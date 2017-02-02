В Москве появились уменьшенные дорожные знаки

На пяти улицах Москвы появились дорожные знаки меньшего размера. Эксперимент по их использованию продлится около полутора месяцев.

На улице Большой Никитской, Гранатном и Брюсовом переулках установлены дорожные знаки размером 500х500 мм, а на Малой Никитской улице и Скарятинском переулке — размером 400х400 мм, сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения". Размер обычных знаков составляет 700х700 мм.

Также на перечисленных улицах откажутся от использования информационных табличек "Платные услуги" и "Инвалиды". Соответствующие обозначения будут нанесены непосредственно на дорожный знак.

В зоне эксперимента с уменьшенными дорожными знаками установят информационные щиты, предупреждающие водителей о проведении эксперимента.