Камеры будут присылать штрафы за отсутствие ОСАГО уже в этом году

В Москве в 2017 году планируется запустить систему, которая с помощью установленных на дороге камер будет проверять наличие ОСАГО.

Обсуждение проекта прошло на встрече с заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым, сообщает "Коммерсант". Представители страхового сообщества предложили запустить систему в тестовом режиме.

Предполагается, что сначала камеры по номеру автомобиля будут проверять наличие у владельца ОСАГО. В случае отсутствия полиса водитель получит предупреждающее письмо, а при повторном попадании в поле зрения камеры без страховки — штраф. Наказывать на 800 рублей смогут только за отсутствие полиса. Камеры не могут отследить истекший срок действия ОСАГО или водителя за рулём, не внесённого в страховку. Ожидается, что порядка полутора тысяч камер фиксации нарушений ПДД в Москве станут отслеживать наличие ОСАГО уже в первом полугодии 2017 года.