Краш-тест EuroNCAP наглядно показал опасность старых машин

К своему 20-летию организация EuroNCAP провела сравнительный краш-тест двух малолитражных автомобилей.

Чтобы продемонстрировать разницу в безопасности машин, эксперты разбили Rover 100 1997 года и современную Honda Jazz 2015 года. Японский хэтчбек при испытаниях в своё время получил пять звёзд в рейтинге безопасности, а британская модель, протестированная 20 лет назад, в то время набрала только одну звезду из четырёх тогда возможных.

В прошлом году разницу в уровне пассивной безопасности автомобилей, выпущенных в одно время, но для разных рынков, показал Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS). В краш-тесте сравнивались американский Nissan Versa 2016 года выпуска и мексиканский Nissan Tsuru 2015 года выпуска.