Китайцы из Geely привезли в Россию бизнес-седан Emgrand GT

Российские продажи седана Geely Emgrand GT, представленного на международном автосалоне в Москве в 2016 году, начнутся 18 февраля.

Стоимость новинки будет объявлена в первой декаде месяца, сообщили в российском представительстве Geely. Автомобиль будет доступен с двумя бензиновыми двигателями, мощность которых не уточняется. Турбированный 1.8 и атмосферный 2.4 моторы сочетаются только с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В оснащение Geely Emgrand GT войдут двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, система контроля слепых зон, функция автоматической парковки, камера заднего вида с динамической разметкой, проекционный дисплей и другое оборудование. Также седан получит систему ЭРА-ГЛОНАСС, обязательную в России с 2017 года.

Над дизайном Geely Emgrand GT работал шеф-стилист Volvo и Geely Питер Хорбери. В работе над шасси принимали участие специалисты Volvo, а настраивать подвеску помогала британская компания Prodrive.

В России будут продаваться автомобили Geely Emgrand GT, собранные на предприятии "Белджи" в Беларуси.