устали от классики, они хотят выделяться в потоке, поэтому чаще выбирают необычные, яркие цвета, — пояснила руководитель пресс-службы российского представительства Subaru Алёна Агафонова.

Предпочтения россиян в выборе цветов автомобилей в целом идут параллельно с мировыми трендами. По данным производителя автомобильной краски Axalta (ранее DuPont), 37% из всех продаж автомобилей в мире (в 2016 году) приходятся на белый колер. На втором месте (22%) — серый цвет в двух вариациях градиента: светлый и тёмный. Чёрный (18%) — третий по популярности в мире. Красный, синий и коричневый, набрав по 6%, замыкают пятёрку самых популярных цветов.