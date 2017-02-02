Volvo пытается найти добровольцев для тестов беспилотника

Компания Volvo объявила о поиске добровольцев, согласных принять участие в программе Drive Me в Лондоне.

Шведскому автопроизводителю требуются водители, проживающие на западе столицы Великобритании. В Volvo подчёркивают, что их интересуют люди, которые часто ездят по трассам M-40, M-4, M-25 или A-4.

Желающие могут подать заявку и стать тест-пилотом кроссоверов Volvo XC90 с автономным управлением. В 2018 году в Лондоне должно появиться около ста беспилотных машин, которые будут проходить испытания в условиях реального дорожного движения под контролем обычных водителей.

Аналогичная программа Drive Me уже работает в шведском Гётеборге и в дальнейшем должна появиться в Китае и США.