Власти Приморья попросили отложить введение ЭРА-ГЛОНАСС

По мнению главы региона, одной из главных проблем является отсутствие установленного порядка установки системы экстренного оповещения о ДТП ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили с пробегом, сообщает сайт администрации Приморского края. Губернатор Приморья призвал проработать этот вопрос и сделать обязательным наличие системы вызова экстренных служб для подержанных машин через полгода.
— Сейчас у приморцев даже нет понимания, какая организация должна заниматься установкой и проверкой системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанных автомобилях, — заявил Владимир Миклушевский.
Ранее Лайф сообщал, что с 1 января 2017 года наличие системы ЭРА-ГЛОНАСС обязательно для всех новых автомобилей и тех, что ввозятся подержанными из-за рубежа.
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