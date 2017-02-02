Камеры будут присылать штрафы за отсутствие ОСАГО уже в этом году

Читайте также

Камеры будут присылать штрафы за отсутствие ОСАГО уже в этом году

7368

Фото: © flickr.com/moscow-live

В Москве в 2017 году планируется запустить систему, которая с помощью установленных на дороге камер будет проверять наличие ОСАГО.

Обсуждение проекта прошло на встрече с заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым, сообщает "Коммерсант". Представители страхового сообщества предложили запустить систему в тестовом режиме.

Предполагается, что сначала камеры по номеру автомобиля будут проверять наличие у владельца ОСАГО. В случае отсутствия полиса водитель получит предупреждающее письмо, а при повторном попадании в поле зрения камеры без страховки — штраф. Наказывать на 800 рублей смогут только за отсутствие полиса. Камеры не могут отследить истекший срок действия ОСАГО или водителя за рулём, не внесённого в страховку. Ожидается, что порядка полутора тысяч камер фиксации нарушений ПДД в Москве станут отслеживать наличие ОСАГО уже в первом полугодии 2017 года.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!