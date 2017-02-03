Самые надёжные автомобили 2016 года

Большая часть машин в рейтинге — японских и американских марок. А самым надёжным автомобильным брендом был признан Lexus.

Американское маркетинговое агентство J.D. Power Associated составило рейтинг самых надёжных автомобилей по итогам 2016 года.

Он составлен на основе отзывов 33,5 тыс. американцев, владеющих своими автомобилями как минимум три года. Автомобилисты сообщали о количестве поломок по итогам гарантийного срока эксплуатации машин, в результате каждой модели было присвоено определённое количество баллов. Интересно, что 55% из тех, кто не испытывал значимых проблем с автомобилем, свою следующую покупку связывают с автомобилем такой же марки. Более половины автовладельцев называют надёжность основным критерием выбора.

Самым надёжным автомобильным брендом был признан Lexus. Эта премиальная японская марка уже в четвёртый раз возглавляет рейтинг надёжности J.D. Power.

Неожиданный рывок совершила компания Porsche: в 2015 году она занимала 6-е место, но в 2016-м переместилась в списке на второе. Также в числе лидеров компания Toyota, потерявшая одну позицию с 2015 года, и американский производитель легковых грузовиков RAM (отпочковался от Dodge в 2010 году). Компанию аутсайдеров по надёжности составили марки Land Rover, Jeep, Dodge, Smart и, как ни странно, популярный в России Ford.

Несмотря на то что рейтинг сориентирован на США, многие из представленных в нём моделей продаются в том числе и в России.

При выборе премиального паркетника американцы делают ставку на Mercedes-Benz GLK-Class, который оставил далеко позади BMW X1 и X3.

Также успеха в своих классах добились субкомпактный хетчбэк Fiat 500 и хот-хетч Mini Cooper, причём последний оказался надёжней, чем Volkswagen Golf GTI.

Есть и машины-призёры, в их числе знакомые россиянам компактвэны Kia Soul и Ford C-Max, кроссоверы Volkswagen Tiguan, Honda CR-V и Mini Countryman. По мнению вице-президента агентства J.D. Power Рене Стивенса, производители автомобилей слишком увлеклись беспилотными машинами и другими новыми технологиями, а им стоит уделять больше внимания качеству своей продукции.

— Если люди не могут целиком положиться на свой автомобиль, например не могут быть полностью уверены в работе навигации или же органов управления, — то как они смогут положиться на беспилотную машину? Надёжность машин — это главный критерий доверия покупателей к автокомпании, — говорит Стивенс.