Автокомпании создадут единый навигатор

Автомобильные компании и разработчики электроники создадут единый стандарт для навигационных систем. Работы будут вестись в рамках ассоциации NDS (Navigation Data Standards).

Своё участие в NDS подтвердили BMW, Daimler, Hyundai, Volvo и Nissan, ряд картографических сервисов, включая TomTom, производителя программного обеспечения Elektrobit, поставщиков мультимедийного оборудования Harman и Clarion, а также компании Baidu и Neusoft. Стремление к стандартизации данных в ассоциации объясняют необходимостью создания точной навигации для беспилотных автомобилей.

Формат Open Lane Model, разрабатываемый NDS, позволит всем заинтересованным сторонам использовать единые спецификации для навигационных систем, программ взаимодействия между автомобилями и дорожной инфраструктурой. По прогнозам NDS, единый стандарт данных позволит ускорить создание беспилотных автомобилей и снизит затраты на их разработку, потому что компаниям не придётся создавать свой софт.