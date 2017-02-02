В Женеве покажут новый универсал Mercedes-AMG

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В Женеве покажут новый универсал Mercedes-AMG

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Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Estate. Фото: © Mercedes-Benz

На автосалоне в Женеве состоится премьера универсала Mercedes-AMG E63. 

Автомобиль снабдили битурбированным восьмицилиндровым двигателем мощностью 571 или 612 л.с. в зависимости от версии. Полноприводный универсал с девятиступенчатым автоматом разгоняется с места до 100 км/ч за 3,6 секунды, а версия S — за 3,5 секунды. Это на 0,2 секунды быстрее, чем универсал Audi RS6.

Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Estate. Фото: © Mercedes-Benz

Водитель может выбирать из пяти режимов работы руля, педали газа, коробки передач, страхующей электроники и подвески. Также для E 63 S доступен режим дрифта, при котором тяга передаётся только на задние колёса. Как и седан, новый универсал снабжается блокировкой дифференциала задней оси.

Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Estate. Фото: © Mercedes-Benz

AMG-руль и кресла отделаны углепластиком, объём багажника составляет 640–1820 литров. По заявлению компании, это самый вместительный автомобиль в своём классе. В продаже универсал появится летом 2017 года, стоимость не определена.

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