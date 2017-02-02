Французский Renault Duster породнится с русской "Нивой"

"АвтоВАЗ" построит новый внедорожник Lada 4x4 на платформе второго поколения кроссовера Renault Duster.

Производство Renault Duster должно быть перенесено в Тольятти из Москвы с выходом в 2018 году нового поколения, сообщает сайт "Русский автомобиль". Именно платформа этой модели и ляжет в основу следующей Lada 4x4. Автомобиль получит фирменный дизайн с X-образными элементами, свой салон и двигатель ВАЗ. При этом неизвестно, появится ли трёхдверная версия с укороченной базой и постоянным полным приводом.

Ранее "АвтоВАЗ" подтвердил, что работа над новой Lada 4x4 ведётся в сотрудничестве с альянсом Renault — Nissan. Автомобиль может получить поперечно расположенный двигатель и версию с передним приводом.