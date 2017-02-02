Власти Приморья попросили отложить введение ЭРА-ГЛОНАСС

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский призвал полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на полгода отложить введение ЭРА-ГЛОНАСС для подержанных машин.

По мнению главы региона, одной из главных проблем является отсутствие установленного порядка установки системы экстренного оповещения о ДТП ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили с пробегом, сообщает сайт администрации Приморского края. Губернатор Приморья призвал проработать этот вопрос и сделать обязательным наличие системы вызова экстренных служб для подержанных машин через полгода.

— Сейчас у приморцев даже нет понимания, какая организация должна заниматься установкой и проверкой системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанных автомобилях, — заявил Владимир Миклушевский.

Ранее Лайф сообщал, что с 1 января 2017 года наличие системы ЭРА-ГЛОНАСС обязательно для всех новых автомобилей и тех, что ввозятся подержанными из-за рубежа.