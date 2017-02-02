Range Rover привезёт в Женеву конкурента Macan

На автосалоне в Женеве дебютирует новый кроссовер Range Rover. Модель Velar должна стать конкурентом для Porsche Macan.

По информации Autocar, Range Rover Velar использует платформу кроссовера Jaguar F-Pace. Кузов модели будет выполнен с использованием алюминия. Кроссовер во всех версиях получит полный привод.

Моторы будут представлены четырёхцилиндровым семейством Ingenium и двигателем V6, который позже заменят на шестицилиндровые Ingenium. Для кроссовера предусмотрены бензиновый и дизельный варианты, возможно, будет гибридная версия.

Сроки начала выпуска Range Rover Velar неизвестны. По стоимости модель будет дороже Range Rover Evoque, но дешевле Range Rover Sport.